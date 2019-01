– interviu cu șeful Departamentului, fizio-kinetoterapeutul doctorand Andrei Zală

– Spitalul Moinești a decis să fie centru de cercetare clinică, favorizând astfel continua actualizare și adaptare la ultimele noutăți în domeniu. De altfel, Spitalul Municipal de Urgență Moinești este singurul din județul Bacău care are un astfel de departament. De când se face această cercetare în spital și care este echipa de lucru?

– Departamentul de Cercetare Medicală a fost inaugurat pe 7 aprilie 2008 de Ziua Mondială a Sănătății, de către prof. Pierre Marquet (Universitatea de Medicină din Limoges) și Prof. Dr. Ostin Mungiu (UMF „Gr.T Popa” Iași). Echipa medicală este formată din medicii, asistenții și personalul spitalului, respectiv: prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, medic primar Chirurgie, PhD, managerul spitalului, dr. Eugen Tincu – medic primar ATI, PhD, dr. Oana Mădălina Acsinte – medic specialist Obstetrică-Ginecologie, dr. Claudiu Andriescu – medic specialist Ortopedie, dr. Andreea Blaj – medic specialist Gastroenterologie, dr. Carmen Bobeică – medic specialist Reumatologie, dr. Raluca Coșa – medic specialist Chirurgie Generală, dr. Mihaela Condrea – medic specialist Laborator Analize, dr. Dan Damian – medic primar ATI, dr. Corina Dascălu – medic specialist ATI, dr. Elena Roxana Novac – medic specialist Endocrinologie, psih. Ecaterina Mititelu, dr. Georgeta Moraru – medic primar CPU, dr. Iulia Andreea Pintilie – medic specialist Gastroenterologie CIC, dr. Vlad Tarală – medic specialist Chirurgie toracică, ec. Aurelia Elvira Popa și asistent Ioana Șurubaru – Recuperare neurologică.

– Cum s-a integrat această activitate de cercetare cu serviciile medicale furnizate de spital?

– Spitalul Municipal de Urgență Moinești reprezintă un complex multidisciplinar, multifuncțional și deservește zona de NV a județului Bacău, cu o populație de aproximativ 150.000 locuitori, fiind amplasat la o distanță de 50 km față de Municipiul Bacău. Datorită faptului că îngrijirea şi menţinerea sănătăţii au fost considerate dintotdeauna unele dintre preocupările de bază ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, putem considera că un sistem bine pus la punct, ce beneficiază de o infrastructură medicală solidă, medici, asistente medicale, tehnicieni şi alte categorii de personal, poate susține o activitate de cercetare de calitate. În paralel asigură şi baza clinică, dar și un centru de completare a pregătirii profesionale pentru doctoranzi, medici rezidenți, studenți la facultățile de Medicină, Biologie și Știinte ale Mișcării, Sportului și Sănatății, cât și pentru asistenți medicali.

Nivelul științific este menținut prin participarea permanentă a medicilor și asistenților la conferințe și congrese naționale și internaționale, cât și prin organizarea la nivelul spitalului a unor manifestări medicale.

Spitalul Municipal de Urgență Moinești este autorizat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru efectuarea de studii clinice cu beneficiu terapeutic în cadrul următoarelor specialități: Medicină Internă, Chirurgie Generală, ATI, Pediatrie, Obstetrică-Ginecologie, Laborator analize medicale, Cardiologie, Gastroenterologie, Psihiatrie, Reumatologie, Anatomie Patologică, Nefrologie, Oftalmologie, Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, Neurochirurgie și Endocrinologie. Întreg personalul medical din cadrul spitalului nostru participă activ la desfășurarea manifestărilor științifice și de cercetare naționale și internaționale, publicarea de articole în reviste de specialitate și la desfășurarea studiilor clinice, individual sau în echipe pluridisciplinare.

– Am citit într-o prezentare detaliată a Spitalului Municipal de Urgență Moinești că această cercetare are la bază acţiuni sistematice efectuate de unitatea medicală înainte de luarea în îngrijire a pacientului, realizarea unui corect şi complet diagnostic prin implicarea departamentelor din spital, inclusiv a celor de cercetare clinică şi de laborator, administrarea unui tratament înalt eficient, inclusiv prin includerea pacienţilor în studii terapeutice și asigurarea unor condiţii hoteliere corespunzătoare normelor europene. Dacă puteți dezvolta aceste idei.

