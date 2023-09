Deglobalizarea un reflux previzibil

,,Președintele american Joe Biden și-a exprimat duminică dezamăgirea că liderul chinez Xi Jinping nu va participa la summitul G20 din India în această săptămână, deoarece Washingtonul încearcă să repare relațiile cu Beijingul. Întrebat despre faptul că Xi nu plănuiește să se alăture adunării de la New Delhi, Biden a spus reporterilor: -Sunt dezamăgit, dar voi ajunge să-l văd-, fără a detalia….” titra publicația turcă https://www.hurriyetdailynews.com/biden-disappointed-that-xi-set-to-miss-g20-186004 Mai mult de atât, și Vladimir Putin a refuzat să meargă la summit. Ministrul de externe Serghei Lavrov va reprezenta Rusia la New Delhi. Motivul absenței președintelui Federației Ruse nu îl reprezintă mandatul de arestare, India fiind una dintre acele țări care nu recunoaște instanța penală internațională . Refuzând călătoria, Putin nu demonstrează o lipsă de respect față de India ca organizator, ci pur și simplu nu vede utilitatea unei întâlniri cu Joe Biden. La rândul său, Președintele Xi va fi suplinit de premierul chinez Li Qiang. Cel de-al 18-lea Summit G20 , ce urmează a avea loc între 9 și 10 septembrie la New Delhi, are ca membri activi și 8 state care fac parte din BRICS: Federația Rusă, Africa de Sud, China, India, Brazilia și cele care au fost recent admise în organizație , Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Argentina. Publicația indiană https://www.indianpunchline.com/g20-last-waltz-in-a-world-torn-apart/ citește aceaste absențe în următoarea cheie; ,, … Ideea este că, în tot acest timp, Washingtonul a batjocorit și provocat necontenit Beijingul cu o atitudine belicoasă, încercând să slăbească economia Chinei și a incitând Taiwan și țările ASEAN să se alinieze ca aliați ai SUA.. …Atât Putin, cât și Xi Jinping au învățat că Biden are un trecut de maestru în dubla vorbire, spunând un lucru în spatele ușilor închise și acționând în totalitate contrariu, fiind adesea nepoliticos și ofensator la nivel personal, fără precedent în diplomația publică ….Desigur, simbolismul reconcilierii SUA-Rusia pe pământul indian, oricum ar fi fost conceput, nu poate funcționa decât în ​​avantajul Washingtonului ,pentru a-l îndepărta pe Modi (premierul Indiei), de parteneriatul strategic extrem de important al Indiei cu Rusia într-un moment în care cererile Occidentului cu privire la Ucraina nu au reușit să aibă rezonanță în Sudul Global….” Ucraina, nelipsită de la întâlnirile internaționale, exprimase din luna aprilie a.c. disponibilitatea de a participa la summit-ul din India, însă a fost omisă de pe lista invitaților. Ministrul indian de externe, Subrahmanyam Jaishankar, citat de publicația rusă https://rusonline.org/world/zapad-vzvyl-ot-vozmushcheniya-rossiya-i-kitay-razygrali-sensacionnuyu-partiyu, și-a declarat clar poziția cu privire la această problemă: „Țările G20 trebuie să se concentreze asupra problemelor de dezvoltare și nu asupra securității unei țări care se bucură deja de o atenție excesivă din partea Occidentului.” Să ne amintim că, recent, liderul francez Macron a fost „răzuit” într-un mod similar, nepermițându-i-se să asiste la summitul BRICS. Rusia și-a exprimat atunci opoziția, iar gazda reuniunii, Africa de Sud, a susținut-o. Mai mult, la întrebarea jurnaliştilor de ce Rusia nu vrea să-l vadă pe Macron la summitul BRICS, Putin a dat un răspuns în afara uzanțelor diplomatice: ,,Dar nu vrem să-l vedem nicăieri!” În totală opoziție, președintele Joe Biden ar fi vrut să-l vadă pe președintele Chinei pentru că are un interes cât se poate de arzător. ,, China drenează datoria guvernamentală SUA într-un ritm accelerat. Suma pe care a investit-o China în obligațiunile de trezorerie americane a scăzut la 835 de miliarde de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din 2010. Aceasta este o scădere de 481 de miliarde de dolari față de cele mai înalte niveluri din ultimii 14 ani. Anterior, China era cel mai mare deținător de obligațiuni de trezorerie americane, dar acum piramida datoriilor guvernamentale SUA este mutată către țările anglo-saxone și UE, ceea ce în sine este departe de a merge bine. Acest lucru s-a întâmplat ca urmare a înghețării activelor rusești în Occident, cu încălcarea dreptului internațional” , anunța pe 3 septembrie https://eadaily.com/ru/news/2023/09/03/kitay-uskorennymi-tempami-izbavlyaetsya-ot-obligaciy-gosdolga-ssha . Reacția Chinei e una de prevedere și încearcă, evitând șocuri prea mari, să scape de dolarii care devin din ce în ce mai puțin interesanți în comerțul țărilor BRICS. Citând