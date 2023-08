Din examenele verii (I)

Nu numai absolvenţii de gimnaziu ori de liceu au avut de susţinut probe de verificare a cunoştinţelor, ci şi cadrele didactice care au dorit să se titularizeze pe unul dintre posturile vacante anunţate de Ministerul Educaţiei. După susţinerea unui astfel de examen (la limba şi literatura română) şi obţinerea unei note foarte bune, o absolventă de Bacău, Diana Focşa, ne-a scris:

Practica practicii

[…] Orele de practică pedagogică s-au dovedit a fi mai mult decât utile. Astfel, am fost pusă în fața unei provocări pe care, din diferite motive, am evitat-o: să-mi analizez conduita și discursul în urma unei lecții filmate. Provocarea s-a amplificat când, constrânsă de împrejurări, a trebuit să mă aşez în fața unui public închipuit, răspunzând la întrebări și încurajând niște elevi la fel de închipuiți. Schimbul de replici, imaginat, intră în sfera jocului de rol (o metodă didactică de mare randament) și are meritul de a stimula creativitatea și imaginația cadrului didactic, fapt care, cultivat, se poate transmite și elevului. Filmându-mă, a trebuit să fac două lucruri majore pentru mine. Urmărite atât din perspectivă psihologică, cât și didactică, acestea presupuneau o analiză amănunțită a felului în care urma să predau noul conținut. Mai mult decât atât, acest proces trebuia să aibă în vedere și corelarea aspectelor abstracte, care țin de teoria didactică, de planul practic al lecției din clasă. Astfel, pe lângă ofertele publicistice (rubricile „Teleşcoala Ateneu” ori „Româna pentru toţi” din cotidianul „Deşteptarea”), mi-au fost de mare ajutor recomandările şi proiectele didactice cuprinse în volumul „Lecția – activitatea-lecție, în evenimente. Ghid de proiectare didactică”, apărut, în a treia ediţie, în anul 2021 (consultanţi ştiinţifici, prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, şi conf. univ. dr. habil. Petronela Savin, de la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău).

Capitolul „Organizarea evenimențială a lecției” suprinde importanța celor zece pași ai unei lecții reușite (mai exact, CEAPDOFERT) și necesitatea de a-i respecta. Legătura pe care ai stabilit-o între obiectivele de la începutul lecției și fișa de evaluare de la sfârșitul acesteia e cea mai importantă parte, pentru că reprezintă tocmai borna care arată cu ce a rămas elevul și nu cât a învățat, de cele mai multe ori, mecanic. Recunosc, nu acordam suficientă atenție acestor legături. Însă, în urma orelor de practică pedagogică și ajutându-mă de modelele de activitate-lecție puse la dispoziția oricărui student, am reușit să conștientizez (și să-i fac și pe elevi să conștientizeze) importanța unor obiective ale lecției și a unor fișe de evaluare care le arată, în mod obiectiv, unde se situează la sfârșitul unei lecții. Mai mult, acest lucru le poate oferi și un punct de plecare în pașii pe care-i vor avea de urmat pentru a-și fixa mai ușor conținuturile parcurse.