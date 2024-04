Eusebiu Viorel Coteanu, candidatul Alianței Național Țărăniste la Primăria Mărgineni: «Doar împreună putem face lucruri bune pentru comuna noastră!»

Din ce în ce mai mulți români nu mai pot sta deoparte atunci când vine vorba de traiul lor. Iar unii dintre ei aleg să se implici. Și nu o fac doar așa… ca să se afle în treabă, ci pun „osul” și se gândesc cum să își scoată comunitatea din impas. La fel este și cazul lui Eusebiu Viorel Coteanu din Mărgineni care visează la lucruri mult mai bune pentru comuna sa.

Născut și crescut în Mărgineni, Eusebiu Viorel Coteanu a învățat la școala din comuna natală după care a urmat liceul în Bacău. Cu un simț practic dezvoltat și cu o putere de muncă fantastică s-a lansat în vâltoarea vieții unde a cunoscut mulți oameni de calitate, oameni de la care a avut ce învăța și cu care a reușit să facă lucruri bune. Așa că într-o bună zi, Eusebiu Viorel Coteanu s-a hotărât să ridice un restaurant. Și s-a implicat de la fundație și prima cărămidă până la ultima țiglă de pe casă, cum se spune. Are satisfacția lucrului bine făcut, și astăzi, Hanul Cotenilor, așa cum poartă numele restaurantul lui Coteanu, este un loc de referință pentru cei din comună. Aici se mănâncă bine și la prețuri corecte. „De aici nu iese nimeni supărat”, spune Eusebiu Viorel Coteanu glumind pe seama faptului că cei care îi trec pragul restaurantului, chiar dacă mănâncă bine, mai și beau…bine.

Doar că, cu timpul, Eusebiu Viorel Coteanu a sesizat că nu totul e roz în jurul lui. „Strada pe care stau eu, în acte scrie că are o anumită lățime iar în realitate e mult mai îngustă. Asta arată că lucrurile nu s-au făcut bine și nimeni nu face nimic în sensul ăsta”, se plânge Coteanu. Apoi și-a îndreptat atenția către alte aspecte din satele comunei și a realizat că lucrurile nu stau pe roze și că trebuie făcut ceva. Așa că, după ce s-a consultat cu mai mulți prieteni, a luat decizia să candideze la funcția de primar a comunei.

„Când am descoperit atâtea nereguli, n-am mai putut să stau deoparte. Asta m-a făcut să candidez. Iar de când mi-am anunțat intenția, mai multe partide politice m-au curtat. Am studiat programele lor, ce își propun, iar într-un final mi-am dat seama că rezonez cu Partidul Național Țărănesc, așa că astăzi sunt candidatul acestui partid”, a spus Eusebiu Viorel Coteanu care a subliniat că el nu este omul vorbelor ci al faptelor.

Și pentru că vrea o viață mai bună pentru concetățenii săi, l-am rugat pe Eusebiu Viorel Coteanu să ne spună cam ce dorește pentru locuitorii din Mărgineni:

„În primul rând mă gândesc la tineri. Au atâtea nevoi. Nici nu știu de unde să încep. Cred că mai avem nevoie de cel puțin o grădiniță cu program prelungit. Putem vorbi și de un after-school. Sigur, sunt anumite condiții, dar nimic nu este imposibil dacă ne dorim asta cu adevărat. Iar copiii noștri merită asta. Sau locuri de joacă prin toate satele, că nu prea sunt. O sală de sport. O sală de sport ne poate aduce foarte multe beneficii pentru că cei mici și tinerii trebuie să facă mișcare, să fie sănătoși. Și chiar un Cămin Cultural.”

Ideea de Cămin Cultural ne-a dus cu gândul la așezămintele de altă dată, acolo unde oamenii se întâlneau la diferite ocazii, sărbători, la șezători și câte și mai câte. Așa că în discuție, după copii și tineri, a urmat acest subiect sensibil, cel al vârstnicilor din localitate. „Ați pus degetul pe rană, cum se zice. Avem mulți bătrâni în satele comunei și parcă nimeni nu se mai gândește la ei. E de datoria noastră să le alinăm bătrânețile. Și nu e vorba musai de bani. Pentru că mulți din bunicii noștri au copii plecați în străinătate și le trimit bani. Noi trebuie însă să combatem singurătatea. Deci vedeți dumneavoastră cât de important este un cămin cultural. Să vină aici și bătrânii, să socializeze, să nu aibă acest urât sentiment, al singurătății – susține Eusebiu Viorel Coteanu. Și problemele nu se opresc aici. Am avut situații în care, din cauza faptului că unii sunt bătrâni și nu pot curăța cum trebuie hornurile caselor, s-au produs incendii. Oamenii trebuie ajutați. Cred că dacă prin Primărie am avea niște contracte cu firme specializate i-am putea ajuta pe cei aflați în situația asta. Decât să-i ajutăm pe oameni cu sume mult mai mari să-și reconstruiască locuințele distruse în incendii, nu mai bine le curățăm hornurile cu bani mult mai puțini?”

Când treci prin comuna Mărgineni, la prima vedere toate sunt la locul lor. Dar dacă le iei amănunțit, lucrurile devin altfel. Așa că l-am întrebat pe Eusebiu Viorel Coteanu ce îi nemulțumește pe oamenii din comună: „Foarte multe lucruri îi nemulțumesc. Chiar și iluminatul, care nu funcționează decât câteva ore pe noapte. Apoi, infrastructura. Sunt drumuri neterminate, fără borduri, executate la alte cote. Nu vreau să învinovățesc pe nimeni, dar nu s-a făcut treaba cum trebuie. Avem într-un sat o zonă în care nici nu există curent electric. Drumul cimitirului are mari probleme și oamenii sunt nemulțumiți. De muncă este, dar trebuie făcut bine și cu responsabilitate”, mai spune candidatul la funcția de primar al comunei Mărgineni.

Eusebiu Viorel Coteanu este un om modest, mai ales când vine vorba de…vorbe. Spune că dacă a reușit să facă atâtea pentru el cu succes, o poate face și pentru comunitate. Și asta își și dorește pentru că consideră că este fundamental pentru noi ca oameni să lăsăm treburile în ordine pentru generațiile care vin.

„Intru în această cursă electorală pentru cei care mă susțin și care mă cunosc, că sunt un om al faptelor, dar și pentru toți ceilalți. Pentru că doar uniți, împreună, putem face lucruri bune pentru comuna noastră.

E de datoria noastră să facem să prospere comuna Mărgineni.

Așa că vă invit alături de mine, să scriem împreună o filă de progres pentru noi toți. Comuna Mărgineni este o comună de oameni gospodari, harnici și destoinici, și doar împreună vom reuși să o aducem la standarde europene. Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Eusebiu Viorel Coteanu

candidat Alianța Național Țărănistă la Primăria Mărgineni