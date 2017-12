Multimedia Colindători la Asociația Cultul Eroilor de Petru Done -

Ultima ședință din acest an a Consiliului Director al Filialei „Col. Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” din Bacău a fost prefațată, vineri, 29 decembrie, de cetele de colindători alcătuite din membri ai filialei – militari de toate gradele și simpatizanți din mai multe subfiliale județene – care au prezentat un scurt dar dens și bogat program de colinde și de plugușoare. Între colindători i-am recunoscut pe interpretul de muzică folk Marcel Bălan, pe col. (r) Vasile Ilie, pe vicepreședintele Filialei Cultul Eroilor Constantin Dospinescu, alături de colindători din Bacău, din Dărmănești, Moinești, Pârjol și Slănic Moldova. Colindătorii au fost primiți de membrii Consiliului Director, între care s-au aflat președintele Filialei, col. (r) Paul Valerian Timofte, prim-vicepreședintele Dănuț Voicu, col. (r) Mihai Purcaru – vicepreședinte, George Gheorghiu – secretarul Filialei și istoricii Vilică Munteanu și Ioan Ungureanu. „Anul 2018 – a spus, în deschiderea ședinței, Paul Valerian Timofte – este, pentru noi, unul crucial, pentru că avem șansa să trăim Centenarul Marii Uniri. Propun ca brandul de țară al Centenarului să fie Unirea Basarabiei cu România. Astfel, din prima zi a noului an fiecare dintre noi să organizăm o activitate dedicată Unirii, în fiecare zi să putem spune că suntem în Anul Centenarului, iar eu, până pe 1 decembrie, mă voi lupta să putem ridica Monumentul Eroilor Băcăuani”. Ședința a fost un bun prilej pentru a face un bilanț al activității filialei în anul 2017, an considerat unul foarte bun prin acțiunile organizate în tot județul și prin reprezentarea filialei la toate evenimentele specifice.

Filiala își propune și pentru 2018 un bogat program de acțiuni, în care este prinsă, între altele, realizarea unui bust în curtea unei unități militare al primei femei cu brevet de parașutist din România, băcăuanca Smaranda Brăescu. S-a mai propus ridicarea unui monument dedicat memoriei eroilor neamului în comuna Zemeș și amenajarea obiectivului istoric și turistic „Masa Reginei Maria” de pe teritoriul orașului Slănic Moldova, dar și a unui monument dedicat eroilor din Al Doilea Război Mondial în acest oraș. 1 of 12 Pentru marcarea Centenarului Marii Uniri, Filiala din Bacău Cultul Eroilor va bate, anul viitor, o medalie comemorativă. 11 SHARES Share Tweet