Demografie în pioneze. 250 de nou-născuți mai mult, 100 de decese suplimentare, sporul natural rămâne negativ

Județul Bacău prezintă un declin demografic evident, cu spor natural negativ, dar cu anumite îmbunătățiri în rata mortalității și în reducerea deceselor infantile. Scăderea semnificativă a căsătoriilor și divorțurilor poate semnala schimbări sociale importante care merită monitorizate îndeaproape.

Nașteri și decese

În aprilie 2024, s-au înregistrat 333 de nașteri vii, o scădere față de cele 361 de nașteri înregistrate în aprilie 2023. Această scădere poate indica o tendință demografică de reducere a natalității în județ.

În ceea ce privește decesele, în aprilie 2024 s-au înregistrat 638 de decese, o scădere semnificativă față de cele 731 de decese din aprilie 2023. Această reducere ar putea fi rezultatul unor îmbunătățiri în domeniul sănătății publice sau al altor factori care influențează mortalitatea.

Sporul natural

Sporul natural rămâne negativ, ceea ce indică un declin demografic. În aprilie 2023, sporul natural era de -370, în timp ce în aprilie 2024, acesta a fost de -305. Deși negativ, reducerea sporului negativ sugerează o ușoară îmbunătățire a balanței nașteri-decese.

Căsătorii și divorțuri

Numărul căsătoriilor a scăzut semnificativ, de la 248 în aprilie 2023 la doar 102 în aprilie 2024. Acest declin ar putea reflecta schimbări socio-culturale sau economice care afectează decizia cuplurilor de a se căsători.

Divorțurile au scăzut de asemenea, de la 75 în aprilie 2023 la 56 în aprilie 2024. Această scădere poate fi interpretată în diverse moduri, inclusiv o posibilă stabilitate mai mare în relațiile maritale sau dificultăți în accesarea procedurilor de divorț.

Decese sub un an

Un indicator important al stării de sănătate a populației infantile este numărul de decese sub un an. În aprilie 2023, s-au înregistrat 4 decese în rândul copiilor sub un an, în timp ce în aprilie 2024, s-au înregistrat 3 astfel de decese. Această scădere poate sugera îmbunătățiri în îngrijirea neonatală și pediatrică.

De la 1 ianuarie până la 30 aprilie, datele arată că în 2024 s-au înregistrat 1.406 nașteri vii și 2.867 decese, comparativ cu 1.652 nașteri și 2.967 decese în aceeași perioadă a anului 2023. Aceasta indică o reducere atât a nașterilor cât și a deceselor. Sporul natural în primele patru luni din 2024 este de -1.461, mai mare decât cel de -1.315 din 2023.