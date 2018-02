Cultura Concert Fără Sfârșit de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Anul acesta, Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău aniversează 60 de ani. Cu această ocazie, instituția de învățământ băcăuană a organizat o serie de manifestări cultural artistice, acestea fiind încununate cu un spectacol de excepție care va avea loc miercuri, 21 februarie, de la ora 18.00 la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău. Pe scenă vor urca absolvenți ai colegiului băcăuan care sunt recunoscuți la nivel național și internațional și care acum au venit acasă și sunt bucuroși să împărtășească cu publicul băcăuan din experiența, talentul și dragostea lor. În program: Maria Duma-canto clasic prof. acompaniator Flavius-Marius Panaite; Cătălin Stănescu-pian; Dănuț și Ionuț Gheorgheș-pian și acordeon; Vasilica Tătaru-canto; Răzvan Sandu-pian; Robert Farțade-nai; Camelia Farțade-flaut; Delia Farțade-saxofon; Sorin Zlat-pian; Mihaela Alexa-clanto clasic, jazz. Spectacolul va fi deschis de elevii secției coregrafie, coordonați de prof. Simona Baicu. Intrarea este liberă. 0 SHARES Share Tweet

