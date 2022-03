Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Bacău, de pe str. Ștefan cel Mare 21A este o parohie tânără, fiind înființată la începutul anilor ’90. Preotul Aurel Cîrlan a sosit aici în urmă cu 8 ani iar de aproape 7 ani este și parohul acestui lăcaș. Cu dăruire și iubire de oameni, pr. Aurel Cîrlan și-a apropiat enoriașii și încet, încet a conștientizat nevoile spiritual, culturale și sociale ale parohiei. Astfel, s-a gândit să construiască un așezământ pentru comunitatea din această zonă a orașului, și nu numai.

Sosit în vizită la biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, preotul paroh Aurel Cîrlan a ales întâi să ne arate ce s-a construit până acum în acest Centru. Dacă de afară lucrurile arată foarte bine, nu același lucru se poate spune despre interior. Acolo lucrurile trebuie puse la punct. Nu am nici cea mai mică îndoială că atunci când lucrurile vor fi finalizate, totul va fi „ca la carte”.

„Fiind o parohie tânără, cu foarte mulți oameni tineri, ne-am gândit să venim în sprijinul lor, și cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Ioachim, am demarat în 2016/2017 un proiect care prevede un centru social cu 600 mp construibili, care să cuprindă mai multe centre sociale care să se adreseze atât tinerilor cât și persoanelor vârstnice, nu numai cu nevoi sociale ci și culturale, psihologice, spirituale, medicale”, își începe povestea pr. Aurel Cîrlan care își amintește că pe locul care s-a ridicat actualul Centru era o capelă. A pornit de la zero. „Am căutat proiectant și ne-am gândit ce fel de servicii ne dorim să oferim, discutând cu tinerii și adulții din parohie, cu profesori și medici. Așa am identificat aceste nevoi și le-am pus pe hârtie împreună cu un proiectant și am început să creionăm ce ne doream să construim. Pe hârtie arăta foarte bine”, mai spune parohul de la „Sfinții Trei Ierarhi”. Odată lucrurile puse la punct și începute lucrările, la turnarea fundației și realizarea amplorii construcției au apărut și câteva sentimente de teamă, dacă vor face față noii provocări. „Ne-a fost puțin teamă, e adevărat. Dar, având aici pe cei trei mari ocrotitori ai bisericii noastre, Sfinții Trei Ierarhi, pentru că ei au fost cei mai mari corifei ai bisericii dar și cei mai mari filantropi – de exemplu, Sf. Vasile cel Mare a zidit un oraș, primele spitale și primele școli – și atunci am zis că ei vor fi cei care vor coordona aceste lucrări alături de noi, de tineri, de credincioși, de oameni de bine, care atunci când au văzut proiectul doar pe hârtie, au avut încredere în noi”, a mărturist pr. Cîrlan.

Un start perfect, continuarea…

La început lucrările au mers foarte bine și chiar se văd acum. Numai că, între timp a venit pandemia iar lucrările au mai stagnat. „Am ajuns acum la partea aceasta de canalizare exterioară-interioară, care necesită un efort financiar deosebit. Ne-am dori mult să avem cele două centrale montate, o baie, două, acolo pentru că deja am demarat lucrurile pentru acreditarea acestor două centre – centrul de socializare pentru vârstnici și centrul pentru tineret”, a precizat preotul paroh.

Conform proiectului, Centrul cuprinde opt cabinete care se speră a fi gata cât mai curând. Acestea vor fi: două cabinete medicale, reflexoterapie, bibliotecă, IT, logo-terapie și alte cabinete în funcție de nevoi. „Ne-am gândit la un moment dat să îi schimbăm destinația și să facem o creșă pentru că chiar este nevoie în această parte a orașului. Am discutat chiar cu diferite foruri, Consiliul Județean și Primăria. Pentru că avem nevoie nu numai să finalizăm lucrările ci și de personal acreditat și specializat, de un asistent social. Și acum, Consiliul Județean, prin domnul președinte, ne-a atribuit o retribuție unde am angajat deja un asistent social pentru a putea demara acreditarea acestor centre. Sigur, destinația se poate schimba în funcție de necesitățile pe care le avem noi sau să încheiem un parteneriat public-privat. Așa am demarat și implimentarea unei asociații a parohiei pentru a putea facilita acreditarea centrelor și gestionarea resurselor financiare. Acum sperăm să putem finaliza clădirea, pentru că aici este problema cea mai mare. Să avem centrală și tot ce trebuie acolo”, a explicat pr. Aurel Cîrlan.

