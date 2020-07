  Ciprian Barna, candidatul PNL la primăria Balcani: „Mi-aș dori să fac din Balcani un punct de atracție turistică și să-mi văd prietenii reîntorși acasă”  

Ciprian Barna, om de-al locului, din comuna Balcani, este un tânăr care nu ar concepe să trăiască în altă parte decât în satul de unde i se trag rădăcinile. Tatăl său a fost un respectat pictor de biserici, iar cine merge astăzi la biserica din Balcani poate admira pictura sa, la fel ca și la biserica din Ludași, unde și acolo și-a pus amprenta. Iar dacă adăugăm că, pentru bisericile din comună nu a perceput niciun onorariu, avem tabloul, completat de vocația de dascăl a mamei, astăzi pensionară, a unei familii respectate din comuna Balcani.

Din păcate, tatăl și bunicul, și el pictor de icoane, își dorm binemeritatul somn etern în cimitirul din sat. Bunicul de pe mamă a făcut cinci ani de pușcărie politică, pentru că a refuzat să dea pământul la colectiv și s-a manifestat contra regimului comunist. Cu ei alături s-a format Ciprian Barna, iar valorile căpătate le duce mai departe celor trei copiii ai săi. Este un om riguros, cu școala făcută la timp. Absolvent de filologie, specializările franceză/engleză, s-a dovedit intransigent cu jumătățile de măsură. Asta vine din copilăria petrecută acasă, alături de oameni care i-au imprimat respect pentru lucrul bine făcut.

Îl doare când vede că în comuna Balcani nu se întâmplă mai nimic, în timp ce alte localități se dezvoltă, mustesc de viață și de dinamism. La cei 37 de ani ai săi, nu sunt multe variante. Ciprian Barna a ales să se implice și să schimbe mersul comunei Balcani, un loc cu un potențial extraordinar, neexploatat până acum. Se gândește mereu cum s-ar putea bucura de liniște, de peisajul superb, de mâncarea gustoasă, oamenii sătui de zgomotul orașului, veniți de la București sau de oriunde din Europa. Ciprian Barna chiar crede în proiectul Balcani, locul unde vrea să trăiască și să-și crească cei trei copii! Consilier local și președinte al filialei PNL Balcani, a decis să candideze la alegerile locale din septembrie. ”Un primar dedicat comunității, poate schimba soarta unui loc”, este el convins.

„Alte comunități s-au dezvoltat cu fonduri europene, la Balcani nu a fost atras niciun euro”

Domnule Barna, cine trece prin comuna Balcani, rămâne fascinat de frumusețea peisajului și de căldura oamenilor, dar observă și o anumită stare de tristețe care li se citește pe chipuri. Este doar părerea vizitatorului, sau chiar așa se întâmplă, de fapt?

– Din fericire, aveți dreptate când spuneți că cei care trec prin Balcani sunt fascinați de frumusețea locurilor, dar, din nefericire, aveți dreptate și când vă referiți la tristețea oamenilor. În Balcani, oamenii sunt primitori și calzi, sunt oameni foarte buni. Dar au și ei supărările lor, mai ales în această perioadă când pârâul Valea Frumoasei a revărsat, iar apa a intrat în curțile lor și a provocat inundații teribile, s-au rupt diguri, un podeț a fost distrus. Apele au lovit la Frumoasa, la Ludași, la Balcani și la Schitu Frumoasa pentru că nicăieri nu s-au realizat lucrări de îndiguire, construcții de podețe, regularizări. Și nu este numai asta, inundațiile sunt un episod.

Să înțeleg că tristețile nu sunt legate doar de acest episod al inundațiilor?

– Din păcate nu. Tristețea oamenilor vine și din faptul că, de ani buni, în comună nu s-a făcut nimic, nu au fost oportunități. Oamenii sunt triști pentru că le-au plecat copiii, pentru că nu-și văd nepoții risipiți prin lume și pentru că simt că locul ăsta superb se stinge. Știți, cu toată modestia, dar eu și soția mea, Andreea, care este economistă, suntem printre foarte puținii oameni tineri care au ales să trăiască în Balcani! Comuna este îmbătrânită, cei din generația noastră sunt plecați fie în orașe dezvoltate, fie în străinătate, iar cea mai gravă este lipsa de perspective. Mai ales de când le-au plecat copiii, oamenii sunt mai informați și înțeleg: alte comunități se dezvoltă cu fonduri europene. La noi, în Balcani, actualul primar, deși ar trebui să știe administrație, pentru că din 2000 și până în 2015 a fost viceprimar, nu a atras nici un euro din fonduri europene. Cum să nu fie oamenii dezamăgiți?

„Niciun sat din Balcani nu are apă și canalizare. Oamenii au dreptul la un minim de civilizație!”

Ce așteptări au locuitorii din Balcani?

– Un minim de civilizație, ce altceva? Noi nu avem rețea de apă și de canalizare, în niciunul din cele patru sate: Balcani, Frumoasa, Schitu Frumoasa și Ludași, nu s-au făcut trotuare, șanțuri, rigole, nu suntem racordați la gaz, deși magistrala de gaz trece la șase kilometri de noi, în comuna învecinată, Tazlău. Gaz există și în comuna Solonț, și în comuna Strugari, numai noi nu avem. Despre drumuri, ce să vă spun? Avem noroc de Drumul Județean Roznov – Ardeoani, care este asfaltat, în rest, toate drumurile fie nu sunt asfaltate corespunzător, fie sunt drumuri balastate. Vorbim despre o țară membră a Uniunii europene de 13 ani, așa că nu-i de mirare că tinerii pleacă, iar comuna îmbătrânește. Oamenii vor un strop de civilizație!

