Ediție aniversară a Festivalului de blues de la Dărmănești!

În decorul sublim de la poalele munților ,,Nemira”, din orașul Dărmănești, va avea loc, între 23 – 25 august, cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional ,,Open Air Blues in the Garden Festival”, eveniment organizat de Asociația ,,Sunetul Munților”, în parteneriat cu Primăria Dărmănești.

Va fi o ediție aniversară, care se dorește una de excepție, prin experiența muzicală de neuitat oferită iubitorilor de blues de pretutindeni.

Cu un program bogat și divers, care prezintă artiști români și invitați din Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia și bineînțeles, România, festivalul promite să aducă o varietate de stiluri și interpretări, de la blues-ul clasic la rock blues-ul modern, dar și câteva secvențe de funk sau soul, care vă vor duce într-o călătorie muzicală de neuitat.

,,Handmade Blues Soul Serenade” și ,,Rareș Totu & friends” (România), ,,JJ Thames & Luca Giordano Band Noreda Graves” (Statele Unite/Italia), ,,Brave Rival” (Marea Britanie), ,,Henrik Freischlader” (Germania), ,,Felix Rabin” (Franța), ,,The Boneshakers” (Statele Unite), ,,Solomon Hicks Jamell Richardson Stephen Hull” (Statele Unite), sunt cei vor urca anul acesta pe scena de la Dărmănești și vor crea nopțile magice pentru participanți.

Fiecare zi a festivalului se va desfășura pe stadionul ,,Uzul” din localitate și va începe la ora 19:00. Programul va include patru concerte extraordinare, oferind publicului o experiență muzicală captivantă, pe durata întregii seri, alături de activitățile extra muzicale pe care organizatorii se pregătesc să le ofere pe toată durata evenimentului.

Printre momentele inedite al festivalului se va număra și lansarea volumului ,,Povestea unui festival”, semnat de profesorul și scriitorul Marius Manta, de la Colegiul Național de Artă ,,George Apostu” din Bacău. ,,Nu vreau să lungesc nici prefața, nici amintirile mele. Numai câteva cuvinte despre dialogurile realizate de Marius Manta. Dincolo de ușurința cu care se mișcă în universul acesta minunat al blues-ului, are talentul și ușurința de a răscoli în sufletele invitaților și a scoate destăinuiri de excepție. Și încă ceva pentru cititori! Această carte se va putea răsfoi chiar și în nopțile de povești de după spectacolele din august 2024. Și poate să schimbăm impresii despre ceea ce am citit. Să știți că între `Keep blues alive` și `Facem frumos la Dărmănești` (două devize ale organizatorilor), totul este posibil! Chiar și visul sub clar de lună!”, a scris în prefața cărții, Alexandru Rusu.

,,Anul acesta, `Open Air Blues in the Garden Festival` împlinește 5 ani. Pentru noi va fi o bornă importantă, care ne va arăta unde suntem după cinci ani și care va fi drumul de urmat în continuare. Încercăm să pregătim o ediție pe măsură, cu nume și lucruri interesante, care să bucure sufletul Familiei `Blues in the Garden Festival`, în vremuri deloc limpezi pentru mulți dintre noi. Așadar, trei zile, trei nume care vin pentru prima dată în România! Pentru trei nopți magice, în Dărmănești, Bacău. Vă așteptăm!”, a spus Marius Diaconescu, inițiatorul și sufletul acestui grandios eveniment, fondatorul și președintele Asociației ,,Sunetul Munților”.

Presa și media sunt invitate să participe și să acopere acest eveniment, oferind o expunere valoroasă pentru artiștii prezenți și pentru atmosfera vibrantă a festivalului. Acreditările de presă se obțin pe pagina web a festivalului.

Pentru informații suplimentare și procurarea de bilete/abonamente, puteți accesa site-ul https://blues-in-the-garden-festival.ro/ , pagina de Facebook a evenimentului, https://www.facebook.com/BluesInTheGarden/ , https://iabilet.ro/ , bit.ly/44G5UKT,

telefon: +40 723 573 419.

Romulus-Dan BUSNEA