„Cuvântul şi carele de foc”, o Carte a cărţilor, lansată concomitent la Buhuşi şi GAUDEAMUS

Cititorii noştri ştiu deja, din articolele apărute în ediţiile print (Carmen Mihalache) şi online (Gheorghe Bălţătescu) ale ziarului DEŞTEPTAREA de săptămâna trecută că profesorul, scriitorul, gazetarul şi eseistul Ion Fercu şi profesorul, scriitorul şi criticul literar Marius Manta au semnat un volum care a stârnit şi suscitat interes, curiozitate şi apreciere înainte de lansarea lui oficială.

Chiar dacă se situează pe paliere diferite ale vieţii, autorii volumului „Cuvântul şi carele de foc. O aventură subiectivă în poetica fiinţării” (Editura EIKON, Bucureşti) se întâlnesc în sferele înalte ale cunoaşterii şi spiritelor elevate, plecând în această „aventură” pe pământurile virgine, dar şi puţin desţelenite ale cunoşterii umane, ale neliniştilor interioare şi trecătoarelor certitudini, cu armele specifice: întrebări şi răspunsuri.

Volumul nu este unul de înterviuri, cum se obişnueşte, este un singur interviu, în care, de o parte a lumii stă Marius Manta, iar de cealaltă este aşezat Ion Fercu, care, împreună, încearcă – şi astăzi reuşesc -, să deschidă, erudit şi convingător, porţi largi spre cunoaştere, dar şi să lase loc pentru noi întrebări, la fel de tulburătoare ca acele care tocmai au fost puse.

Cartea, care numără peste 400 de pagini, nu este un roman, nu este un eseu, pe care să le citeşti la repezeală, cum tot spun criticii că o cere noua tendinţă, facil şi cu happy end. Diversitatea temelor, conceptelor, ideilor, aria geografică a locuirii lor, numele gânditorilor la care se face apel, frumuseţea şi ineditul răspunsurilor, fac din cartea oferită publicului cititor, amator şi îndrăgostit de lectură, o erudită trecere prin filosofia, etica, literatura, morala, cultura şi religia lumilor, lumii şi societăţilor de peste 2000 de ani încoace.

Oraşul care trăieşte cu ochii deschişi!

Lansarea volumului „Cuvântul şi carele de foc. O aventură în poetica fiinţării” s-a întâlnit cu cititorul la Biblioteca orăşenească „George Bacovia” din Buhuşi, instituţie care a devenit reper şi model cultural al micului şi cochetului orăşel, patria unde au văzut lumina zilei şi pe cea a culturii nume care răzbat sau vor răzbate peste timp în conştiinţa locuitorilor.

Evenimentul se înscrie în seria de manifestări dedicate unui mare dascăl, profesor şi îndrumător, Mihail Andrei, de la a cărei naştere se împlinesc 100 de ani, pe 1 decembrie, în cinstea căruia i s-a ridicat, zilele acestea, un monument, a fost declarat cetăţean de onoare post-mortem al oraşului, o şcoală îi poartă numele, semn că buhuşenii ştiu să-şi respecte valorile.

De altfel, am remarcat, că la fiecare eveniment cultural, literar sau de altă natură, biblioteca este plină, îşi fac timp să participe, să fie acolo, primarul oraşului, viceprimarul, directori ai unor instituţii, oameni de afaceri, ca într-o mare familie.

Evenimentul editorial al anului

La sfârşitul săptămânii trecute, lansarea volumului semnat de Marius Manta şi Ion Fercu a beneficiat de prezenţa şi intervenţiile critice ale unor personalităţi cunoscute ale culturii şi literaturii băcăuane, profesorul, criticul literar şi directorul revistei 13 PLUS – Petre Isachi, care şi-a asumat – şi a făcut-o foarte bine – şi rolul de moderator, Carmen Mihalache – scriitor, director al Revistei ATENEU, Gheorghe Geo Popa – actor, director al Centrului de Cultură „George Apostu” Bacău, Dumitru Brăneanu – poet, preşedinte al USR, filiala Bacău, Ştefan Radu, secretar general al Revistei ATENEU, Ştefan Munteanu – prof.univ.dr., critic şi istoric literar, Ion Dinvale – poet, Mihai Botez – critic literar, Adrian Lungu – scriitor, Petru Nica – scriitor, Petru Botezatu – scriitor, preşedinte al Asociaţiei „Renaşterea” Buhuşi.

A fost, timp de două ore, o solicitantă şi plăcută călătorie prin şi peste poetica fiinţării, cele 30 de întrebări ale lui Marius Manta fiind încadrate şi apreciate în aceeaşi măsură ca răspunsurile lui Ion Fercu, întregul curpinzând nu numai răspunsuri la problemele omului contemporan: iubirea, fericirea, credinţa, singurătatea, eşecul, liberatea, lenea, copilăria, dar şi cele care vin din sfera literaturii, filosofiei, mitologiei, antropologiei, psihologiei, estetica, ştiinţelor exacte, muzicii, ci şi, o dată cu ele, s-au născut, în faţa cititorului, alte şi alte necunoscute, viaţa nefiind doar fiinţare ci şi moarte, după moarte, eternitate, infinit…

Început şi sfârşit, cu Speranţă!

La început, participanţii au avut ocazia să asculte câteva piese din repertoriul formaţiei „Mindspace”, de la Colegiul Naţional de Arte „George Apostu”, evoluţia tinerilor din formaţie fiind apreciată nu numai pentru că au ales piese în limba română, cât şi pentru linia melodică, care s-a integrat atmosferei şi temei întâlnirii de la biblioteca orăşenească.

Am remarcat şi consemnez intervenţia de mare rafinament şi conţinut a primarului oraşului, Vasile Zaharia, cât şi a elevilor de la Liceul Tehnologic „Ion Borcea” (păcat că a fost la încheierea timpului acordat), care au sugerat un dialog cu autorii volumului, însă a fost timp doar pentru enunţarea întrebărilor, scriitorul Ion Fercu promiţând o întâlnire la liceu, pentru a răspunde celor interesaţi. Fapt remarcabil, elevii nu erau acolo trimişi de diriginte, am remarcat din argumentele lor că erau la curent, dar şi interesaţi, cu literatura scriitorului Ion Fercu.

Cartea cărţilor, la Târgul târgurilor

Volumul recent apărut, Cuvântul şi carele de foc. O aventură subiectivă prin poetica fiinţării”, a fost prezent şi lansat şi la Târgul de Carte GAUDEAMUS, Bucureşti, 22-26 noiembrie, prin grija Editurii EIKON. Din cauza vremii, imprevizibilă şi periculoasă pentru circulaţia pe drumurile din Estul ţării, autorii nu au riscat o deplasare la Bucureşti.

Iată, însă ce ne-a declarat Ion Fercu, duminică, la închiderea târgului: „GAUDEAMUS e un fel de buric al târgului naţional al cărţilor. Când am fost acolo cu «Prin subteranele dostoievskiene»”, am dat autografe la trei academicieni. Pe doi i-am întrebat cum îi cheamă. Am tresărit, nu m-am simţit comod atunci când am aflat cine sunt. E o democraţie editorială aici. Directorul Editurii EIKON, Valentin Ajder, ne-a trimis fotografii şi ne-a spus: «Cuvântul şi carele de foc se simte grozav aici! Vă îmbrăţişez!» Acum, „Cuvântul şi carele de foc”, duo Manta-Fercu, a primit de aici încă un start. Către ce, numai Măria Sa Cititorul ştie”…