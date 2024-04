Emanuel Gyenes, ambasador al etapei mondiale din Bacău

Pilotul legendă al Raliurilor Dakar a confirmat participarea la evenimentul organizat de clubul băcăuan X-Cape în perioada 10-12 mai

După o pauză de 11 ani, Campionatul Mondial de Enduro revine în România. Și, pentru prima oară, vine în Bacău. În perioada 10-12 mai, Bacăul va găzdui etapa a treia a prestigioasei competiții, ce debutează chiar în acest weekend, cu Marele Premiu al Portugaliei și care se va încheia la mijlocul lui septembrie, o dată cu runda finală programată în Franța.

„Pentru noi este o onoare deosebită, dar și o imensă responsabilitate. Organizarea unui astfel de eveniment presupune o impresionantă desfășurare de forțe din toate punctele de vedere și în special financiar. Este adevărat, avem în spate experiența a trei etape de Campionat European organizate la Comănești și Bacău, dar o asemenea întrecere mondială ridică foarte mult ștacheta”, a declarat Ionuț Ceasăr, reprezentantul clubului X-Cape Bacău, organizatorul Enduro GP din 10-12 mai. La etapa mondială de la Bacău va participa, în calitate de concurent, și pilotul legendă al Raliuului Dakar, multiplul campion național de moto enduro al României și Ungariei, Emanuel Gyenes.

„Am discutat cu Mani și va fi prezent la clasa Open. E o marie bucurie să-l avem alături la etapa din mai. De altfel, el va fi un adevărat ambasador al Enduro GP Bacău”, a subliniat Ionuț Ceasăr. „Este pentru prima dată când concurez într-o etapă de Campionat Mondial de Enduro la Bacău, dar nu pentru prima dată când concurez pe traseele X-Cape. Am mai concurat acolo într-o etapă europeană și una națională. Îmi amintesc de traseele faine de la etapa de Campionat European, dar și de ploile din acel an care au făcut ca totul să fie foarte dificil. A fost în acel an o organizare foarte bună și am apreciat că totul a fost amenajat în apropiere de paddock, în zona Centrului de Afaceri”, a declarat Emanuel Gyenes pentru Federația Română de Motociclism. Și la Enduro GP Bacău din acest an paddock-ul va fi amenajat la Centrul de Afaceri și Expozițional Mircea Cancicov.

1 de 2

„În spatele Centrului va fi traseul Super- Specialei, care va avea loc în prima zi de concurs, vineri, 10 mai, între orele 17.00 și 21.00. Va fi un adevărat spectacol, la care publicul va avea acces și datorită faptului că vom monta tribune”, a dezvăluit organizatorul Ionuț Ceasăr, care a precizat că în următoarele două zile de concurs, pe 11 și 12 mai, concurenții vor însuma aproximativ 200 km, parcurgând de trei ori o buclă:

„În buclă sunt trei teste: cross-test, la Bălțata, X-test, la Lărguța și Enduro-Test, în spatele piscinei de la Sărata. În total, riderii vor sta pe motor minimum opt ore pe zi”. La Enduro GP Bacău sunt așteptați competitori din întreaga lume, inclusiv principalii pretendenți la titlul mondial: spaniolul Josep Garcia și italianul Andrea Verona. „Contăm pe prezența a circa 120 de rideri profesioniști, fiecare dintre aceștia având în spate o echipă de minimum patru oameni. Pentru Bacău, se anunță un eveniment de prim rang”, a concluzionat Ionuț Ceasăr.