Vasile Boboc din Dofteana, posesor legal al unui detector de metale, pasionat căutător de “comori”, a descoperit, duminică, pe teritoriul localităţii Cireşoaia, ce aparţine de oraşul Slănic Moldova, mai multe obiecte, printre care un binoclu, un ceas şi o brichetă.

În tentativa lui de a le extrage, experimentatul căutător, care mai are în colecţie şi alte artefacte din diferite perioade istorice, a mai descoperit o cartuşieră, mai multe gloanţe şi grenade, dar, cu surprindere, a dat şi peste nişte oase umane. “Din primele observaţii, pot să afirm că obiectele aparţin unui ofiţer – posibil general de infanterie german, care a luptat pe aceste teritorii în Primul Război Mondial, doar ei aveau asemenea obiecte în dotare.

Imediat după descoperire, am chemat Poliţia şi am predat muniţia, pe baza unui proces verbal, iar obiectele le-am recuperat. Conform legii, ceea ce părea a fi un schelet uman, le-am acoperit cu pământ, pentru protecţie şi am anunţat Primăria oraşului Slănic şi am sunat la 112. Aştept ca organele abilitate să vină la faţa locului pentru o expertiză de specialitate”, ne-a spus Vasile Boboc, care este şi preşedinte al Filialei Dofteana a Asociaţiei “Cultul Eroilor”.

Primarul orașului Slănic Moldova, Gheorghe Baciu, confirmă ca a fost anunțat telefonic de Vasile Boboc și că va merge și el la fața locului pentru a vedea despre ce este vorba și va anunța organele abilitate.

În funcţie de evoluţia evenimentelor, vom reveni cu alte amănunte.