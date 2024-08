Festivalul național de teatru tânăr, I.D. Fest, a ajuns la cea de-a 25-a ediție

Festivalul I.D. Fest este un proiect al asociației Ingenious Drama, ce reunește anual circa 90 de tineri organizatori din județul Bacău și 200 de tineri participanți la eveniment, din diverse orașe ale țării. Anul acesta vor participa în cadrul festivalului 12 trupe de teatru amator, împreună cu alți 6 participanți individuali la secțiunea „One Man/Woman Show”.

Deschiderea festivalului are loc pe data de 19 august 2024 la Teatrul Bacovia, unde tinerii actori amatori, împreună cu publicul băcăuan, vor viziona spectacolul „Punk Rock” de la Teatrul Excelsior din București, în regia lui Vlad Cristache. Seara se va încheia cu un concert marca trupei The Kryptonite Sparks, la restaurantul Valhalla.

Juriul de anul acesta, care va viziona și va analiza spectacolele trupelor din concurs, este format din: doamna Coca Bloos, membrul onorific al juriului, actriță de film, teatru și televiziune, președintele juriului, regizorul Horia Suru, doamna Isabela Neamțu, actriță a Teatrului C.I. Nottara din București și domnul Ștefan Lupu, actor și coregraf.

Trupele participante la ediția cu numărul 25 sunt: Brainstorming, Victory of Art și Spiru Genius Acting din București, Amprente din Brașov, A.C.T., In The Spot, Nobody’s Group și Transparency din Bacău, treivirgulăpaișpe Buzău, DramaClub Botoșani, Gong Roman, respectiv Heavenly Hell Timișoara.

Tinerii actori vor participa la ateliere de formare, esențiale pentru dezvoltarea lor personală și artistică. Acestea vor fi susținute de actori profesioniști și studenți licențiați la facultățile de teatru de renume din țară.

Pe lângă atelierele de teatru, tinerii vor avea parte de masterclass-uri specializate, precum cele de dans susținute de Filip Stoica, ateliere pentru film cu Mihai Ionescu, scenografie cu Diana Nistor, improvizație cu actorul Ștefan Huluba, stand-up comedy cu Mădălina Mihai, masterclass de arta actorului cu conf.univ.dr Mihaela Sîrbu, respectiv masterclass-uri specializate pe muzică cu Sever Andrei.

Pe lângă cele 12 spectacole de teatru tânăr, 6 one man/woman show-uri și spectacole invitate, Asociația Ingenious Drama organizează un proiect pilot „Ingenious Short Film Nights”, parte integrantă a Festivalului Național de Teatru Tânăr I.D. Fest. În cadrul acestuia vor fi proiectate scurtmetraje ale tinerilor studenți.

În cadrul programului Științescu 2024, Teatrul Municipal Bacovia și Asociația Ingenious Drama vor desfășura proiectul „Primele întâlniri cu teatrul: Tur ghidat și ateliere de teatru pentru copii”, în perioada 20-22 august.

Cultivând creativitatea și spiritul de inițiativă în rândul copiilor și adolescenților, contribuind astfel la formarea viitorului public băcăuan, porțile Teatrului Municipal Bacovia se vor deschide pentru acești tineri curioși, oferindu-le, prin tururi ghidate și prin ateliere de teatru, oportunitatea de a explora culisele, sălile și atelierele de producție ale teatrului.

În cadrul acestei ediții aniversare, publicul băcăuan va avea acces la toate spectacolele invitate din cadrul festivalului, în limita locurilor disponibile.

19 august

20.00 „Punk Rock”, de Simon Stephens, regia Vlad Cristache, Teatrul Excelsior

23.00 Concert The Kryptonite Sparks

20 august

20.00 „Fiul” de Florian Zeller, regia Bobi Pricop, Teatrul Regina Maria Oradea

22.30 Ingenious Short Film Nights – proiecții de scurtmetraje studențești

21 august

20.00 „Auch!” de George F. Walker, regia George Zamfir, producție UNATC

22.00 Ingenious Short Film Nights – proiecții de scurtmetraje studențești

22 august

20.00 – „Naufragiat! Fantasticele aventuri ale lui Louis Rougemont (povestite de el însuși) de Donald Margulies, regia Andrei Huțuleac – Teatrul Maria Filotti Brăila

23 august

21.00 „Altă oră de dans” Scuze, noi

24 august

21.00 Backstage Boy- Show de improvizație

25 august

21.00 „O poveste super fericită (Despre cum e să fii super trist)” de Jon Brittain, regia Horia Suru, Teatrul Municipal Bacovia

Programul detaliat al festivalului va fi publicat pe site-ul evenimentului: id-fest.com, și pe paginile de Facebook și Instagram ale festivalului. Vă așteptăm la teatru!