În perioada 2-7 octombrie 2019 a avut loc cea de a patra întâlnire dintre școlile partenere din Italia, Republica Cehă, Franța, România și Turcia în cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul „We can not chage the whole world, but we can at least make the change”, proiect ce tratează o temă de actualiate pentru întreaga omenire: problema păstrării calității și a reducerii consumului de apă la nivel global, prin măsuri locale.

Gazda acestei întâlniri a fost institutul de învățământ superior „Enrico Medi” din orașul Leonforte, Sicilia – coordonator al acestui parteneriat strategic Erasmus+.

Din partea Palatului Copiilor Bacău au participat următoarele eleve: Bianca Elena Fîrțăscu, Miruna Ștefania Porubiu, Ioana Elena Popescu, Tania Elena Vărgăluță, Mara Bârzu, Daria Elena Popa, Alexandra Cătălina Georgescu. Cele 7 eleve au fost însoțite de prof. dr. Nela Dumea – director al Palatului Copiilor Bacău și prof. Serea Elena-Lăcrămioara, coordonator al cercului de Protecția Mediului/Ecologie la Filiala Tg. Ocna.

În cadrul proiectelor Erasmus, unul dintre obiectivele principale îl reprezintă deschiderea spre noutate și mai ales cunoșterea interculturală, astfel că elevii participanți din țările partenere au fost găzduiți în familiile elevilor liceului „E. Medi” din orașul Leonforte, Sicilia.

Pe durata celor cinci zile de activități s-au desfășurat workshop-uri, prezentări (pregătite de elevii din țările partenere), activități de instruire și concursuri, toate având ca tema comună APA – probleme la nivel planetar (mări și oceane), calitatea apei potabile, metode de prevenire a poluarii/impurificării apei. De asemenea, participanții au avut prilejul să viziteze locații și orașe din insula Sicilia, precum comuna Assoro, Agira, Vila Roman a del Cassale din Piazza Armerina, Taormina, muzeul arheologic din Aidone, cheile Alcantara, lacul de acumulare Nicoletti (unde s-a putut practicat canoe ca și sport acvatic) și s-a făcut o drumeție și pe vulcanul activ Etna. Întâlnirea s-a încheiat cu ceremonia de premiere a participanților, elevi și profesori.

Legarea de frumoase prietenii între elevii celor cinci țări partenere, a fost un rezultat așteptat. Elevii din toate țările partenere au interacționat în deplină armonie pe tot parcursul întâlnirii, colaborând pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul activităților tematice, expunându-și părerile, argumentând opinii și petrecând timp de calitate unii cu alții.

Încheierea acestui proiect Erasmus+ se va produce la Bacău, în perioada 29 martie – 04 Aprilie 2020. Atunci Palatul Copiilor Bacău va fi gazdă a întâlnirii iar elevii străini vor fi oaspeți ai copiilor noștri. Pregătirile pentru activități au început deja. Suntem nerăbdători să-i punem în situații de învățare inedite, formatoare de competențe de viață și de asemenea, să le arătăm deosebita frumusețe a locurilor noastre.