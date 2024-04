„Știința nu moare!”. Nu moare, dar a fost îngropată de vie

După 32 de ani petrecuți neîntrerupt în prima ligă, fosta campioană a României a retrogradat, decontând prin 25 de înfrângeri, toate cu 0-3, lipsa de profesionalism a conducerii clubului

Epitaf

„Și te-ai dus, dulce minune/ Și-a murit iubirea noastră/ Floare albastră! floare albastră/ Totuși este trist în lume”. Versurile eminesciene reprezintă cel mai potrivit epitaf pentru cea care a fost, vreme de mai bine de trei decenii, o poezie de echipă sub comanda lui Florin Grapă: Știința Bacău. Din păcate, pentru formația de volei feminin a Științei, stagiunea 2023-2024 nu a fost sub nicio formă un poem. După 32 de ediții petrecute neîntrerupt în Divizia A1, de-a lungul cărora a cucerit patru titluri de campioană a României și 15 de vice-campioană, Știința a retrogradat în liga secundă. A făcut-o în cel mai rușinos mod posibil. Sub povara a 25 de înfrângeri din 25 de meciuri, toate cu 0-3. Și a lipsei de profesionalism manifestată de conducerea clubului. „Știința nu moare!” este sloganul suporterilor băcăuani, prezenți într-un număr tot mai mic în tribune. OK, nu moare. Dar a fost îngropată de vie. Tocmai de cei care aveau datoria și posibilitatea de a o salva.

Informații

„Să știți că am făcut absolut tot ce s-a putut”, a răspuns directorul interimar al CS Știința Bacău, Cristina Alexe, atunci când a fost întrebată cum comentează rușinoasa retrogradare a echipei de volei feminin. Adevărul este că nu s-a făcut mai nimic pentru a ține în A1 gruparea-fanion a Bacăului. Iar ce s-a făcut, s-a făcut prost și târziu, târziu și prost. O spun faptele, nu un jurnalist sau altul. Și apropo de fapte și de ziariști: nicio vorbă pe site-ul și pe pagina de facebook a CS Știința Bacău despre faptul că echipa feminină de volei a clubului a retrogradat în A2. Numai știrea, seacă, a ultimei înfrângeri. Și asta doar pe facebook: „Rezultat final în meciul al III-lea din Faza I a play-out-ul (n.r. sic) Diviziei A1 de volei feminin. CS Știința Bacău- CSM Constanța 0-3 (17-25, 12-25, 15-25)”. Plus echipa. Și antrenorii: Cătălin Știrbu, Răzvan Purice și Lucian Voinea. Atât și nimic mai mult. Dar și genul acesta lapidar spune multe, foarte multe despre cum sunt privite lucrurile la CS Știința.

Protocol

Se putea face mai mult? Oho! În primul rând, se putea solicita prelungirea, pentru încă un sezon, a protocolului cu CSM Bacău, scadent în iunie 2023. OK, municipalitatea ar fi pretextat că nu are bani. Oricum nu ar fi fost prima dată. De altfel, și în vara lui 2022, Primăria a „scăldat-o”, refuzând trecerea sub tutela CSM a echipei de volei feminin Știința. Și totuși, insistența regretatului Florin Grapă, din postura de antrenor și manager al Științei, altruismul lui Adrian Gavriliu, ca director CSM Bacău și- chiar dacă sună antipatic, e adevărat și trebuie amintit- articolele din „Deșteptarea” au reușit să miște lucrurile. „Prin protocolul cu CSM Bacău am salvat echipa”, mărturisea, Florin Grapă în septembrie 2022, la primul antrenament din noul sezon al Științei.

Confuzie

Așadar, o variantă ar fi fost un nou protocol de colaborare cu CSM Bacău. Mai ales că CSM-Știința funcționase bine în A1. Nu a fost luată în considerare. Așa cum nu a fost luată în considerare nici atragerea de finanțări nerambursabile de la Consiliul Local și a Consiliul Județean. Concret, CS Știința Bacău nu a depus niciun astfel de proiect anul trecut pentru echipa de volei feminin. Iar replica directorului Cristina Alexe- „nu puteam face astfel de proiecte deoarece echipa era încă la CSM și ar fi fost vorba de dublă finanțare”- trădează o confuzie de termeni și idei de-a dreptul îngrijorătoare. Clubul Știința putea depune liniștit proiecte de finanțare pentru sezonul 2023-2024 al Diviziei A1 sau, mai clar, pentru perioada iunie- decembrie 2023, mai ales că în noul sezon echipa părăsea umbrela CSM Bacău. Și, în condițiile unui proiect bine întocmit, mai mult ca sigur că ar fi avut câștig de cauză, cu atât mai mult cu cât pe „finanțări nerambursabile” nici nu a fost epuizat bugetul. Ce paradox!

