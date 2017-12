Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat licitația pentru vânzarea bunurilor societății Uton, din Onești, aflată în faliment și dizolvare. Licitația va avea loc pe 5 ianuarie, în București, iar prețul de pornire este de 33,5 milioane lei. „Astfel – a explicat ANAF -, vor fi duse la îndeplinire măsurile dispuse de instanța de judecată prin sentința penală nr 809/2011, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 36794/3/2005, definitivă prin decizia penală nr. 1207/14.10.2017, a Curții de Apel București”. Licitația vizează mijloace de transport, terenuri și construcții, construcții, exclusiv construcții speciale, echipamente tehnologice (utilaje, instalații etc.), materii prime (oțel, inox etc.), produse reziduale etc. Uton Onești a fost controlată indirect de fostul patron al clubului de fotbal Politehnica Timișoara, Marian Iancu. Societatea a intrat în insolvență în mai 2013, la cererea creditorului Urbis Armături Sanitare, dar în dosar au mai depus cereri de intervenție firmele Biodinamic și Febermayr România, precum și BKP Trust Invest, Municipiul Onești, fosta Direțţie Generală a Finanțelor Publice Bacău și Sideralcom. Uton a încheiat exercițiul financiar 2010 cu un rezultat negativ de 6,7 milioane de lei, dar pierderile au crescut, în 2011, la 8,2 milioane de lei, când cifra de afaceri a scăzut cu 4%, la 41,2 milioane de lei.

În 2014, Tribunalul Bacău a declanșat intrarea în faliment și dizolvarea societății. La Uton, acționarul majoritar este BKP Trust Invest, cu 52,35% din capitalul social, iar Carom controlează 45,78% din capital. În 2015, ultimul an pentru care au fost publicate informații fiscale oficiale pentru firma din Onești, aceasta avea pierderi de 571.000 de lei. În 2016, Uton a fost preluată de ANAF, prin departamentul de executări silite, în contul datoriilor pe care le avea la bugetul de stat. Uton a fost o companie producătoare de utilaje, înființată în anul 1973 sub denumirea de Întreprinderea de Utilaj Chimic Borzești. Societatea a fost creată inițial ca furnizor de echipamente pentru industriile chimică și petrochimică. 26 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.