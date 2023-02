Ei au fost cei mai buni

Marți seara, DSJ a organizat Gala Sportului Băcăuan în cadrul căreia au fost premiați primii zece performeri ai județului în 2022 și antrenorii lor

„Oficial, o numim Gală. Eu prefer însă să-i spun întâlnirea de suflet cu familia sportului băcăuan, acasă la noi, la sediul DSJ”. Așa a sunat intro-ul Galei Sportului Băcăuan în cadrul căreia Direcția pentru Sport a Județului i-a premiat cei mai buni sportivi ai Bacăului în 2022 și pe antrenorii lor. „Mai bine mai târziu decât niciodată”, a adăugat directorul DSJ, Radu Ababei, cel care a dat asigurări în decembrie că, deși lipsa fondurilor împiedică organizarea unei astfel de manifestări pe final de an, Gala Sportului Băcăuan se va desfășura, fie și cu o întârziere de o lună sau două. Radu Ababei s-a ținut de cuvânt, iar marți, 21 februarie, Gala Sportului Băcăuan și-a onorat cum se cuvine performerii din 2022. Profesorul Ababei a avut dreptate și atunci când s-a referit la această manifestare ca la o întâlnire de suflet. Intimitatea de care s-a bucurat ceremonia și faptul că ea s-a desfășurat la sediul DSJ a întărit această percepție. Având în vedere procesul de pregătire competițională aflat în plină desfășurare, nu toți laureații din Top 10 au putut fi prezenți, însă fie antrenorii lor, fie conducătorii de club i-au reprezentat la această ediție a Galei Sportului Băcăuan, prima după o lungă perioadă de pauză cauzată mai întâi de problemele de ordin financiar și apoi de pandemie. În condițiile în care Direcției pentru Sport a Județului i-a fost alocat anul trecut de Ministerul Sportului cel mai mic buget de până acum (cu puțin sub două milioane de lei), această gală nu ar fi fost posibilă fără sprijinul sponsorilor ce au răspuns în mod favorabil și, mai ales, prompt, solicitărilor directorului Radu Ababei. „Pentru mine, organizarea unei astfel de Gale a Sportului Băcăuan constituie o bucurie. Sunt fericită că ocup primul loc în acest Top 10 al celor mai buni sportivi din județ, așa cum sunt mândră că reprezint Bacăul, a doua mea casă. Tot ce-mi doresc este să fiu sănătoasă, astfel încât să pot aduce noi medalii clubului și orașului”, a declarat campioana europeană la aruncarea ciocanului, Bianca Ghelber (SCM Bacău), proaspăt întoarsă, alături de antrenoarea sa, Mihaela Melinte, dintr-un stagiu de pregătire de aproape o lună, în Portugalia. „Nu ne este ușor să stăm atâta timp departe de familii, dar fără sacrificii de acest gen, nu putem face performanță. Suntem mândre că am ridicat Bacăul prin rezultatele obținute și sperăm să continuăm pe această linie și în 2023”, a declarat Mihaela Melinte, cea care, la Gala Sportivul Anului organizată luna trecută de Ministerul Sportului, a fost desemnată cea mai bună antrenoare a anului 2022 din întreg sportul românesc. Având în vedere că 2023 este un preolimpic, așteptăm ca la următoarea ediție a Galei Sportului Băcăuan, Top 10 DSJ să includă cât mai mulți sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. „Asta ne-ar merge direct la suflet”, a punctat Radu Ababei la finalul întâlnirii… de suflet.

Top 10 2022 DSJ Bacău

1 Bianca Florentina Ghelber (SCM Bacău), atletism. Antrenor: Mihaela Melinte.

2 Mihaela Valentina Cambei (CSM Onești), haltere. Antrenor: Cristina Maftei.

3 Cosmina Pană (CSM Bacău), haltere. Antrenori: George și Ion Călin.

4 Denis Mihai (SCM Bacău), lupte greco-romane. Antrenor: Ioan Butucaru.

5 Ștefan Cozma (SCM Bacău), înot. Antrenor: Ovidiu Galeru.

6 Alin Ionuț Anton (CSM Onești), atletism. Antrenor: Carmen Ghilase.

7 Alexia Diana Sipoș (CSM Onești), haltere. Antrenor: Gheorghe Maftei.

8 Alexandru Soare (CSM Bacău), atletism. Antrenor: Cristina Ioana Alexe.

9 Alina Andreea Pîșcu (CS Știința Bacău), atletism. Antrenor: Cristina Ioana Alexe.

10 Vasile Cojoc (SCM Bacău), lupte greco-romane. Antrenor: Ion Șarban.