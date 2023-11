Din decembrie, toate operaţiunile Dan Air se mută pe aeroportul din Bacău

Luni, 20 noiembrie, compania aeriană Dan Air a inaugurat baza operaţională deschisă la Aeroportul Internaţional „George Enescu’”.

Mutarea centrului în Bacău intervine după o experiență neplăcută avută de companie cu aeroportul din Brașov, unde, inițial, existase baza operațională a Dan Air.

„De promisiuni mi-e podul plin. Aici, în schimb, am fost șocat, de data asta în bine. Eu am o veche relație cu Moldova. Am venit în România, din Australia, în 2001, iar primii mei colegi au fost moldovenii”, a declarat Dan Iuhas, președintele Dan Air, aflat în Bacău, a cărui prezență în public este extrem de rară.

Astfel, din 12 decembrie, compania va efectua zboruri pe rute importante din Europa, în special pe cele mai solicitate de băcăuanii plecați la muncă în străinătate, respectiv în Italia, Marea Britanie și Spania.

Compania va opera din Bacău cu un avion Airbus A320, urmând ca de la vară să mai includă încă două, din totalul de patru aflate în flota proprie. Vor fi curse zilnice, câte două – trei pe zi, care vor face legătura cu orașele Roma, Torino și Catania, iar de la vară, cu Bergamo.

„În momentul de față nu mai avem loc în program, pentru că ne-am angajat și în alte proiecte, cu celelalte aeronave. Dar dacă vom reuși să facem loc, cu siguranță vom extinde rutele către Italia, în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Matt Ian David, CEO-ul companiei Dan Air.

Din vară, 8-9 zboruri în fiecare zi

Bacăul va mai fi conectat, pe calea aerului, și cu Londra și Dublin, precum și cu Bruxelles și Barcelona. „Planul nostru este unul destul de simplu: vrem să concurăm toate celelalte companii de pe piață. În special pe cea «roz», pe care vrem să o scoatem din piață, mai ales din cea băcăuană.

Ne-am săturat cu toții de serviciile pe care le oferă acea companie. Noi venim cu ceva nou: confortul unei călătorii, cu bagaj inclus, cu mâncarea inclusă. Călătorul trebuie doar să se prezinte la aeroport. Cum Revoluția, în ‘ 89, a plecat de la Timișoara, așa și revoluția călătorilor care vor să zboare confortabil va pleca din Bacău. Vom provoca competiția să se alinieze la standardele noastre. Ne-am săturat de «low cost»”, a punctat Matt Ian David.

Compania va opera din Bacău cu un avion Airbus A320, urmând ca de la vară să mai includă încă două, din totalul de patru aflate în flota proprie, astfel încât se poate ajunge la 8-9 zboruri în fiecare zi.

Autogara Bacău Sud, lângă aeroport

În prezent, Aeroportul deservește 3 operatori aerieni, având zboruri către 9 destinații europene și pune la dispoziție un terminal ce permite procesarea a circa 2,5 milioane de pasageri pe an (sosiri și plecări), oferind condiții foarte bune de operare și flexibilitate maximă în relația cu operatorii aerieni.

„Vă anunț că s-a autorizat autogara Bacău Sud, care va fi aici, la aeroport. Asta înseamnă că toate transporturile care vin din județ vor ajunge lângă aeroport. Deci nu o să mai fie nevoie de taxiuri sau mașini private pentru transport.

În plus, s-a propus un autobuz expres de la Chișinău la Bacău. Le mulțumesc celor de la Massaro care au fost extrem de flexibili și și-au arătat disponibilitatea. Pentru că fără pasageri, nu putem umple avioanele. Dan Air vine în Bacău, dar…Iar conectivitatea asta înseamnă: să aducem pasageri din toate zonele”, a arătat Valentin Ivancea, președintele Consiliuli Județean Bacău.