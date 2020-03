Chiar dacă cursurile în toate unitățile școlare s-au suspendat încă de pe 11 martie, cadrele didactice sunt în majoritatea lor acasă, în școli sunt directorii, secretarele, contabilii, la fel și personalul didactic auxiliar, mai puțin personalul nedidactic. Se lucrează prin rotație, la intervale diferite de timp, astfel încât să se evite aglomerările, profesorii au posibilitatea de a preda „de la distanță”, fără însă a impune reguli, se lucrează online și la înscrierea în clasele pregătitoare, cine poate lucra de acasă o face. Și la Inspectoratul Școlar Județean Bacău este activitate, chiar dacă unii inspectori de specialitate au ales acum, pentru că situația actuală o permite, să își ia concediile de odihnă restante.

„Vești sunt destule, chiar dacă activitatea este suspendată în școli, și aici mă refer la cursuri. Cu toate acestea directorii, contabilitățile, secretariatele lucrează, unde se poate se face și telemuncă sau muncă la domiciliu, pentru a se putea păstra distanța socială. Profesorii fac ore online cu elevii, fiecare după metoda lui, doar în mediul rural e mai greu, fiind cam 9.000 de elevi care nu au acces la aceste metode moderne tehnologice. Personalul nedidactic, adică femeile de serviciu, muncitorii necalificați, fochiștii… și-au cam terminat treaba de dezinfecție, igienizare și ce mai aveau programat și au posibilitatea de a sta acasă. Nu s-a stabilit încă cum se vor recupera cursurile, suspendarea s-a făcut în urmă cu 2 săptămâni, până la vacanța de primăvară, deocamdată, deci ar trebui recuperate după deciziile actuale doar 3 săptămâni de cursuri”, a declarat (telefonic), pentru Deșteptarea, prof. Ida Vlad, inspector școlar general ISJ Bacău.

Salariile vor fi plătite integral

Și chiar dacă fiecare susține activitatea cum poate (de acasă sau de la birou), salariile vor fi plătite integral. „A fost o decizie luată încă din momentul în care s-a anunțat și suspendarea cursurilor. Deci, salariile vor fi plătite integral pe toată această perioadă pentru că, după ce se vor relua cursurile, vor fi recuperate și orele pierdute, fără a se mai plăti nimic suplimentar pentru aceste recuperări”, a mai spus prof. Ida Vlad. Nu se vorbește în domeniul Educației nici de șomaj tehnic, și nici de concedieri fără plată!

Și înscrierile în clasele pregătitoare continuă

Pentru că situația a impus-o, înscrierile la clasele pregătitoare, care se desfășurau în această perioadă, continuă, dar online. Se depun doar cererile, urmând ca validarea efectivă a dosarelor să se realizeze după ce vor fi reluate și cursurile. „Imediat cum se vor redeschide școlile, vor fi emise noi metodologii pentru că oricum toate calendarele au fost decalate. Și aici vorbim de înscrierea în clasele pregătitoare, dar și de calendarul mișcării personalului didactic, de depunerea dosarelor privind acordarea gradațiilor de merit”, a mai explicat inspectorul școlar general. Nici fazele naționale ale olimpiadelor școlare nu se mai țin (care erau programate pe perioada vacanței de primăvară, adică între 4 și 21 aprilie), mai ales că la unele discipline nu s-au mai putut susține nici etapele județene, în urma cărora se stabileau elevii ce se calificau la naționale.

La Inspectoratul Școlar, conducerea este la datorie

Și la Inspectoratul Școlar Județean Bacău activitatea se derulează în continuare, chiar dacă inspectorii de specialitate au ales să își ia concedii în această perioadă. „Noi, prin natura muncii, deși avem 25 de zile de concediu pe an, niciodată nu reușim să efectuăm efectiv aceste zile integral. Așa că mai am colegi în inspectorat care au ales să își ia restul de concediu de odihnă neefectuat. Contabilitatea lucrează de la domiciliu, dar 2 zile pe săptămână vine și la inspectorat, pentru a nu fi mai mult de o persoană în birou. În plus, am suspendat și activitatea de relații cu publicul, deși oricum în aceste zile nu ne-a mai trecut nimeni pragul. Orice nelămurire sau sesizare e rezolvată telefonic sau prin email”, a conchis inspectorul general Ida Vlad.

Toate cursurile din unitățile de învățământ preuniversitar sunt suspendate până după Paștele Ortodox, adică până pe 21 aprilie.