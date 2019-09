Nu am fost un elev model. Dimpotrivă. Dumnezeu și foștii profesori mi-s martori. Nu mă dădeam în vânt după învățătură, chiuleam pe rupte și făceam prostii de care mă minunez și-n ziua de azi. În plus, uram, pur și simplu urrrram uniforma școlară. Totuși, existau și momente în care școala îmi era aproape dragă. Da, da, fără ștouri!

Unul dintre aceste momente cădea, paradoxal, chiar în prima zi de nou an școlar. Și era legat de primirea manualelor. De-abia așteptam să răsfoiesc cartea de Citire și, ulterior, cea de Limba și Literatura Română, să călătoresc prin și cu manualul de Geografie și să descopăr ce texte vom parcurge la Engleză și Franceză. Îmi amintesc că într-a șaptea am făcut, ce-i drept, pe termen scurt, o adevărată pasiune pentru Chimie. Cunoșteam tabelul lui Mendeleev, aflat la finalul manualului, la fel de bine cum știam clasamentul Seriei A italiene. Fii-mea (dar chiar o fi a mea?!) e altfel decât eram eu. Cel puțin în privința școlii.

Adoră să învețe, avem război în toată regula când vreau să o învoiesc de la cursuri și nu face prostii sau, mă rog, n-am aflat eu de ele. În plus, se împacă bine și cu uniforma chiar dacă, la răstimpuri, asortează vesta obligatorie cu un tricou negru, pe care tronează fețele impertinente ale celor de la Guns N’ Roses. Și, ca să vezi cum e viața asta – nu-i ironic? „zece mii de linguri când tot ce ai nevoie e doar un cuțit”- așadar, drăcia-dracului, în opt ani de carte, în care intră și clasa zero, fii-mea nu a trăit nici măcar o dată bucuria descoperirii manualelor în prima zi de școală. Nici-mă-car-o-da-tă! Asta e soarta „generației fără manuale”. Luni, după cel dintâi clopoțel al toamnei, i-am umblat prin ghiozdan, curios să văd cum mai arată o „Chimie de-a șaptea”. Am găsit doar „Elemente de latină și cultură romanică”.

E tot ce a primit domnișoara Sion ca manual la începutul anului școlar 2019/ 2020. Nu tu Română, nu tu Geogra’, nu tu Fizică. Evident, nu tu Chimie. Latina-i ok, nimic de zis. Restul situației e nașpa. Și, ca să o dau pe latinește, închei cu „Marcus Porcius Catilina pulivit culum carta velina. Cartam velinam laceravit et ditus in culum penetravit”, în care Marcus Porcius Catilina este fiecare ministru al Educației din 2012 încoace.