CS „Dan Botezatu” Bacău, în numele maestrului

Weekendul trecut, Belgradul a găzduit Campionatul Mondial de karate SKDUN (destinat centurilor negre și maro) și Cupa Mondială SKDUN (pentru Kohai- începători până la centura albastră inclusiv). La competițiile din capitala Serbiei care au reunit aproximativ 1200 de karateka din 25 de țări a participat și CS „Dan Botezatu” Bacău.

În prima zi a Campionatului Mondial, antrenorul CS „Dan Botezatu”, Ionuț Cășeru a intrat, ca sportiv, pe spațiu de luptă, cucerind, pentru al doilea an consecutiv, titlul de campion mondial la kumite individual veterani -82 kg. Băcăuanul a câștigat finala pentru aur într-o manieră categorică, printr-un superb Nidan Mawashi Geri Jodan.

În ultima zi a competiției, Cășeru și-a trecut în palmares și o medalie de argint la kumite echipe seniori Open. Pe lângă reușitele înregistrate de Ionuț Cășeru ca sportiv, acesta a trăit și satisfacții de prim-plan ca antrenor, în condițiile în care elevii săi de la CS „Dan Botezatu” au totalizat șapte medalii la Cupa Mondială SKDUN: una de aur, două de argint și patru de bronz.

Astfel, Andrei Popa a luat aurul la kumite individual juniori +59 kg și bronzul la kata individual juniori și la kata Duo seniori masculin (unde a făcut pereche cu colegul de club Robert Coșerariu), Ioana Năstase și-a adjudecat argintul atât la kumite ippon shobu tineret feminin, cât și la kumite sanbon shobu tineret feminin (centuri negre și maro), în timp ce Corina Botezatu și Robert Coșerariu au obținut câte un bronz la kumite individual senioare 6-4 kyu, respectiv la kata Duo seniori Masculin.

„Clubul înființat în onoarea lui Dan Botezatu v-a obișnuit să aibă la fiecare competiție internațională. Eu am câștigat categoric finala de la veterani cu un Mawashi dublu, motiv pentru care am fost selecționat și în echipa de kumite de la seniori, unde am cucerit argintul. Andrei „Speedy” Popa a avut un parcurs foarte bun, câștigând patru meciuri contra unor sportivi mai mari.

Ioana Năstase a avut două finale consecutive, însă neatenția a costat-o, făcând-o să rateze aurul. În fine, Corina a pierdut semifinala de la kumite deși i-a administrat adversarei un frumos Ashi Mawashi în cap, care nu a fost însă validat de arbitri, în timp ce Robert a fost descalificat gratuit în turul doi, după ce a primit o lovitură nepermisă sub centură și arbitrii au sesizat că nu purta cochilie. Personal, dedic cele două medalii cucerite la Campionatul Mondial familiei mele și celui care a fost Dan Botezatu”, a declarat Ionuț Cășeru.