De vorbă cu salariații Chimcomplex: astăzi cu inginerul Radu Olteanu 

Grupul industrial Chimcomplex, cu două mari combinate chimice, la Borzești (Onești) și la Râmnicu Vâlcea, s-a remarcat în ultimii ani prin evoluție, prin soluțiile la bulversările economice și financiare naționale și internaționale din domeniul său, dar și prin remarcabila implicare în rezolvarea problemelor salariaților săi. Stăm, periodic, de vorbă cu o parte dintre ei despre apartenența la această mare familie care a lansat revigorarea industriei chimice în România. Astăzi, cu inginerul Radu Olteanu, de la Chimcomplex Borzești.

Radu Olteanu, căsătorit, tată a două minunate fete, este inginer și are 46 de ani. A absolvit Facultatea de Electrotehnică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, profilul Acționări electrice, promoția 2000. După absolvire s-a alăturat echipei Chimcomplex în calitate de inginer de sistem și a urcat pe poziții precum șef de formație, șef de atelier și șef al Laboratorului PRAM. Din anul 2009 este șeful Sectorului Exploatare 110 kV, unde coordonează activitățile de exploatare și mentenanță pentru stațiile electrice de înaltă, medie și joasă tensiune. A fost implicat în mai multe proiecte de investiții, precum punerea în funcțiune a instalațiilor de Cogenerare 1 și 2, modernizarea Electrolizei cu membrană schimbătoare de ioni, punerea în funcțiune a SCADA Electric și SCADA Producție, precum și modernizarea stațiilor electrice de 110 și 6 kV.

Cum arată, pentru dumneavoastră, domnule inginer, o zi bună la serviciu?

Pentru mine, o zi bună la serviciu este una în care nu apar incidente majore, dar este presărată cu provocări. Este important pentru mine să învăț ceva nou în fiecare zi și să îmi dezvolt abilitățile și competențele profesionale. De asemenea, îmi doresc ca întreaga echipă să lucreze într-un mediu sigur și să ajungă acasă în siguranță la sfârșitul programului.

Cum au mers lucrurile pe platformă în acest ultim an?

A fost un an plin de provocări și schimbări, care ne-au pus la încercare răbdarea și calitățile profesionale. Dar, așa cum se întâmplă adesea, cu cât este mai greu, cu atât satisfacția finală este mai mare. Am învățat multe lucruri noi și am crescut în ceea ce privește abilitățile noastre tehnice și organizatorice. Deși a fost o perioadă dificilă, suntem mândri de eforturile noastre și suntem optimiști pentru viitor.

Care este cel mai important proiect pe care îl derulați în companie?

Proiectele de investiții sunt extrem de importante pentru dezvoltarea și îmbunătățirea muncii noastre. În prezent, particip la proiectul „Producția de hidrogen VERDE din apă, prin electroliza alcalină a saramurii cu membrană polimerică schimbătoare de ioni” din Secția Soda M. Acest proiect este deosebit de important, deoarece implică o serie de modernizări majore pe partea electrică, care vor aduce eficiență, flexibilitate și siguranță în exploatare. Suntem siguri că, odată finalizat, va aduce beneficii semnificative companiei și va consolida rolul important al companiei pe piața chimică la nivel regional și internațional.

Povestiți-ne despre echipa cu care lucrați.

Mă bucur că fac parte dintr-o echipă minunată, unde fiecare coleg are un rol important. Ne sprijinim unii pe alții în momentele de dificultate și găsim împreună soluții la provocările care apar. Echipa noastră se bazează pe respect și încredere reciprocă. Înțelegem că toți suntem diferiți și avem abilități și puncte forte unice, astfel încât ne ajutăm unii pe alții și profităm de experiența și cunoștințele celorlalți pentru a ne dezvolta și a ne îmbunătăți continuu. În final, suntem cu toții preocupați să oferim cele mai bune rezultate și să ne bucurăm de munca noastră în același timp. Pe lângă echipa de la serviciu, familia mea este esențială. Acești oameni dragi au fost întotdeauna acolo pentru mine, m-au încurajat să îmi urmez visurile și să mă dezvolt. Fără sprijinul și dragostea lor, nu aș fi ajuns unde sunt astăzi și sunt recunoscător în fiecare zi că-mi sunt alături necondiționat. Îi consider cu adevărat o echipă minunată, fără de care nu aș fi putut realiza ceea ce am reușit până acum.

Există familia Chimcomplex, ca fenomen, o solidaritate de breaslă? Vă întâlniți după program la o terasă, la un grătar?

În Chimcomplex există o solidaritate de breaslă între colegi și ne încurajăm reciproc să ne ajutăm. Deși nu există întotdeauna o programare regulată pentru întâlniri la terasă sau grătar după program, ne întâlnim în diverse ocazii, cum ar fi petreceri de ieșire la pensie, nunți sau evenimente speciale, precum „Balul de Crăciun Chimcomplex”. Aceste ocazii sunt o oportunitate bună pentru a construi relații mai strânse și pentru a ne cunoaște mai bine. Cu toate acestea, înțelegem că nu toată lumea preferă acest tip de evenimente, de aceea Chimcomplex promovează și alte modalități de a îmbunătății solidaritatea în echipă, astfel încât să respectăm preferințele individuale ale fiecărui membru al ei.

Care sunt cele mai importante trei lecții pe care le-ați învățat de-a lungul timpului?

Am învățat multe lecții valoroase, dar cele mai importante trei sunt:

Învățarea continuă este cheia succesului pe termen lung. Am învățat să fiu deschis la nou și să investesc în dezvoltarea mea personală și profesională. Am învățat să îmi asum riscuri și să accept greșelile ca oportunități de învățare. Încrederea în sine și în echipă este esențială pentru a obține succesul. Am învățat să îmi ascult intuiția și opiniile colegilor și să am curajul să-mi urmez visurile și să-mi susțin alegerile, chiar și atunci când acest lucru implică ieșirea din zona mea de confort. Am învățat să-mi asum responsabilitatea pentru deciziile mele și să am încredere în capacitățile mele și a echipelor cu care lucrez. Comunicarea eficientă este esențială în orice proiect și în orice relație. Am învățat că pentru a fi un lider eficient și pentru a-ți atinge obiectivele trebuie să poți comunica clar și eficient cu colegii de muncă. În plus, am învățat să înțeleg și să mă adaptez la stilurile de comunicare diferite ale oamenilor din jurul meu.