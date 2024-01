Echipa băcăuană de robotică Echo Pulse a câștigat un concurs de profil la Focșani

Nici nu s-a uscat bine tușul pe un articol în care scriam despre succesul obținut de Echo Pulse la un concurs desfășurat în Bacău – Moldavia Robotics Competition (MRC), acolo unde s-au clasat pe podium pe locul III, iată că la o săptămână de la această reușită, tinerii noștri au strălucit din nou. Echipa Echo Pulse condusă de prof. Ana Întuneric din poziția de mentor și formată din Albert Maftei, George Spulber, Georgiana Mihai, Amalia Pascaru, Lucas Ilie, Andra Stăncicu, Teodora Donțu, Edward Bizoi, Razvan Lupu și Victor Ciocan, s-a clasat weekendul trecut pe locul I la „Focșani Tech Challenge”. Iată și câteva dintre gândurile câștigătorilor:

„Această competiție ne-a adus pe lângă experiențe plăcute, o răsplată bine meritată si proporțională cu eforurile depuse, anume locul întâi! În calitate de mascotă a echipei EchoPulse și membru în departamentul de PR și Media , consider că am reușit să întaresc relațiile cu restul echipelor și membrii din echipa mea formând chiar si bune prietenii.”

Amalia Pascaru department PR

„În calitate de membru SmartCluster, nu pot spune decât că ambele echipe încep să își atingă scopul.. Sunt mândru că în decursul acestor ani, de când participăm la First Tech Challenge, am observat o creștere semnificativă din toate punctele de vedere, lucru care ne-a ajutat să obținem un rezultat deosebit la acest meet. Toate aceste “concursuri” au fost o experiență frumoasă pentru toți, concursuri care nu au făcut altceva decât să ne arate potențialul pe care îl avem în această competiție.”

George Spulber department mecanica

„În calitate de driver al echipei EchoPulse, consider că am reușit să pun în valoare munca colegilor mei, care au realizat un robot deosebit, cu care am reușit să câștigăm locul cel mai râvnit, locul 1 la concursul de robotică Focsani Tech Challenge. Mă bucur că în echipa noastră toți ne susținem și probabil acesta este unul dintre secretele rezultatelor noastre foarte bune!”

Eduard Bazoi, driver