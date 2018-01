Polițiștii băcăuani vor acţiona, suplimentar față de dispozitivul curent, astfel încât cetățenii să petreacă în siguranţă de Bobotează. Pentru desfăşurarea, în linişte, a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza), poliţişti rutieri și de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor acţiona în sistem integrat, suplimentar față de dispozitivul curent de ordine și siguranță publică. Întrucât sunt preconizate a se desfăşura manifestări religioase la lăcaşurile de cult din județul Bacău, poliţiştii vor asigura ordinea şi liniştea publică, pentru prevenirea, descurajarea și combaterea faptelor antisociale. Poliţia Română sfătuieşte cetăţenii care intenţionează să participe la aceste manifestări religioase să adopte un comportament civilizat, să acorde o atenţie sporită modului de păstrare şi asigurare a bunurilor şi obiectelor personale şi să evite conflictele de orice natură. Astfel, recomandăm cetăţenilor să nu aibă asupra lor sume mari de bani, iar, pe cât posibil, portofelul să-l păstreze în buzunarul interior al hainei. Doamnelor le recomandăm să fie atente la genţi și poşete, iar celor care se deplasează cu autoturismul până în apropierea lăcaşului de cult le recomandăm să nu lase la vedere bunuri de valoare. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile agenţilor rutieri şi să parcheze doar în locurile de parcare special amenajate. 10 SHARES Share Tweet

