Dedeman lansează proiectul DedeTech, pentru a-și dezvolta infrastructura tehnologică

Dedeman, lider național al pieței de bricolaj, cu capital integral românesc, face încă un pas în direcția digitalizării prin lansarea proiectului DedeTech și deschide noi oportunități pentru profesioniștii din domeniul IT. Prin această inițiativă strategică, Dedeman își propune să revoluționeze infrastructura digitală a companiei și se axează pe optimizarea proceselor de logistică și e-commerce aferente celor 62 de magazine din țară. Sub sloganul „Construim tehnologie”, DedeTech se alătură brandului de angajator „Camarazi în Dedeman”, lansat în 2020, care a întărit poziția companiei ca unul dintre cei mai apreciați angajatori din România.

Cu birouri în Bacău, București și Iași, DedeTech urmărește să atragă profesioniști care vor lucra în departamentele IT și E-commerce ale Dedeman. Rolul lor va fi să dezvolte și să implementeze sisteme tehnologice integrate care să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale clienților, asigurând în același timp protecția eficientă a datelor și securitatea infrastructurii informatice. Odată cu lansarea DedeTech, compania își reafirmă angajamentul de a îmbunătăți permanent experiența clienților atât în online, cât și în magazinele sale fizice. Pentru a susține această transformare, Dedeman caută noi colegi, specializați în domeniul IT, care să îmbine competențele tehnice avansate cu valori fundamentale precum integritatea, perseverența și pasiunea, esențiale pentru succesul proiectului DedeTech.

„Într-o eră a tehnologiei în continuă expansiune, ne angajăm să rămânem conectați la cele mai recente schimbări și să le integrăm în infrastructura companiei. Prin DedeTech întărim dedicarea noastră față de inovație și profesionalism, având ca prioritate menținerea celor mai înalte standarde de securitate, conform reglementărilor în vigoare. Suntem nerăbdători să primim în echipa noastră specialiști pasionați, alături de care să construim un ecosistem digital robust, performant și sigur, capabil să răspundă cu succes provocărilor actuale.” – Ovidiu Gavrilă, Director IT Dedeman

Dragoș Pavăl, Președinte al Dedeman: „Lumea se schimbă cu o viteză uimitoare, iar tehnologia a transformat modul în care trăim, lucrăm și interacționăm unii cu ceilalți. Dacă în urmă cu zece ani nu ne puteam imagina că vom ajunge să comandăm online produsele necesare pentru renovări, astăzi acest lucru a devenit o realitate cotidiană pentru milioane de oameni. Ca lider de piață, avem responsabilitatea de a ne poziționa în fruntea acestei revoluții digitale și de a le oferi clienților noștri, de fiecare dată, cele mai bune produse și servicii atât online, cât și în magazinele fizice. DedeTech este fundația pe care ne bazăm aceste aspirații, de aceea căutăm oameni talentați, care să împărtășească această viziune și care să devină parte din viitorul digital al Dedeman.”

Petru Done