Activități și activități

Cu toate acestea, clădirea este funcțională și deja a găzduit o serie de activități. La parter există o sală de mese acolo unde se desfășoară acestea. „Activitățile le desfășurăm mai mult vara, pentru că iarna e mai greu din cauză că nu avem căldură. Mai facem activități în biserică. Așadar acestea continua indiferent de condiții. Sâmbăta avem o grupă de copii cu care desfășurăm mai multe activități, pentru că avem un parteneriat cu Școala Mihai Drăgan de aici din zonă. Tot felul de activități facem. De exemplu, pe 8 martie vom avea un miniconcert dedicate mamei. Când vom avea centrală, vom oferi și ore de meditație pentru diverse materii. Am avut deja discuții cu anumiți profesori în acest sens”, susține părintele paroh de la „Sfinții Trei Ierarhi”.

Dar din dar se face Rai

Parohia a primit mai multe donații de-a lungul timpului, iar în una dintre sălile aflate în construcție se găsesc un număr consistent de calculatoare și monitoare. O parte dintre acestea vor fi folosite pentru o viitoare sală de IT unde copii vor putea veni fără niciun cost să învețe informatică sub îndrumarea unor cadre pregătite pe acest segment. „Calculatoarele respective au fost folosite de niște firme, noi le-am curățat și reparat. O parte dintre ele, și noi la rândul nostru le-am donat. Într-un parteneriat cu școala din satul Benești-comuna Stănișești și satul Țepoaia-comuna Motoșeni, le-am dus copiilor de acolo, de Crăciun, aceste calculatoare alături de alte cadouri.”

În ultimii ani școlile de vară au fost foarte la modă și evident că acestea nu au lipsit nici de aici. Doar pe perioada pandemiei s-a suferit la acest capitol, din motive de siguranță sanitară. „Sigur, ne dorim și dezvoltarea acestui segment și cu siguranță noul edificiu va aduce un mare plus pe activitățile din școala de vară”. Apoi, și vârstnicii au locul lor în activitățile de aici. „În fiecare zi de joi, ne întâlnim cu vârstnicii. Și ei au nevoie să socializeze. La început au fost mai sceptici dar acum dezvoltăm tot felul de activități. Au pictat, acum au făcut mărțișoare, pe timp de pandemie am adus medici care le-au vorbit despre tot ce s-a întâmplat în această perioadă, să aibă încredere”, a explicat pr. Cîrlan care a precizat că la aceste activități participă vârstnici din tot orașul, nu doar cei din parohie.

De ce mai este nevoie

Dacă din punct de vedere al activităților derulate aici, chiar în condițiile în care așezământul nu este finalizat, am încercat să venim puțin în realitatea materială și să vorbim puțin și despre cifre. Astfel, preotul paroh ne-a spus că de la început, de la proiectare și până în momentul de față s-au cheltuit aproximativ 16 -17 miliarde de lei vechi. Și pentru că de la început și până acum prețurile materialelor și a tot ce înseamnă construcții, investiții și finisaje s-au majorat, s-a făcut o estimare în noile condiții, iar pentru a se finaliza totul, pentru a se ajunge, cum se spune „la cheie”, ar mai fi nevoie de aproximativ 9 miliarde de lei vechi. „Nu avem acești bani și nu i-am avut niciodată. De fiecare dată oamenii de bine ne-au fost aproape. Iar acest lucru se vede”, a spus parohul bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” care solicită în continuare sprijinul comunității pentru finalizarea acestui edificiu ce va deservi comunitatea. Mai mult decât atât, pr. Aurel Cîrlan susține că poate oferi în schimb anumite servicii, în special pentru firme și companii, cum ar fi anumite ședințe de terapie, acesta fiind și psiholog dar și psihoterapeut. „Vrem să venim în sprijinul comunității, nu numai să primim. Acest centru vrea și să dăruiască”, a întărit pr. Cîrlan care a menționat că toți cei care vor să ajute, pot să o facă și material, prin materiale de construcții sau ce mai e nevoie conform proiectului, nu musai financiar.

Adevărul este că cel mai bine este să vezi această lucrare la fața locului. Să intri și să vezi ce s-a construit pentru oameni. Iar apoi, dacă simți că vrei să te alături acestui proiect, poți contribui. În acest sens îți facem cunoscute toate datele de contact pentru alte detalii:

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 21A

http://treiierarhibc.ro

telefon:0751.590.232

cont bancar (IBAN)

RO49RNCB0026030901820001 – BCR Bacău