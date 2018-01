Multimedia Falsificatori de carduri băcăuani, prinși de DIICOT de Desteptarea -

La data de 04.01.2018 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților B.R., A.B.E, B.E., A..C și U.C., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. La datele de 3 și 4 ianuarie 2017, procurorii DIICOT – ST Bacău împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Bacău au desfășurat o acțiune care a vizat destructurarea a două grupuri infracționale organizate specializate în săvârșirea infracțiunilor de falsificare a instrumentelor de plată electronică, transfer neautorizat de date informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi accesare fără drept a unor sisteme informatice în scopul obţinerii de date informatice. În cauză s-a reținut că ambele grupuri infracționale au desfășurat activități de planificare, organizare și procurare a echipamentului specific pe teritoriul României, săvârșind infracțiunile care au determinat constituirea lor fie în state din Vestul Europei, fie în țări situate în zona de Sud – Est a Asiei (Malaiezia și Filipine). 1 of 5 De asemenea, ambele grupuri au avut ca punct comun susținerea logistică oferită de un laborator clandestin localizat pe raza comunei Măgura, județul Bacău, în cadrul căruia au fost produse mai multe tipuri de montaje electronice adaptate în scopul citirii, stocării și transmiterii datelor de carduri bancare. La data de 3.01.2018, inculpatul U. C. împreună cu un alt inculpat au fost surprinși în flagrant în timp ce se pregăteau să părăsească teritoriul țării, cu destinația Irlanda, având asupra lor echipamente de skimming. De asemenea, în cursul aceleiași zi, au fost efectuate 11 percheziții domiciliare pe razele județelor Bacău și Suceava, ocazie cu care au fost găsite și ridicate echipamente, montaje, subansamble și accesorii susceptibile de a fi utilizate în vederea realizării activităților de skimming. Cu această ocazie a fost identificat laboratorul situat în comuna Măgura județul Bacău, unde a fost descoperită o cantitate impresionantă de echipamente, schițe tehnice, dispozitive, subansamble și accesorii susceptibile de a fi utilizate în vederea producerii de montaje destinate copierii, stocării și transmiteriii datelor de carduri bancare. La data de 04.01.2018 Tribunalul Bacău a dispus arestarea preventivă a inculpaților iar față de alți trei inculpați procurorii DIICOT – ST Bacău au dispus măsura preventivă a controlului judiciar. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul BCCO București, IGPF- CSCTFA București – Otopeni, SCCO Neamț. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale. La acțiune au participat lucrători din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău și IPJ Bacău – Serviciul de Acțiuni Speciale. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.