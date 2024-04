CS Știința Bacău, cronica unei retrogradări anunțate

Fosta campioană a României coboară în A2 la capătul unui sezon jalnic, în care a pierdut toate cele 25 de meciuri disputate cu scorul de 3-0. Ultimul, sâmbătă, 13 aprilie: 0-3 (-17, -12, -15), acasă, cu CSM Constanța

Întreg satul știa că Santiago Nasar avea să fie ucis în acea fatidică zi de luni. Așa cum toată lumea era convinsă că echipa de volei feminin a Științei Bacău avea să retrogradeze din Divizia A1 la capătul ediției de campionat 2023-2024. Până să fie răpus de realismul magic al literaturii în „Cronica unei morți anunțate”, Santiago Nasar a fost asasinat de fatalitate devreme ce, așa cum sublinia Garcia Marquez, „cei doi ucigași nu voiau să comită crima și făcuseră tot ce le-a stat în putință ca măcar cineva să-i împiedice”. Retrogradarea Științei, în schimb, nu poate fi pusă pe seama articolelor de presă și nici pe cea a sorții, chiar dacă înfrângerea care a pus capac a venit într-o zi de 13.

Această prăbușire pe repede înainte a celei mai performante echipe băcăuane de după 1989 este rezultatul firesc al unui management caricatural. Lipsa de interes și de competență au făcut nu doar ca fosta campioană a României să pice în A2 după 32 de sezoane în care a evoluat neîntrerupt pe prima scenă. Știința a căzut în liga secundă după un sezon jalnic. Unul în care a pierdut toate, dar absolut toate cele 25 de meciuri jucate. Și nu doar că le-a pierdut pe toate, dar nu a izbutit să câștige nici măcar un set! Unul singur!! Mai jos de atât…

Istoria va reține că Știința Bacău a retrogradat sâmbătă, 13 aprilie 2024, la ora 18.09, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”. Odată cu finalul celei de-a treia partide din play-out dintre Știința și CSM Constanța, încheiată, la fel ca precedentele două disputate pe Litoral, cu 3-0 (17, 12, 15) în favoarea echipei de la malul mării. O partidă în care gazdele băcăuane- o consemnăm tot pentru istorie- au evoluat în formula Preda 5 (Matanie 1) Ramdin 6, Știrbu 1 (Staicu), Cloșcă 5, Hantău 2, Gorbe 9, Ion (libero). Adevărul este însă că Știința a fost condamnată încă din startul campionatului.

Fără antrenor de-a lungul întregului tur de campionat, în care a fost asistată de pe bancă de statisticianul Lucian Voinea și cu un lot modest, gruparea băcăuană nu a știut sau nu a vrut să facă saltul calitativ nici în pauza de iarnă. O dovedește faptul că și-a adus pe bancă un tehnician care nu mai antrenase niciodată în A1, Cătălin Știrbu și că și-a completat lotul cu trei jucătoare (Darlene Ramdin, Ilinca Știrbu și Teodora Șabloschi) departe de cerințele unei „misiuni imposibile”, așa cum o etichetase însuși Știrbu.

Ramdin nu avea echipă, iar la ultima formație la care activase, în liga a doua din Turcia, pierduse 21 din totalul de 22 de meciuri. Ilinca Știrbu, fiica antrenorului, era debutantă în A1, la fel ca și Sabloschi, care, în plus, nici nu s-a prezentat la Bacău în condiții fizice optime. Dar vina nu este neapărat a jucătoarelor. Nici a celor mai vechi și nici a celor mai noi. Natalia Preda, Iulia Matanie, Karina Gorbe, Raluca Cloșcă, Sabina Hantău, Nadia Staicu, Francesca Hînganu-Marian, Alexandra Ion, Ioana Cuciurean, Ilinca Boboc, Darlene Ramdin, Ilinca Știrbu și Darlene Ramdin au făcut ce și cât au putut. La fel și antrenorul Cătălin Știrbu. De altfel, tehnicianul în vârstă de 50 de ani a și recunoscut după ultimul joc din această fază a play-out-ului:

„Atât am putut. Am încercat, jocul s-a îmbunătățit față de trecut, dar…”. Marea culpă este, clar, în altă parte. Chiar dacă, la finalul acestui sezon de tristă amintire, directorul CS Știința Bacău, Cristina Alexe a spus, la rândul, său: „Să știți că am făcut absolut tot ce s-a putut”. Ne și îngrijorează gândul la ce s-ar fi putut întâmpla în acest sezon cu echipa-fanion a Bacăului dacă directorul Cristina Alexe nu ar fi făcut „absolut tot ce s-a putut”!

În final, în lipsa unui set, a unui singur set câștigat, ar fi fost loc măcar pentru un rând de scuze. Nu ar fi ținut Știința în A1pentru că, asemeni lui Santiago Nasar, ce e dus, dus rămâne! Dar ar fi salvat măcar onoarea unei echipe care, atât timp cât a fost condusă de inegalabilul Florin Grapă, ne-a făcut mare, foarte mare onoare.