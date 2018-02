Multimedia Cum explică Petrică Mihăilă prezența sa la ședințele de consiliu local de Razvan Bibire -

Acuzat că ar fi venit să supravegheze modul în care votează consilierii locali PNL în cazul Societății de Servicii Publice, consilierul județean Petrică Mihăilă respinge aceste afirmații și susține că el a fost prezent la cele două ședințe în calitate de simplu cetățean responsabil. "Eu, în prima ședința de Consiliu Județean am făcut apel la responsabilitate. Motivul prezenței mele la cele două ședințe de consiliu local a fost legat de acest subiect al responsabilității, pentru că știu ce li se va întâmpla băcăuanilor dacă acest proiect trece." El spune că a venit singur la ședințe, nu și-a adus susținători iar cetățenii în trening care au stat lângă dansul s-au așezat acolo pentru că nu au mai găsit loc în altă parte. "Partidul nu mi-a zis nici să mă duc, nici să nu mă duc la ședință; eu mi-am făcut doar datoria de consilier județean", a mai spus Petrică Mihăilă.

