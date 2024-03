Elevul Alexandru Jicu de la Școala Generală Nr. 10, olimpic internațional medaliat cu argint

Așa cum a făcut dintotdeauna, publicația noastră a căutat și a descoperit băcăuani cu realizări remarcabile. Și asta facem în continuare. Drept dovadă, astăzi îl prezentăm cititorilor pe Alexandru Ioan Jicu, elev în clasa a VIII-a la Școala Generală Nr. 10. Pe scurt, Alexandru este medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori. Dar cum a ajuns la aceste performanțe?

Cu medii de 9,95 și 9,65 la simulare pentru Evaluarea Națională, Alexandru Jicu nu ar trebui să își facă griji pentru examenul care bate la ușă, deși în baza rezultatelor de la olimpiade ar putea ajunge la liceu fără examen. După cum spuneam, Alex este medaliat cu argint la OLimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, o olimpiadă care se ține la trei materii: fizică, chimie și biologie. Ce presupune exact această competiție olimpică, ne-a povestit exact Alexandru: „Este o olimpiadă care se organizează din 2006 și este pentru copii cu vârsta până în 16 ani, este aceiași materie pentru toate clasele la fizică, chimie și biologie; cu materie de până la clasa a IX-a, doar că din când în când apar și noțiuni din clase superioare, mai ales pe la chimie, și asta pentru că programa de la Olimpiada Internațională nu este făcută după programa românească.”

Fiind o olimpiadă grea, având trei materii, nu foate mulți copii o aleg. Alex a trecut prima data de etapa județeană după care a mers la „naționale”. Rezultatul de acolo l-a clasat în primii 15 care au participat în lotul olimpic lărgit al României. După 9 zile de pregătire cu profesori foarte buni din țară au susținut trei probe de baraj. După aceste probe, primii 6, între care și Alexandru Jicu, au constituit lotul reprezentativ al României.

Etapa internațională a acestei olimpiade a avut loc în perioada 1-10 decembrie 2023 în Tailanda iar delegația României a fost compusă din cei 6 elevi alături de trei profesori, un secretar de stat și un inspector școlar de specialitate. La Olimpiadă, elevii au avut trei probe, una teoretică, o probă practică-pe echipe, și o probă grilă. „La proba practică am avut o probă de bilogie în care am avut o plantă care trebuia analizată, la fizică am avut de construit un circuit cu care să facem apoi niște măsurători, iar la chimie am avut niște soluții să determini niște concentrații de substante”, a explicat în mare Alex. Totul a mers bine, Alexandru Jicu fiind medaliat cu argint, România mai reușind alte 3 medalii de argint și două de bronz, practic tot lotul nostru obținând premii importante.

„A fost greu dar a fost o experiență frumoasă pentru că, în primul rând am avut ocazia să mă întâlnesc cu copii din alte culture, din alte țări, copii care au aceleași pasiuni ca mine. Mi-am făcut și prieteni cu care țin legătura pe un grup de watsap”, ne-a spus Alex care a precizat că următoarea „internațională” va avea loc în decembrie în România și dacă se va califica, va participa. Dintre cele trei materii de la olimpiadă, lui Alex îi place cel mai mult fizica pentru că la acest obiect s-a pregătit încă din clasa a IV-a, de pe vremea când făcea Electrotehnică la Palatul Copiilor. Apoi, în clasa a VI-a s-a calificat la Olimpiada Națională de Fizică iar din clasa a VII-a este la Centrul de Excelență, la fizică. La câtă chimie și biologie a învățat, ar putea să se pregătească de „Medicină”, dar Alex a spus că nu s-a gândit deocamdată. Știe doar că dorește să meargă din clasa a IX-a la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”. „M-am pregătit foarte mult la Centrul de Excelență cu profesori din „Vranceanu”, a fost și un parteneriat între școala mea și acest liceu ca eu să mă pregătesc acolo și practic…rezonez cu acest liceu”, a explicat Alexandru.

Chiar dacă ai zice că tânărul nostrum nu are timp și de altceva, ei bine, Alex face parte și din clubul „Oleacă de bicicliști” cu care mai participă la diverse activități, mai participă la diverse concursuri de atletism, dar nu la nivel profesionist. Până anul trecut însă, a practicat înot de performanță la SCM Bacău. Cu toate acestea, nu se dă deoparte când vine vorba de un fotbal cu băieții în curtea școlii. Și chiar dacă îi place la școală, unde are rezultate evidente, Alexandru e pasionat și de vacanțe, preferând muntele în detrimental mării, pentru că este pasionat de drumeții montane. Cât de profesorii lui de la școală, aceștia se bucură și sunt mândri că au cu cine să lucreze. „Profesorii sunt blânzi, iar eu…știu de 10… dar nu pot fi olimpic la toate materiile” , ne-a spus în încheiere Alexandru Jicu, un tânăr cu perspective uriașe și despre care, cu siguranță, vom mai auzi.

1 de 4