Totuși, am văzut, pe ici pe colo, câteva mașini care lucrează la drumuri.

– Ceea ce ați văzut este un soi de păcăleală. Acum, pe ultima sută de metri, primarul a început să mai cârpească, dar și aceste lucrări, așa puține cum sunt, sunt făcute fără cap, pentru că mai întâi trebuiau montate rețele de apă, de canalizare. Așa, va trebui să stricăm ce se face acum, pentru a introduce aceste utilități atât de necesare. Vedeți dumneavoastră, noi suntem patru consilieri locali: eu, Ștefan Bortoș, Mariana Ivu, Constantin Gherman și mereu i-am solicitat primarului responsabilitate și să fie aproape de nevoile oamenilor. Niciodată nu a luat în considerare aceste propuneri, dar acum, pe ultima sută de metri, încearcă să-i păcălească pe oameni. Nu cred că-i mai merge! Locuitorii din Balcani știu de la copiii lor care au plecat cum funcționează o administrație locală și nu cred că se mai lasă păcăliți!

Veți candida la alegerile din septembrie. Credeți că veți reuși să schimbați comuna?

– Dacă oamenii or să aibă încredere în mine, cu siguranță, da. Eu nu vreau să mă laud, să promit, așa cum s-a tot procedat până acum. Și eu am fost plecat! Am lucrat mult în străinătate, am văzut cum se fac lucrurile. Temeinic și de calitate. Cu responsabilitate. Am mai văzut că acolo există o legătură între administrație și cetățean, bazată pe transparență, pe respect. Primarul este în slujba oamenilor și nu invers. O comunitate se conduce cu drag de oameni, nu cu aroganță și dispreț. Din nefericire, de 30 de ani de când PSD conduce comuna Balcani, cu excepția unui singur mandat (1996 – 2000) oamenii sunt umiliți, nebăgați în seamă, nevoile lor sunt ignorate. Cred cu tărie că pot schimba această stare, pentru că, da, vreau ca prietenii mei să revină în Balcani, să facem împreună lucruri, să dezvoltăm comuna să ne creștem copiii aici. Asta înseamnă să existe oportunități în Balcani: un serviciu de sănătate eficient, o școală bună, o grădiniță, locuri de joacă, mici afaceri locale din care să trăiască familii întregi. Mi-aș dori să fac din Balcani un punct de atracție turistică, pentru că zona este extraordinar de ofertantă. Asta înseamnă o dezvoltare eficientă, locuri de muncă. O atmosferă bună și dragoste față de semeni! Și o să vedeți câți se vor întoarce acasă!

Majorarea taxelor și impozitelor locale nu este o soluție

Ciprian Barna și consilierii locali ai PNL l-au împiedicat pe actualul primar, Vasile Luca, să majoreze taxele și impozitele locale cu 20%! După presiuni constante, primarul a trebui să accepte amendamentul PNL.

„Politica asta de mărire a taxelor nu este una sănătoasă, mai ales într-o comunitate îmbătrânită și săracă. Nu rezolvi lucruri băgând mâna în buzunarele oamenilor. Există atâtea alte forme prin care să aduci bani și să dezvolți comuna, există fonduri atrase, europene și guvernamentale, trebuie doar să-și dai silința”, spune Ciprian Barna.

Aparatul primăriei trebuie redus

Schema primăriei din Balcani este una cât se poate de încărcată. Nu mai puțin de 40 de persoane lucrează pentru circa 7.000 de oameni, cât mai figurează în evidențe, deși, toată lumea știe, mulți sunt plecați. De aceea, una dintre prioritățile lui Ciprian Barna o reprezintă diminuarea schemei de personal, iar economiile rezultate din salarii să meargă la investiții.

„În primăria Balcani nu există transparență, iar singurele merite ale celor care au fost angajați sunt gradele de rudenie pe care le au cu primarul, care le-a făcut loc la toți, pe salarii frumușele. Mulți nu știu nici ce au de făcut, dar încasează sume consistente, din taxele și impozitele oamenilor. Voi reduce schema de personal, iar banii rezultați din economii vor merge către asfaltări, șanțuri, rigole, trotuare”, a mai declarat Ciprian Barna.

Balcani, circa 2.700 de familii. Pe hârtie.

Ciprian Barna are multe proiecte. ”Este de bun simț să te uiți în jur și să-ți dai seama câte sunt de făcut! Sunt fonduri, guvernamentale, europene, trebuie doar să te apleci pe ele, să le atragi!”, spune el. Dar cea mai mare provocare este să întinerească acum comuna Balcani. Să-i facă pe cei care au plecat să înțeleagă ce șansă extraordinară este să se întoarcă acasă.

”Nu pot să nu mă gândesc cât de îmbătrânită este zona, că, pentru funcționarea unei clase a fost nevoie să se adune copii din trei sate! La Balcani este un potențial turistic extraordinar, dar este nevoie de infrastructură, de viziune și de stabilitate, pentru ca oamenii de vârsta mea să se întoarcă acasă! Eu vorbesc cu mulți și știu că își doresc asta, dar să poată trăi, să se poată dezvolta ca antreprenori, să aibă ce le oferi copiilor, familiilor lor! Locul ăsta trebuie racordat la secolul al XXI-lea, păstrându-i pacea, tradițiile și extraordinara sa frumusețe!”, consideră Ciprian Barna, care spune că a intrat în politică, tocmai pentru că, după experiența anilor petrecuți printre străini, a înțeles că rigurozitatea și determinarea, da, pot schimba soarta unui loc și că se poate construi dacă există voință, pricepere și, mai ales, dialog. Un primar trebuie să fie deschis și cât mai aproape de oameni.