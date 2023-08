Cum a învins un cetățean compania de electricitate care i-a facturat fără temei 8000 de lei

De-a lungul timpului, numeroase persoane s-au confruntat cu situații neplăcute în relația cu companiile de utilități, iar Mircea Bezergheanu a devenit un exemplu prin felul în care și-a apărat drepturile împotriva unui gigant. Mircea a demonstrat că informația, cunoașterea legilor și refuzul de a se lăsa intimidat pot schimba cursul bătăliei împotriva nedreptății.

Totul a început în martie 2022, când contorul de electricitate al lui Mircea Bezergheanu s-a defectat. În conformitate cu un ordin ANRE din 2020, compania de electricitate avea obligația să efectueze citirea contorului și să emită factură la maxim 3 luni o dată. Nu au făcut asta 6 luni.

“Mi-au schimbat contoarul în august 2022, iar eu am primit facturi de regularizare bazate pe consumul mediu. După aproape un an, in iunie 2023, primesc factura corecție contoar defect cu un conținut stupefiant și evident ilegal – apar adăugate și lunile octombrie – noiembrie – decembrie 2021 – deci anterior defectării contoarului, luni pentru care eu deja plătisem conform unor facturi emise la timpul respectiv, iar pe lângă asta, toate lunile din acei ani – 2021 și 2022 sunt tarifate la tariful majorat, cel din toamna lui 2022“, povestește bărbatul într-o postare pe Facebook.

Factura era de 8.000 de lei și trebuia plătită sub amenințarea tăierii curentului.

“M-au plimbat o lună de zile între birourile de la Furnizare și Distribuție, fiecare spunând că problema e la ceilalți, că ei nu pot face nimic și că-mi recomandă să-mi eșalonez factura și să o plătesc deoarece legea spune că factura are titlu executoriu – adică pe baza ei vin și-mi vor lua bunuri de valoare dacă nu plătesc. Am apelat la ajutorul celor două mecanisme de protecție – Protecția Consumatorului și ANRE.

Ăștia mi-au dat termene pentru răspuns de 30 zile, cu mult peste data la care eu rămâneam fără curent, prin deconectare. Oricum, când au venit răspunsurile am constat că de fapt nu răspund deloc la întrebările mele și că-mi recomandă să mă înțeleg cu tâlharul, că factura este cu titlu executoriu, că să plătesc eșalonat apoi să-i dau în judecată și să aștept justiția să mă apere!…“, mai povestește el.

Așa că Mircea a apelat la o altă metodă. A făcut cerere de client la o altă companie. Pe 26 iulie a făcut cererea de client iar pe data de 29 iulie era deja aprobat. Infrastructura de distribuție rămânea aceiași.

Apoi a achitat facturile pe care le știa corecte de la fosta companie, ca să aibă sold zero la consumul real.

“Ei bine, când ăștia și-au dat seama că m-au scăpat printre degete și că au rămas cu o factură de 8000 lei pe care nu o pot descărca în contabilitate au început să mă sune și să-mi vorbească frumos. Prima dată m-au sunat și mi-au spus că am un debit la ei și că îmi fac un serviciu reducând factura aia la 2300 lei. Când le-am arătat verbal degetul mijlociu s-au fâsticit și au spus că să vadă totuși ce se poate face“…

După alte câteva zile a fost sunat să i se spună că voiau să se întâlnească cu el ca să le semneze factura care tocmai ce ajunsese la zero lei.

“Le-am spus că tocmai îmi confirmau că am fost victima unei încercări de înșelăciune prin factură de consum falsă și că-i aștept cu toporul pregătit! Au renunțat să mai vină la mine, iar zilele astea amprimit pe mail factura fiscală din data de 16.08.2023 cu sold zero“.

Cazul lui Mircea Bezergheanu servește ca o lecție importantă cu privire la modul în care interacționăm cu marile companii și cum ne putem proteja drepturile în fața practicilor comerciale discutabile. În primul rând, el ne reamintește că trebuie să fim informați și să cunoaștem drepturile noastre ca și consumatori. Fiind înarmați cu cunoaștere și informații, putem să identificăm mai ușor situațiile în care suntem tratați incorect și să ne apărăm interesele.

În al doilea rând, acest caz subliniază importanța de a nu ceda fricii în fața presiunilor. Companiile mari pot folosi tactici de intimidare sau amenințări pentru a ne determina să acționăm într-un anumit mod. Totuși, Mircea ne arată că a nu ceda în fața acestor presiuni poate duce la rezultate pozitive și poate schimba cursul situației în favoarea noastră.

În cele din urmă, povestea lui Mircea ne încurajează să căutăm alternative și să nu fim captivi în relațiile cu companiile care nu ne tratează cu respect și corectitudine. Dacă există oportunitatea de a alege alte opțiuni, cum ar fi schimbarea furnizorului sau găsirea altor soluții, ar trebui să ne asumăm inițiativa și să acționăm în direcția care ne protejează interesele.