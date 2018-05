Traiul alături de un consumator de substanţe interzise nu este deloc uşor n ajunşi la capătul puterilor, unii părinţi bat la uşa Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău ca să înveţe cum să-şi ajute copilul dependent

Cei mai mulţi dintre tinerii care cad în plasa drogurilor le consumă prima dată din curiozitate, iar alţii pentru că nu vor să fie arătaţi cu degetul de cei din anturaj. Din dorinţa asta de a fi ca ceilalţi din grup, ajung în final să fie altfel decât au fost, ajung să-şi schimbe total viaţa, şi nu doar pe a lor, ci şi pe a celor din jurul lor. Renunţă cu mare uşurinţă la planurile de viitor şi intră pe un culoar nedorit, dar din care pot ieşi dacă cer ajutor.

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Bacău este una dintre instituţiile unde consumatorii de droguri găsesc mereu uşa deschisă dacă vor sprijin sau sunt nevoiţi să-l ceară. Aici, nimeni nu-i ceartă, nu-i judecă, nu-i arată cu degetul, ci doar le oferă suport, pentru a putea reveni la viaţa pe care o aveau înainte. „Serviciile de asistenţă pentru consumatorii de droguri înregistrează o dinamică interesantă, întrucât cele mai multe persoane care s-au adresat CPECA pentru consum de droguri au fost deferite de către procurori, ca urmare a constatării unor infracţiuni în domeniul drogurilor. În 2017, aproximativ 20 de persoane, toate de sex masculin, cu vârste cuprinse între 19 şi 35 de ani, au fost evaluate de către specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog, ca urmare a consumului de droguri”, spune Marta Butnaru, inspector de specialitate în cadrul CPECA Bacău.

Specialiştii centrului au monitorizat, totodată, şi cazurile de urgenţă şi admiteri la tratament în cadrul spitalelor din judeţ. „Aproximativ 20 de persoane (tineri cu vârste până în 35 ani) au fost internate în Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, ca urmare a consumului de droguri şi de remarcat este faptul că, dacă în serviciile de evaluare ale CPECA Bacău cele mai multe persoane, aproximativ 85%, au fost evaluate pentru consum de canabis şi derivate de canabis, o treime dintre cei internaţi în Secţia de Psihiatrie au fost consumatori de substanţe volatile (solvenţi)”, explică Radu Năforniţă, şeful CPECA Bacău. O proporţie ridicată a consumatorilor de substanţe volatile (n.r. – prenadez) s-a înregistrat anul trecut şi în rândul celor care au ajuns la camerele de gardă ale spitalelor, dar tot acolo a ajuns şi un număr însemnat şi de consumatori de Noi Substanţe Psihoactive (NSP).

În spatele acestor cifre stau însă oameni, pe care cei mai mulţi dintre noi avem tendinţa să-i judecăm. Peste 60 de persoane au parcurs sesiuni de informare, consiliere sau evaluare în cadrul CPECA Bacău, o parte dintre acestea fiind activităţi de informare a aparţinătorilor consumatorilor de droguri, care au vrut să afle cum pot contribui la reabilitarea lor, suportul familiei fiind important.

Cum s-a luptat o mamă să-şi salveze copilul de dependenţa de droguri

Acest lucru este confirmat şi de mama unui tânăr, care la un moment dat a bătut la uşa Centrului Antidrog Bacău pentru a cere sprijin. Timp de şase ani, copilul ei a consumat droguri şi a vrut să înveţe de la specialişti cum să-l ajute.

„Toată această perioadă a fost foarte grea. A însemnat o înfrângere a propriului meu orgoliu de mamă. Am fost un părinte autoritar şi nu am băgat de seamă că el suferă de un abandon sufletesc. Mi-am dat seama că ceva s-a schimbat când a început să lipsească de la cursuri, nu mai avea performanţe şcolare şi devenise agresiv verbal. El nu a participat niciodată la consiliere în centrul din Bacău. Eu am fost de multe ori. Am vrut să înţeleg ce se întâmplă şi am primit foarte mult suport. În cele din urmă a acceptat să meargă într-o clinică şi de trei ani este bine. Dar nu a fost un drum uşor”, ne-a mărturisit mama, care a dorit să vorbească sub anonimat.