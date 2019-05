Pe 5 iunie 2019, de la ora 18.30, Corala Armonia din Constanța, acompaniată de orchestra folclorică Muzica Divertis, va susține în Bacău un concert extraordinar de folclor românesc tradițional, la invitația specială a Universului Sănătății (US Sf. Spiridon) și a Farmaciilor Sf. Spiridon.

Concertul va fi găzduit, de inițiatorul și organizatorul acestui eveniment în Bacău – megafarmacia US Sf. Spiridon, în sala mare de conferințe aflată la etajul Central Plaza Medical Mall.

„Cântă dumnezeiește”, „muzica lor atinge sufletul”, „au glasuri divine”, „sunt talentați, profesioniști, artiști adevărați” sunt doar câteva dintre aprecierile transmise online de spectatorii concertelor susținute de Corala Bărbătescă Armonia din Constanța.

Toate aceste afirmații emoționante, venite din partea publicului entuziasmat din România, sunt susținute la nivel internațional de premiile prestigioase, obținute de-a lungul anilor, de această performantă corală.

Ultimul dintre aceste importante premii a fost obținut în iulie 2018, la cea mai importantă Olimpiadă Corală din lume, Jocurile Mondiale Corale, ce s-a desfăşurat în Africa de Sud. În cadrul acestei importante competiții, membrii Coralei Armonia au făcut, încă o dată, dovada faptului că sunt cei mai buni, cucerind o nouă medalie de aur și titlul de Cel mai bun cor bărbătesc din lume.

Povestea Coralei Armonia am aflat-o chiar de la dirijorul acesteia, arhidiaconul lector universitar doctor Ion-Iulian Dumitru: „Am înființat Corala Armonia în anul 2001, în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea. Anul înființării a fost și anul în care, după o intensă activitate muzicală, am obținut prima diplomă de excelență, respectiv primul loc fruntaș, la Festivalul de colinde „Leru-i ler”.

Începând din anul 2004, de când Corala „Armonia” este patronată de Arhiepiscopia Tomisului, ne-am extins prezența în țară și în străinătate printr-o serie nouă de concerte religioase, clasice și folclorice. Corala noastră a devenit o prezență constantă la festivalurile și evenimentele internaționale de muzică sacră din Italia, Turcia, Spania, Israel, Elveția, Anglia, Franța, Germania, Portugalia, Grecia, Austria, Letonia, Bulgaria, SUA, Africa de Sud.

Dacă la început am avut succese extraordinare cu muzica religioasă, treptat ne-am gândit să dezvoltăm şi latura de folclor românesc, care este, de fapt, un filon al muzicii religioase.

În prezent Corala Armonia este compusă din 30 de membri: clerici, studenţi și masteranzi ai Facultăţilor de Teologie și Arte ale Universității Ovidius. Repertoriul coralei este foarte diversificat, fiind compus din piese religioase polifonice și monodice (psaltice), folclor românesc, colinde tradiţionale românești şi străine, dar şi piese din repertoriul clasic universal.”

Dezvoltarea și succesul coralei au fost susținute încă de la înființarea acesteia, de o formulă a succesului, pe care membrii coralei, în frunte cu dirijorul Ion-Iulian Dumitru, o cultivă în continuare cu multă perseverență: disciplină, cantonamente şi repetiţii.

Rezultatele sunt impresionante: în iunie 2012, Corala Armonia a participat pentru prima dată la un concurs internațional, obţinând premiul cel mare, la Dobrici, în Bulgaria. După doar o lună, în iulie 2012, la Olimpiada Corală Mondială din Cincinnati, Ohio, în Statele Unite ale Americii, membrii coralei au obținut două medalii de aur la secțiunile folclor si muzica religiilor. În anul următor, în 2013, Corala Armonia a participat la Olimpiada Europeană de Muzică Corală de la Graz, în Austria, de unde s-a întors cu două medalii de aur, una de argint şi cu titlurile de campioană europeană la secțiunea cor bărbătesc și vicecampioană europeană la secțiunea folclor. De atunci, premiile prestigioase s-au tot adunat.

Corala și-a pus de asemenea în valoare personalitatea muzicală imprimând de-a lungul timpului mai multe compact discuri și dvd-uri: Canonul Sfântului Andrei Criteanul;

Folclorul românesc în interpretare corală;

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur;

Opera Sf. Ap. Andrei de la Betsaida la Patras prin anticul Tomis;

Oratoriul „În vremea aceea”, pentru cor bărbătesc, pian și soliști;

Doamne buzele mele;

Folclorul românesc în interpretare corală II.

„Prezența în Bacău, a prestigioasei Corale Armonia din Constanța, în cadrul Concertului Extraordinar de Folclor din 5 iunie 2019, este surpriza pregătită de US și Farmaciile Sf. Spiridon, la începutul acestei veri, pentru pacienții noștri și familiile acestora. Concertul va avea loc în sala mare de conferințe a Central Plaza Medical Mall, care poate găzdui peste 1.000 de spectatori.

Accesul la concert se va face pe baza invitației gratuite, disponibilă clienților US Sf. Spiridon și Farmaciile Sf. Spiridon în oricare din unitățile noastre. Deși capacitatea sălii noastre de conferințe este generoasă, ne așteptăm ca ea să devină neîncăpătoare datorită numărului mare de solicitări, pe care am început deja să le primim zilnic. Atât eu cât și colegii mei vă așteptăm să solicitați din timp invitațiile la concert, la megafarmacia US aflată la parterul Central Plaza Medical Mall, cât și în celelalte farmacii aparținând lanțului de Farmacii Sf. Spiridon” ne-a declarat Alina Vrînceanu, farmacist manager, US Sf. Spiridon Bacău.

Pentru detalii suplimentare despre Concertul Extraordinar de Folclor susținut de Corala Armonia și Orchestra Muzica Divertis, în Bacău, pe 5 iunie 2019, orele 18.30- 20.30, la Central Plaza Medical Mall, str. Erou Ciprian Pintea, nr 29, organizat de Fundația Sf. Spiridon, US Sf. Spirion și Farmaciile Sf. Spiridon, vă rugăm să consultați pagina de FB www.facebook.com/UniversulSanatatii, să întrebați personalul din farmacii sau să sunați la numarul de telefon 0743 997 634.

