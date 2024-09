E timpul pentru o călătorie de toamnă în lumea vinurilor!

Toamna a adus cu ea culorile, aromele și bogăția roadelor. Te îmbie la mese mai bogate, la gusturi puternice, la bucuria în fața bogăției ei. Și tot toamna e timpul pentru licorile minunate, îmbuteliate în fel și chip, pentru note dulci sau fructate, tanin și clinchet de pahare. Și-i vreme și de-o muzică bună, de timp cu prietenii și de sărbătoare.

Toate aceste ingrediente sunt adunate la festivalul “Călător în lumea vinului” ce promite o experiență de neratat pentru pasionații de vin. Am stat de vorbă cu Emilian Ioja, inițiatorul și organizatorul festivalului, pentru a afla mai multe despre ce ne așteaptă în acest an, la cea de-a doua ediție a festivalului.

Ce te-a inspirat să organizezi festivalul „Călător în lumea vinului”?

Întotdeauna am avut o pasiune pentru vinuri și am vrut să împărtășesc această dragoste cu alții. Ideea festivalului a venit din dorința de a crea un loc unde oamenii să se poată bucura de vinuri excelente, să învețe mai multe despre ele și să petreacă timp de calitate într-o atmosferă prietenoasă. Prima ediție a fost un succes, și asta ne-a încurajat să continuăm și să aducem și mai multe noutăți în acest an.

La ce noutăți ne așteptăm pentru ediția din acest an?

Pentru ediția din 2024, am pregătit câteva surprize speciale. Festivalul va avea loc pe 5 și 6 octombrie 2024 la Fiald Hotel & Spa, iar programul este plin și, sperăm noi, pe gustul iubitorilor de vin și socializare.

Avem degustări, ateliere, muzică live și activități care să te facă să trăiești o adevărată sărbătoare a toamnei și roadelor ei. Participanții vor putea să se bucure de vinuri variate și să descopere noi combinații de gusturi. Și, bineînțeles, mici delicii care să însoțească un pahar de vin bun și chiar o degustare de cafea.

Iar pentru cei care caută o experiență inedită, organizăm două Masterclass-uri, unul în care vom degusta produse distilate Kvint, Ungheni de 10, 15 și chiar 30 de ani. Și un Masterclass de spumante care va fi sigur și pe placul doamnelor, unde degustăm vinul lui James Bond.

Ce impact crezi că are festivalul asupra industriei vinului și a comunității locale?

Festivalul joacă un rol important în promovarea vinurilor locale și în sprijinirea producătorilor din România. De asemenea, aduce împreună oameni care împărtășesc aceeași pasiune pentru vinuri, contribuind la dezvoltarea acestei comunități. Este un loc unde cunoștințele despre vinuri sunt împărtășite și apreciate, iar experiența oferită este una care rămâne în amintirea participanților. Și cum la nivelul orașului nostru crește apetitul pentru astfel de experiențe, ne dorim să și satisfacem această poftă.

Ce ai dori să le transmiți celor care se gândesc să participe la festival?

Vă invit să veniți și să experimentați tot ce avem de oferit. Festivalul „Călător în lumea vinului” este mai mult decât un simplu eveniment; este o celebrare a vinului și a toamnei. Îi așteptăm pe toți cei care apreciază un vin bun, care vor să învețe mai multe despre acest domeniu, sau pur și simplu să se bucure de o atmosferă caldă și primitoare.

Chiar vă îndemn să nu ratați această ocazie! Pot fi achiziționate abonamente care asigură accesul pe parcursul celor două zile, sau bilet pentru fiecare zi în parte. Și nu uitați de Materclass-urile ce se anunță o experiență inedită! Vă aștept cu drag, la o călătorie în lumea vinului!