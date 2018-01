Primăria și Consiliul Local Slănic Moldova au organizat, de Bobotează, pe terasa Cazinoului din centrul stațiunii, «Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă, după ritul vechi». Turiștii veniți de peste Prut, dar și localnicii, au aplaudat, filmat și fotografiat desfășurarea de talente, care a durat mai bine de două ore. Mihaela Vrânceanu, prezentator, și Cristi Ababei, sunetist, au creat armonia dintre trecut și prezent, măști și formațiile corale. Tanti Elisabeta Solomon a împărțit cu dărnicie plăcinte și pahare cu vin fiert. Datorită soarelui fără dinți, vinul fiert nu prea a avut căutare. Ursarii înfierbantati s-au ferit de el. Primarul Gheorghiță Baciu, după un scurt discurs de întâmpinare și promisiuni de mai bine pentru turiști, împreună cu vicele Benone Moraru și consilierii locali, au rămas prin mulțime, până la sfârșitul programului. Pe scenă, începând cu ora 14.00, au urcat în aplauze: Ansamblul “Cununa Muntelui”; Ursul de la Cireșoaia; Capra de la Cerdac; Urșiii de la Dărmănesti; Ceata Boiștii; Ansamblul de pe Valea Muntelui și Banda lui Bujor; Ceata de urși de la Comănești și Ursul de la Cerdac. Asaltate de turiști, cetele au păstrat ritmul și după ce au coborât de pe scenă Organizatorii au urat “La mulți ani!” și tuturor celor care duminică sărbătoresc Sf. Ioan. 1 of 23 Finalul săptămânii viitoare, de Revelion, se anunță mult mai aglomerat.Mai ales dacă va ninge și se va deschide pârtia de schi. 40 SHARES Share Tweet

