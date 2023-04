Conversia drepturilor și furtul libertății 

Foarte intensă pare activitatea Parlamentului European când se implică în apărarea drepturilor, de pildă nediscriminarea femeilor, așa cum încearcă să ne convingă situl oficial https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/uguaglianza-di-genere/20190712STO56961/la-lotta-per-l-uguaglianza-di-genere-cosa-fa-il-parlamento-europeo Iată o mostră; ,,…. Parlamentul European a fost întotdeauna foarte activ în realizarea egalității între femei și bărbați și are o comisie permanentă pentru drepturile femeii și egalitatea de gen . În fiecare an, Parlamentul European comemorează Ziua Internațională a Femeii prin organizarea de evenimente pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele egalității….” Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, la art. 23 prevede; ,,Egalitatea între femei și bărbați trebuie să fie asigurată în toate domeniile, ...” În majoritatea comunicărilor care emană de la Parlamentul European ori Comitetul/Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen, atârnă ca un apendice noțiunea ,,egalitate de gen” . Drepturile femeii par din ce în ce mai mult a fi doar un vehicul pretext de care se agață noțiunea ,,egalitate de gen”, care are alte interpretări. Cum se văd drepturile femeii prin prisma egalității de gen din perspectiva europeană, ne explică ,,Muzeul Genului” din orașul danez Aarhus. O explicație de 3,5 metri înălțime și care arată așa;

Fotografia și comentariile au fost preluate de pe https://www.italiador.com/un-altro-segno-dei-tempi-abominevole/ ,, O statuie a unui bărbat care alăptează dezvelită în foaierul „Muzeului Genului” din orașul danez Aarhus a stârnit dezbateri aprinse în rândul publicului. Statuia de 3,5 metri înălțime –Agape-, … înfățișează un bărbat gol care alăptează un copil”. În ultimă instanță, artistul inventează forme care fie nu duc nicăieri, fie sunt considerate ca fiind artă. Problema nu e arta ci politica care clamând apărarea drepturilor minorității răscroiește realitatea și încearcă să o impună propriilor alegători. Poate fi o femeie mamă? Aparent da. Însă în virtutea dreptului la ,,egalitatea de gen”…. nu.

Parlamentul European , serviciul Egalitate, Incluziune și Diversitate, a elaborat glosarul de limbaj „sensibil” pentru comunicarea internă și externă. Crezi că ești bărbat sau femeie? Te înșeli foarte tare ( indiferent de răspuns); biologia pentru super-birocrații de la Bruxelles nu există. Este o invenție a suprematiștilor albi și a societății patriarhale. De acum încolo vorbim de „ sexul atribuit la naștere ” și nu de „ sexul biologic ” retrograd . De asemenea, este greșit să vorbim despre „ schimbarea de sex ”, care acum devine o „ tranziție de gen ”. Cât despre familie, uită narațiunile tradiționale și înlocuiește cuvintele „ tată ” și „ mamă ” cu un „ părinți ” mai generic; doar nu vrei să jignești pe cineva? Să ne amintim că în numele ,,bunelor intenții ” ce caracterizează activitatea Comisiei și Parlamentului European, la 1 iulie 2021 ni s-a impus Regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID. Conform narațiunii oficiale https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro#cum-ajut%C4%83-certificatul-la-men%C8%9Binerea-liberei-circula%C8%9Bii ; ,,Da. Certificatul digital privind COVID ar trebui să faciliteze libera circulație în interiorul UE, dar nu este o condiție obligatorie pentru libera circulație, care este un drept fundamental în UE.” Ce înțelegeți din logica formulării oficiale? Realitatea de dincolo de cuvinte și pretexte ne-a arătat modul cum o organizare de tip fascist te poate controla la un nivel nemaivăzut în istorie. Forma cea mai gravă cu arestarea la domiciliu, interdicția de a circula între anumite ore, etc. culminând cu vaccinarea și amendarea, toate aceste abuzuri instituționale au rămas nesancționate. Și pentru că au rămas nesancționate, agenda continuă și pe celelalte paliere. Sub pretextul încălziriii globale se implementează restricții privind utilizarea mașinilor cu motoare termice și se experimentează implementarea orașului de 15-20 de minute. Fapt împlinit, de pildă, în Oxford, capitala comitatului Oxfordshire din Anglia, unde conform| www.kla.tv/25670 s-a produs împărțirea orașului în șase zone de 15 minute prin intermediul unor “filtre de trafic” și reducerea specifică a circulației cetățenilor între aceste zone. Ideea acestei strategii de transport a fost prezentată la Forumul Economic Mondial în martie 2022 ca una dintre soluțiile combaterii presupusei urgențe climatice. Până în 2024 această organizare ar trebui să fie funcțională în Oxford. Autobuzele și taxiurile pot trece liber, iar trecerea frontierei pe jos sau pe bicicletă este în continuare permisă fără penalizări. Locuitorii orașului pot solicita un permis special pentru a traversa, cu mașina, prin filtre. Celor din comunele din jur li se permite să treacă prin filtre fără a fi pedepsiți până la 25 de zile de la depunerea cererii. Sigur că noile modele de organizare nu pot ocoli România. Există și la noi un proiect de ghetoizare a populației, care așteaptă să intre la vot, ne informa https://www.punctul.ro/ce-este-orasul-de-15-minute-si-cand-am-putea-sa-il-vedem-si-in-romania/.

Noua marotă la nivel internațional privește dreptul minorului de a face sex cu un adult, spune de la înălțimea autorității sale un raport al ONU care incearcă să justifice legalizarea sexului între adulți și copii. Despre acest drept, detalii pe https://news.yahoo.com/un-backed-legal-recommendations-normalize-112216697.html Această ultimă inițiativă poate fi o completare a standardelor de calitate impuse de OMS, privind educaţa sexuală în școli, care în extremis, datorită protestelor societății civile, în România a fost limitată la anii terminali doar ca materie opțională, deși inițial OMS-ul viza inclusiv preșcolarii, conform https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards_Romanian.pdf

Însă parlamentarii români nu descurajează și insistă să recupereze restanțele pe zona protecției copilului. Ultima propunere legislativă privind Organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie, PLX 145/2023, care ar urma să fie votată și în plenul Camerei Deputaților, se poate numi foarte bine Organizarea activităţii separării copilului de familie. Ajunge lectura primelor pagini a amintitului proiect aflat pe https://www.cdep.ro/proiecte/2023/100/40/5/se144.pdf și ne convingem că e o monstruozitate menită a permite abuzul instituționalizat al autorităților în vederea ,,prelevării copiilor” din sânul familiei pentru motive interpretabile; părinții au un nivel de educație scăzut (?!), ori sunt săraci, ori există o starea de sănătate precară a unuia ori a mai multor membri ai familiei, sau o stare de dizabilitate a unuia dintre parinti.. etc. E clar că toate aceste norme nu reprezintă voința poporului român. Parlamentarii știu și ei asta, în mod cert. Atunci dacă nu voința populară îi animă, care sunt stăpânii ale căror ordinele le execută aleșii noștri și de ce?

Jr. Adrian M. Ionescu