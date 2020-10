Florin Tonegaru este inginer instalator de profesie. Tânăr pensionar acum, Florin locuiește în Hemeiuș și se ocupă, evident, și de grădina de lângă casă. Acolo cultivă, de câțiva ani, dovleci comestibili, care l-au adus, neoficial, printre recordmenii domeniului horticol: anul trecut a avut în grădină un bostan de 144 de kilograme, iar în acest an, cu toată seceta care ne-a afectat, a obținut un dovleac de 122 kg, alături de unul de 95 kg și altul de 75. În total aproape 300 kg. Am pus „vedeta” pe cântar, dar a fost nevoie de cinci oameni să-l urnim.

„Acum patru ani, am văzut o emisiune la televizor. Dădea un dovleac de 265 de kilograme. Am aflat de la ei unde a crescut bostanul, am vorbit cu primarul comunei cu pricina, comuna Acățari, din județul Mureș, apoi cu femeia care a crescut bostanii. Mi-a trimis vreo zece semințe, dar nu au ajuns la mine. Am sunat din nou și m-am făcut frate cu gospodarii de acolo, eu, fratele moldovean, cu cel ungurean, ca în baladă. Am cerut din nou semințe și am trimis pe cineva să le aducă. Din 20 de semințe a încolțit numai una. S-a făcut un dovleac de 144 kg. Din el am strâns semințe, iar acum a crescut unul de 122 kg.”

Florin Tonegaru