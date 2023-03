CSM Bacău, pregătită pentru „finala” de la Rădăuți

Gruparea „CSMeilor” nu a cunoscut înfrângerea în amicale, dar a pierdut doi jucători importanți, în condițiile în care transferurile lui Adrian Viorică și Giani Unghianu nu s-au mai materializat

La finalul acestei săptămâni se reia campionatul Ligii a III-a la fotbal. Se reia cu etapa a 16-a, antepenultima din sezonul regulat. În Seria I, capul de afiș este ținut de confruntarea de la Rădăuți, dintre gazdele de la Bucovina și CSM Bacău. Un meci între două echipe care, aflate la egalitate de puncte, împart locurile 2-3. Ambele au asigurat accesul în 1-4, însă miza este locul 2, care garantează un plus de jocuri pe teren propriu în play-off, turneu ce se va disputa în sistem tur-retur-tur.

„Am spus-o și o voi repeta: obiectivul personal este locul secund la finalul sezonului regulat și ocuparea locului 2, care duce la barajul de promovare, la finalul play-off-ului. Nu este ușor, dar pentru asta muncim”, a declarat antrenorul CSM Bacău, Cristi Popovici, a cărui echipă a încheiat fără înfrângere amicalele din inter-sezon. Bilanțul „CSMeilor” în meciurile de pregătire? 4-2 și 2-1 cu FC Dinamo Bacău, 2-2 și 4-1 cu lidera Seriei 2, CSM Râmnicu-Sărat și 1-1 cu Știința Miroslava, sâmbăta trecută, în ultimul test dinaintea reluării campionatului. În remiza de la Miroslava, Popovici a trimis în teren garnitura Grosz- Ștefănescu, Adăscăliței, Ursu, Strat- Asofiei- Sahru, Săvoaia, Antal, Airoaie- Cozma, pe parcursul jocului fiind rulat întregul lot. Golul oaspeților a fost înscris de Adăscăliței, din lovitură de la 11 metri, CSM Bacău irosind în prealabil un alt penalty, prin Sahru. Singurul minus în vederea sezonului de primăvară îl constituie ratarea a două dintre transferurile propuse: cel al mijlocașului Giani Unghianu și al atacantului Adrian Viorică. Motivul? Unul independent de voința băcăuanilor, înregistrarea celor două „mutări” pe platforma FRF nefiind realizată din considerente de ordin tehnologic.

„Am fost înștiințați de Federație că două dintre legitimările operate de noi, în speță a lui Unghanu și Viorică, nu s-au înregistrat pe platformă. Am aflat asta după încheierea perioadei de transferuri, astfel încât am ratat oportunitatea de a avea la dispoziție pentru sezonul de primăvară doi jucători care ne-ar fi ajutat mult în plan ofensiv. Ei s-au pregătit cu noi, sunt în continuare în lot, dar, până la vară, nu au drept de joc. E o pierdere, dar voi încerca să mă adaptez situației, așa cum am făcut-o nu o dată. Chiar și fără cei doi, obiectivul nostru rămâne același”, a subliniat Popovici, care privește deja spre meciul de sâmbătă, de la Rădăuți. Un meci de care pe care, în condițiile în care nici Bucovina nu a „hibernat” în inter-sezon, dovadă și ultimul său rezultat din pregătiri, 2-2 la Suceava, sâmbătă, cu lidera Seriei I, Foresta.