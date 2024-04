Duminica a doua a Paștelui sau a Divinei Îndurări

Duminica a doua a Paștelui încheie octava pascală, cele opt zile în care Biserica ne-a invitat să trăim bucuria învierii în ca pe o singură zi, meditând la aparițiile lui Isus cel înviat.

Această duminică poartă mai multe denumiri, datorită evenimentelor celebrate: Duminica Tomei, Duminica Albă și Duminica Divinei Îndurări.

– Duminica Tomei. Evanghelia acestei zile încheie seria aparițiilor Celui Înviat cu cu relatarea întâlnirii dintre Isus și apostolul Toma (In 20,19-31). În seara zilei de Paște Isus le apare ucenicilor, care erau încă speriați în urma celor întâmplate, și le vestește pacea: „Pace vouă!”. Însă cineva lipsea: apostolul Toma. Când ceilalți îi spun că Domnul este viu, el le răspunde: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. Toma nu are pace, nu se bucură pentru că nu crede. După opt zile, Isus vine din nou și le spune ucenicilor: „Pace vouă!”, iar pe Toma îl invită să creadă, spunându-i: „Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios!”. Iar Toma îl reconoaște ca Domn și Dumnezeu și poate să trăiască în pace și bucurie.

– Duminica Albă. La începuturile Bisericii, oamenii primeau botezul la o vârstă adultă. Pentru acest eveniment se pregăteau o perioadă îndelungată și în noaptea de Paște erau botezați, iar după botez, cum se întâmplă și astăzi, primeau o frumoasă haină albă, care simboliza viața nouă pe care au primit-o prin Botez. Iar această haină o purtau timp de o săptămână, până duminica următoare, de unde a rămas denumirea de „Duminica Albă”.

– Duminica Divinei Îndurări. În urmă cu aproape 100 de ani, sfânta Faustina Kowalska, o călugăriță din Polonia, în timp ce se afla în rugăciune, a avut o viziune în cadrul căreia i-a apărut Isus, îmbrăcat într-o haină albă, iar din pieptul său, din coasta străpunsă de sulița ostașului, au izvorât două raze: una roșie și una albă, luminoasă. Isus i-a cerut sfintei să picteze chipul său așa cum ea l-a văzut și să scrie sub imagine textul: „Isuse, mă încred în tine!”. Sărbătoarea Divinei Îndurări a fost instituită oficial în anul 1992 de sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, care a stabilit-o în Duminica a doua a Paștelui.

Amintindu-ne mereu de iubirea și de milostivirea lui Dumnezeu, să ne însușim și să rostim zilnic această scurtă rugăciune: „Isuse, mă încred în tine!”.

Pr. Octavian Sescu, Biserica Romano-Catolică „Sf. Nicolae”, Bacău