Contractul pentru furnizarea de alimente în școli va fi reziliat

Contractul dintre Consiliul Județean și compania care furnizează alimente în școlile băcăuane – așa-numitul program Laptele și cornul – va fi reziliat din cauza deficiențelor constatate, a anunțat prefectul Lucian Bogdănel.

„Pe fondul mai multor sesizări făcute odată cu începerea anului școlar, ce reclamau – în principal – faptul că produsele furnizate și distribuite în cadrul programului au o calitate cel puțin îndoielnică, am dispus un control de fond la care au participat, pe lângă CJ și IȘJ, Direcția de Sănătate Publică, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, precum și Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor”, a declarat prefectul județului.

Raportul de control a relevat deficiențe în lanț privitoare la calitatea și conformitatea produselor, furnizorul acestora – o societate din Suceava – tratând în bătaie de joc atât elevii Bacăului, cât și autoritatea contractantă. Mai mult, produsele de panificație livrate (corn, biscuiți) nu îndeplinesc condițiile prevăzute în caietul de sarcini, sunt transportate cu vehicule inadecvate acestei activități, probele prelevate de inspectorii aflați în control arătând că aceste produse sunt necorespunzătoare sub aspectul proprietăților și compoziției chimice (cantități mai mari de sare și zahăr, masa netă sub gramajul prevăzut în caietul de sarcini etc).

De asemenea, controlul a evidențiat lacune majore și în gestionarea de către școli a recepționării produselor, depozitării acestora și distribuirii către elevi: personalul desemnat de școli este nepregătit pentru a face operațiuni de recepționare marfă, spațiile de depozitare în școli nu îndeplinesc normele de igienă sanitară. Verificările au mai scos la iveală faptul că în unitățile de învățământ nu există o evidență clară a copiilor care au recepționat produsele, respectiv a celor aflați la cursuri în școală.

Consiliul Județean nu a efectuat până în prezent nicio plată către societate din cauza nerespectării termenilor contractuali şi va rezilia contractul în cel mai scurt timp.

Mai mult, instituția a anunțat că va emite inclusiv un document constatator negativ pe numele acestei firme, astfel încât participarea ei la viitoare proceduri de achiziție publică să fie blocată.

Odată cu rezilierea anunțată de CJ, instituția va desemna, cu celeritate, un nou furnizor ale cărui produse de panificație să se ridice la înălțimea exigențelor presupuse de programul menționat, mai ales că ele vor ajunge la elevi.