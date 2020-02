La data de 22 februarie a.c., o patrulă auto de siguranţă publică din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, a depistat în trafic, un bărbat de 31 de ani din comuna Vultureni, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Oneşti au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza comunei Mănăstirea Caşin. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, un bărbat de 50 de ani, din comuna Mănăstirea Caşin, în timp ce se deplasa cu un motociclu pe direcţia de mers către Oneşti a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a pătruns pe contrasens şi a căzut în şanţ. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a bărbatului, fiind recoltate probe biologice de sânge. Poliţiştii au stabilit, în urma cercetărilor, faptul că motociclul nu figura ca fiind înmatriculat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi punerea sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

La data de 22 februarie a.c., poliţiştii din municipiul Bacău au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din primele verificări s-a stabilit că un bărbat de 26 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ardealului, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei pentru viraj dreapta şi a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate regulamentar.

Poliţiştii au făcut verificări şi au constatat faptul că conducătorul auto nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie.

La data de 23 februarie a.c., poliţişti din cadrul Biroului Rutier Oneşti au identificat un bărbat de 34 de ani, din localitate, care în noaptea de 22/23 februarie a condus un autoturism pe direcţia de mers Caşin spre Oneşti, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în şanţ, părăsind ulterior locul producerii evenimentului fără să anunţe organele de poliţie.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge, totodată s-a stabilit faptul că nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deţine permis de conducere.

La data de 23 februarie a.c., o patrulă de poliție, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, a depistat în trafic, pe raza comunei Racova, un tânăr de 29 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Poliţiştii Secţiei 10 Rurală Ştefan cel Mare, au depistat în trafic, în data de 23 februarie a.c. un bărbat de 41 de ani din municipal Oneşti, care conducea un autoturism pe raza comunei Gura Văii aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 23 februarie a.c., poliţiştii din municipiul Bacău au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier.

Din primele verificări s-a stabilit că un bărbat de 45 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Infrăţirii, ajungând la intersecţia cu strada Chimiei nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare condusă regulamentar de un bărbat de 25 de ani din comuna Letea Veche.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul autoutilitarei şi de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul autoturismului, fiind condus la spital unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău – Compartimentului de Ordine Publică, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pe raza comunei Luizi Călugăra, au depistat în trafic, o femeie de 21 de ani, din comuna Sărata, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Alături de femeia de 21 de ani se afla un bărbat de 24 de ani care a încredinţat spre conducere autoturismul.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere şi încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştia că nu posedă permis de conducere.