Modest

Asta putea să facă și nu a făcut conducerea Științei. Ce a făcut în schimb: a configurat un lot cu caracter universitar, criteriu-premium pentru atragerea unui buget cât mai mare de Ministerul Educației și Cercetării. Numai că, în felul acesta, a fost sacrificată performanța în plan sportiv, lotul compus preponderent din studente fiind unul sub exigențele primei ligi. Chiar și așa, efectivul s-a conturat greu de tot. Primele legitimări au venit după mijlocul lui august. Iar în septembrie, când toate grupările de A1 aveau definitivate loturile, Știința Bacău continua să se afle în căutare de jucătoare! Nu-i de mirare că, în asemenea circumstanțe, fosta campioană a României s-a aliniat la startul sezonului cu un grup inferior atât calitativ, cât și cantitativ. Au rămas din vechea gardă doar Natalia Preda, Nadia Staicu și Alexandra Ion. La capitolul veniri, Raluca Cloșcă și Sabina Hantău, iar ca reveniri, Iulia Matanie, Ștefania Munteanu și Karina Gorbe. Plus trei junioare de la CSȘ Bacău: Francesca Marian Hânganu, Ilinca Boboc și Ioana Cuciurean. Modest.

Retragere

Legat de acest lot, au existat voci cu ton de Cassandră: „Știința riscă să nu ia un set tot campionatul. Mai bine s-ar retrage, decât să se facă de râs”. Clubul avea și această alternativă: de a nu se prezenta în A1. Plătea, ce-i drept, o amendă către FRV, dar, la ce risc sportiv și de imagine se expunea intrând în competiție cu o asemenea garnitură modestă, prețul era rezonabil. CS Știința a exclus un asemenea compromis. A făcut, în schimb, altul: nereușind să aducă la echipă un antrenor cu acte în regulă, l-a instalat pe bancă pe statisticianul Lucian Voinea. Pus într-o postură deloc confortabilă (lipsa licenței de antrenor în A1 nu-i permitea să dea indicații și să ceară time-out-uri), Voinea a acceptat situația până în decembrie, la finalul turului, atunci când, după 11 înfrângeri, toate fără set câștigat, și-a prezentat demisia.

„Întăriri”

Între tur și retur, conducerea CS Știința a decis, în sfârșit, să se miște. Dar a făcut-o într-o direcție greșită. A adus un tehnician de 50 de ani care nu mai antrenase niciodată în A1: Cătălin Știrbu. Și l-a adus pe bani buni. „Eu nu sunt vreun magician, iar condiția este să ne întărim efectivul de jucătoare. Altfel, e risipă de timp și de bani”, a sunat prima declarație a lui Știrbu. Evident că a fost risipă. Și de timp, și de bani. Știința s-a „întărit” cu fiica antrenorului, Ilinca Știrbu, debutantă, la fel ca tatăl său, în prima ligă și cu două jucătoare fără echipă: Teodora Șabloschi și Darlene Ramdin. Prima, aflată și ea la cel dintâi contact cu A1 a șocat prin surplusul de kilograme, iar a doua, prin CV-ul de la ultima formație: 21 de înfrângeri din 22 de meciuri în liga a doua turcă. Cu asemenea mutări, probabil că nici Harry Potter nu ar fi salvat Știința.

Viitor?

Așa cum, firește, nu a salvat-o nici Cătălin Știrbu. Înfrângerile au continuat să se țină lanț. Tot și toate cu 3-0. Până la finalul sezonului regulat și dincolo de el, în play-out, acolo unde, din postura de ultimă clasată, Știința Bacău s-a confruntat cu formația de pe locul 9, CSM Constanța. Deznodământul era previzibil: CSM Constanța a învins-o pe Știința de trei ori (de fiecare dată cu 3-0, natural) și în această primă fază a play-out-ului, iar apele (mării) s-au despărțit, echipa de pe Litoral rămânând în A1, iar băcăuancele luând, pentru prima dată după 32 de ani, drumul către A2. Iar faptul că a fost cât se poate de previzibilă nu face această retrogradare mai puțin dureroasă. Mai ales atunci când vorbim de o echipă cu un trecut glorios precum Știința… Iar la cum se mișcă lucrurile, e oricând loc pentru mai rău. Astfel, după trecutul Științei, să nu ajungem să vorbim cumva de Știința la… trecut!