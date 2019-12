Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a întrunit miercuri, 11 decembrie 2019, la Piatra Neamț, într-o ședință de analiză a activității, în care au fost aprobate mai multe documente, care vor influența modul în care județele din regiunea Nord Est vor beneficia de investiții în viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, în perioada 2021-2027, prin Programul Operațional Regional.

Discuțiile din cadrul ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-au concentrat pe necesitatea simplificării procedurilor de licitație. În prezent, deși sunt multe contracte pentru care s-a semnat contractul de finanțare încă din 2017, în urma procedurilor greoaie de licitații, nici acum, în 2019, nu este desemnat un câștigător al execuției lucrărilor. Acestea au fost o piedică semnificativă în derularea proiectelor finanțate prin POR 2014-2020.

Deși legislația în domeniu s-a schimbat recent, ea nu asigură însă o scurtare semnificativă a perioadei de la semnarea contractului de finanțare, până la semnarea contractului de execuție și finalizarea lucrărilor.

În acest context, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a luat câteva decizii pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene.

Un punct important pe ordinea de zi a fost acela ca autoritatea de management pentru POR 2021-2027 să fie la nivel regional. Totodată, s-a discutat despre îmbunătățirea și eficientizarea Planului de Mobilitate Urbană, prin dezvoltarea transportului în comun din mediul urban, cu mijloace de transport nepoluante, concomitent cu reducerea transportului cu autoturismele personale. Măsurile sunt menite să reducă traficul auto dar și emisiile de dioxid de carbon.

„Acesta este un pas foarte important, finanțările pe POR 2021-2027 vor fi gestionate la nivel de regiune. Vor fi eliminate astfel unele bariere birocratice, accesul autorităților locale va fi mai rapid”, a mai declarat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.

În prezent, întreaga regiune are doar 3 reprezentanți permanenți la Bruxelles. Propunerea membrilor Consiliului a fost aceea de a întări capacitatea Biroului de Reprezentare al regiunii Nord -Est la Bruxelles, astfel încât fiecare județ să aibă cel puțin un reprezentant permanent, care să asigure o informare directă și în timp util.

Țări ca Polonia, care a avut rezultate de excepție în atragerea fondurilor europene, au sute de posturi, pentru fiecare regiune, în capitala de facto a Uniunii Europene. O altă prevedere, care va întări tendința de regionalizare și descentralizare, este aceea că autoritatea de manangement pentru POR 2021-2027 va fi nivel regional.

În cadrul ședinței au fost aprobate contribuțiile consiliilor județene la Fondul de Dezvoltare Regională și la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră Iași și Suceava, pentru anul 2020 dar și Bugetul de venituri și cheltuieli al ADR Nord-Est pentru următorul an și a fost desemnată o nouă conducere. Președintele Consiliului Județean Botoșani, Costică Macaleți, a fost ales, în unanimitate, pentru a prelua președinția Consiliului de Dezvoltare Regională pentru următorul an.

20 de ani în slujba Regiunii Nord-Est

2019 este anul în care s-au împlinit două decenii de activitate a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est. În acești ani au fost implementate peste 2300 de proiecte de către entitățile din regiune, în valoare de 1,8 miliarde euro.

Efectele benefice ale acestor rezultate concrete asupra dezvoltării Regiunii Nord-Est au fost recunoscute de toți cei care fac echipă cu ADR Nord-Est: Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Comisia Europeană, reprezentată de o delegație a DG Regio, condusă de Carsten Rasmussen, șeful Unității pentru România, rectorii universitatilor din regiune, beneficiari de finanțare, startup-uri la început de drum sau IMM-uri puternice.

Profesionalismul ADR Nord Est, apreciat de Carsten Rasmussen

Șeful Unității pentru Romania din cadrul DG Regio, Comisia Europeană, a apreciat modul în care sunt implementate proiectele pe fonduri europene, cu sprijinul ADR Nord-Est:

„Am remarcat profesionalismul personalului agenției. Când i-am cunoscut, în 2017, am luat contact cu calitatea lor de Organism Intermediar. Treptat, am descoperit cât de diversă și de intensă este activitatea lor în slujba acestei Regiuni. Le-am pus angajaților întrebări deschise, iar răspunsurile lor au fost foarte inteligente. Am realizat ca nu am de a face cu birocrați. Cred că ADR Nord-Est este o organizației bazată pe valori precum solidaritate și profesionalism, pe care eu le consider valori intrinsec europene.”

Carsten Rasmussen