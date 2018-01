Au trecut peste două decenii de la închiderea vechiului cinematograf „23 August” din Moinești, care era o ruină. Primăria Moinești a renovat clădirea, a modernizat-o, apoi a dotat-o cu instalații și mobilier. Toate acestea au fost realizate cu sprijinul Consiliului Județean, care a finanțat 90 la sută din valoarea proiectului „Centrul Cultural Lira”. Începând din luna ianuarie, una dintre săli a devenit cinematograf. „Programul este de la ora 18, luni, marți și vineri, iar duminica avem matinal de la ora 11, pentru copii, și după-amiază, de la 16 și 18,30. După 22 de ani, orașul are, în sfârșit, cinematograf și încă unul ultramodern”, a declarat Valentin Vieru, primarul municipiului. Moineștenii au avut parte, la deschidere, de comedia „Te-nsori cu mine, bro?” și de „Mumia”, primul film 3D proiectat, vreodată, în orașul lor. Au mai rulat „Renegații”, „Downsizing” și „Navetistul”, iar duminica, la matineul destinat celor mici, filmele de animație „Prințesa Lebădă” și „Bârzoiul Richard”. Luna ianuarie se va încheia cu „Darkest hour” și „American Made”. 1 SHARES Share Tweet

