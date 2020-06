Absolvenții de gimnaziu au intrat în focurile examenelor. După două săptămâni de pregătiri intense, la școală sau tot acasă, în fața calculatorului, pentru că totul a fost opțional, luni, 15 iunie, cu toții au pășit timizi în clase pentru a susține prima probă a Evaluării Naționale, cea la Limba și literatura română. Regulile au fost foarte stricte: mască pe față, dezinfectant, nu mai mult de 10 elevi pe clasă, distanțare socială încă de la intrarea în curtea școlii, poliția în supraveghere, termometrizarea la intrarea în școală, camere video. Nici presa nu a avut voie să intre, nici măcar în curtea școlii! La sfârşitul probei, elevii au fost conduşi iar spre zonele cu dezinfectant, au primit alte măşti şi au părăsit şcoala pe altă uşă decât cea de intrare. Tezele au plecat deja, la corectat, în alte judeţe.

Proba a fost de două ore, cu începere de la 9.00. La Subiectul I, elevii au avut de răspuns mai multor cerințe pe marginea unui text la prima vedere – „Zborul” de Sorin Titel, la Subiectul I B, absolvenții de gimnaziu au avut de făcut o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motiveze apartenența la genul epic a textului avut la primul punct și la Subiectul II B, candidații au avut de redactat o narațiune de 15-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută în timpul unei activități preferate. Cerințe uşoare, au spus cei mai mulţi candidaţi, după ce au ieșit din examen. Cele mai mari emoții se pare că le-au avut părinții, care i-au așteptat cu sufletul la gură dincolo de porțile școlii.