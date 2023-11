Convocare neașteptată pentru bacăuanii cu rezidență în străinătate

O postare recentă în grupul de pe Facebook “Orașul Bacău” a stârnit un val de nelămuriri și îngrijorări în rândul bacăuanilor cu rezidență în străinătate.

Utilizatorul anonim, care afirmă că locuiește de 20 de ani în afara țării, a făcut publică o convocare pentru prezența la Centrul Militar Județean Bacău (CMJ).

În postare, utilizatorul a dezvăluit: “Buna ziua! Am o mare nelamurire. Noi avem de 20 de ani de cand avem rezidenta in afara tarii iar la adresa din Romania ieri am primit aceasta instiintare ca sotul ar trebui sa se prezinte pe 24 la CMJ Bacau. Mai e cineva care a primit? Cum trebuie sa procedam? Din motive de serviciu, sotul nu se poate prezenta. Va multumesc.”

Deșteptarea a contactat Biroul de Presă al MApN pentru a obține o soluție la această problemă.