o declarație a președintelui rus, publicația greacă https://warnews247.gr/pyriniko-pligma-roson-kinezon-kai-saoudaravon-kata-ipa-dysis-exaylosan-tin-credit-suisse-vazoun-tis-vaseis-gia-to-nomisma-tis-anatolis/ titra; ,,… criza a început din vremurile măsurilor antipandemie, în care unele economii dezvoltate au abuzat de puterea lor de monopol valutar. Au deschis tipografia în SUA și au tipărit 5,9 trilioane de dolari! Aceasta corespunde cu 38% din toți banii în circulație! I-au tipărit pe parcursul a doi ani, care reprezintă, aproximativ, cantitatea tipărită în ultimii 40 de ani. Același procent și în zona euro; au tipărit 2,5 trilioane! Ei au eliberat acei bani în economie și i-au distribuit în lume, ceea ce nu este un lucru rău în sine. Am folosit o tactică similară. Dar am fost foarte atenți, a fost făcută cu moderație, așa că nu a dus la un asemenea val de inflație…”. Un conflict militar presupune anduranță economică. O anduranță pe care UE, dependentă de gazul rusesc, nu o are. Pentru SUA acest lucru are o mai mică importanță. Canibalizarea foștilor aliați nu e ceva nou, dacă e să ne amintim de retragerea glorioasei armate americane din Afganistan și abandonarea aliaților afgani agățați de roțile avioanelor ce decolau spre SUA. Însă, semnalul informal al destrămării vechilor forme de organizare internațională a fost dat prin absența celor doi lideri importanți de la reuniunea G20 și în mod indirect și de una dintre eminențele cenușii ale globalizării, israeliano-americanul Larry Fink (LF), șeful băncii globaliste atotputernice BlackRock – cu mai mult de 10 trilioane de dolari în active gestionate – care, citat de; https://www.ft.com/content/0c9e3b72-8d8d-4129-afb5-655571a01025 , declara în scrisoarea anuală către investitori, că „Invazia rusă a Ucrainei a pus capăt globalizării pe care am experimentat-o ​​ în ultimele trei decenii”. În cadrul aceleeași missive, publicată pe situl organizației https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter , Larry Fink recunoștea că au fost printre marii beneficiari ai pandemiei ; ,,…. BlackRock a înregistrat anul trecut (2021, n.n.) cea mai puternică creștere organică din istoria noastră, chiar dacă activele noastre gestionate au atins noi cote maxime. Am generat intrări nete de 540 de miliarde de dolari în 2021….. Acest impuls puternic în întreaga noastră afacere a condus la rezultate financiare record. În 2021, BlackRock a înregistrat o creștere de 20% a veniturilor ….Cu toate acestea, de la sfârșitul anului, sentimentul pe piață s-a schimbat și aceste prime luni ale anului 2022 au fost provocatoare, în special pentru mulți dintre voi – acționarii noștri – care ați urmărit prețul acțiunilor noastre coborând la maximele istorice. În calitate de proprietar semnificativ al BlackRock îmi împărtășesc dezamăgirea față de performanța acțiunilor noastre până în prezent….” Dezamăgirea acționarilor BlackRock vine pe fondul imposibilității practice a companiei de a valorifica/exploata în timp de război activele naționale ale Ucrainei pe care președintele Zelensky le-a predat companiei. De asemenea, o consecință a sancțiunilor impuse de SUA a fost că s-au rupt legăturile naturale între cerere și ofertă, iar impunerea brutală a unor reguli artificiale ce nu respectă legile de bază ale unei economii libere, duce la deglobalizare. Mari companii transnaționale au fost obligate de factorul politic să-și abandoneze afacerile în Rusia, China, ori Bielarus, să-și limiteze comerțul evitând țările aflate sub embargo,Siria, Iranul, Afganistanul, Venezuela, etc. În egală măsură s-au văzut în imposibilitatea de a se aproviziona cu materii prime ieftine din țările sancționate. Sancțiunile au accelerat importanța BRICS ca alternativă. BRICS nu e împotriva cuiva, ci încearcă să funcționeze fără constrângeri, fiecare țară având un interes clar în implementarea strategiilor naționale în a se proteja împotriva efectelor distructive ale globalizării impuse pe criterii politice și controlului corporatist care subordonează interesul național al țării gazdă. În acest moment, până și globaliștii care controlează America au realizat că încercarea de a forța implicarea economică a țărilor din siajul SUA în conflictul din Ucraina și a împărți sancțiuni a devenit dăunător bilanțului. Din acest motiv, va urma probabil ,,înghețarea” încălzirii globale și politicienii ne vor explica, în curând, cât de bun este dioxidul de carbon pentru plantele care ne produc oxigenul, cât de sănătoasă este carnea de vită, laptele, etc. Dar până atunci, în virtutea inerției, unii vor mai lătra în fața măcelăriei, deși prăvălia s-a închis.

Jr. Adrian M. Ionescu