Duminica a XX-a din Timpul de Peste An (A)

Am sărbătorit la data de 15 august Adormirea Maicii Domnului, o zi a Mamei lui Isus, o zi a Mamei noastre cerești. Ea este un model de credință pentru noi, creștinii, și, în același timp, ne indică și destinația pelerinajului pământesc: prin înălțarea ei cu trupul și cu sufletul la cer ne amintește că am fost creați pentru Paradis.

Evanghelia din această duminică (Mt 15,21-28) ne prezintă întâlnirea lui Isus cu o altă mamă: o femeie de origine canaaneană, aparținând unui popor considerat dușman.

Și ce ne impresionează la această femeie? Ce o face să merite atenția noastră în această duminică? Credința cu care se apropie de Isus și motivul pentru care cere ajutor: din iubire față de fiica ei care suferă, chinuită de diavol, ea se umilește, înfruntă batjocuri în speranța că va obține ceea ce cere. De câte sacrificii este capabilă o mamă din iubire față de copiii ei!

Impresionat de credința cu care apelează la ajutorul său, Isus, în acea clipă, îi îndeplinește dorința. Prin acest gest, Domnul le dă o lecție și discipolilor, și tuturor celor care au fost de față la acea discuție, dar și nouă, creștinilor de astăzi. Membrii poporului ales, inclusiv apostolii, credeau că sunt singurii moștenitori ai Împărăției cerului și doar ei pot avea parte de iubirea și de harul lui Dumnezeu. Aceasta este o ispită și pentru noi, creștinii: să credem că suntem mai presus de ceilalți, că suntem privilegiați. Dar, de fapt, cu toții suntem copii ai aceluiași Tată ceresc.

Prin minunea vindecării acelui copil, prin deschiderea față de cei străini, Isus le prevestește ucenicilor faptul că misiunea lor nu trebuie să rămână închisă în granițele unei țări. Ucenicii sunt chemați să ducă vestea cea bună a mântuirii, să proclame Evanghelia în toată lumea.

Biserica este misionară. Fiecare membru al Bisericii are datoria de a fi misionar, de a vesti Evanghelia cu bucurie acolo unde își desfășoară activitatea: acasă, la muncă sau la școală.

Biserica este și mamă. Este acea mamă care, cu iubire, se roagă și mijlocește pentru fiecare copil al ei vindecarea pe care numai Dumnezeu o poate da.

Încredințându-ne în grija Sfintei Fecioare Maria, să nu uităm niciodată cât de mare este iubirea unei mame față de copiii ei!

Pr. Octavian Sescu, Biserica Romano-Catolică „Sf. Nicolae”, Bacău