– Spitalul Municipal de Urgență Moinești are ca scop principal identificarea necesităților și așteptărilor pacientului în vederea stabilirii și clarificării cerințelor acestuia, utilizând analiza și implementarea mijloacelor specifice, precum și acțiunilor ce vizează îmbunătățirea continuă a performanțelor medicale și satisfacției pacientului. Cu alte cuvinte, îşi propune ca serviciile medicale asigurate să devină calitativ superioare, astfel încât să fie preferate în fața altora atât în sistemul sanitar de stat, cât și privat. Odată cu admiterea în spital, pacientul se află în centrul atenției, așa cum este deja de mulți ani în țările mai vechi membre ale Uniunii Europene, menținerea calității actului medical, în toate componentele sale, fiind cea care asigură adresabilitatea crescută și dezvoltarea continuă.

Încă din momentul prezentării inițiale a fiecărui pacient în spitalul nostru, acesta beneficiază de servicii de evaluare și diagnostic de specialitate, nu numai din perspectiva patologiei prezente, ci și din punct de vedere holistic, existând o colaborare pluridisciplinară la nivelul echipei medicale existente la ora actuală în spital. În momentul în care identificăm patologii, care deja se află în aria noastră de studiu, respectiv în centrul preocupărilor Departamentului de Cercetare, fie în studii clinice sau fie, și din perspectiva închegării articolelor de specialitate, preluăm și prelucrăm cazuistica în mod individual, punând ca „într-un joc de puzzle” totalitatea informațiilor și aspectelor pentru a realiza un „model” de studiu de caz sau pentru a continua cercetarea, finalizând cu concluzii medicale pertinente, complete și corecte.

„Fiecare din membrii departamentului își cunoaște și aplică strict sarcinile de lucru, este direct interesat pentru a obține rezultate eficiente, fiind direct țintit pentru o colaborare și comunicare interdisciplinară cu colegul de specialitate sau cu un coleg de o altă specialitate. Fără o colaborare eficientă și fără o explorare în ansamblu al cazului, nu putem obține un diagnostic corect, ceea ce împiedică aplicarea tratamentului corespunzător.”

– Cercetarea medicală se desfășoară în Spitalul Municipal de Urgență Moinești și prin telemedicină. Ne puteți oferi mai multe detalii?

– Începând cu 1 ianuarie 2012, aici a fost implementat un sistem de telemedicină complet funcțional la nivelul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) care a devenit parte integrată a unui studiu comparativ efectuat pe o perioadă de 3 ani. Au fost culese informații provenite de la toți pacienții admiși în ATI, începând cu anul 2010, iar rezultatele acestui studiu au fost prezentate la International Medical Informatics And Telemedicine Conference, E-Health And Telemedicine In The Global Society, april 13-15, Geneva 2014.

Proiectul a constat în implementarea unui instrument software, care a integrat toate datele medicale provenite de la pacient, a monitorizat toate posturile din ATI și a permis centralizarea și accesarea datelor atât la nivelul unității centrale, cât și la distanță prin intermediul unui sistem securizat.

Din punct de vedere tehnic, sistemul se bazează pe două principii: monitorizare la distanță și servicii interactive. Server-ul central culege, stochează și transmite datele prin intermediul internetului şi a unei reţele interne fără fir (WIFI/3G), personalul având „acces continuu” la ecranul stației centrale de monitorizare a secției, precum și a unor periferice de vizualizare a datelor în timp real la distanță (telefon mobil, iPAD, Pocket Viewer – GE).

Având în vedere costul redus al implementării proiectului, s-a decis utilizarea ulterioară a acestei tehnologii până în prezent. Cu toate acestea, este necesară o analiză suplimentară pentru a monitoriza cu atenție și a evalua rezultatele monitorizării specifice a pacientului și relația acestuia cu utilizarea tehnologiei.

– Concret. Ce studii s-au efectuat până acum, ce rezultate sunt prin implementarea lor, la ce studii se lucrează în prezent în Spitalul Municipal de Urgență Moinești?

– Sunt o mulțime. O să încerc să le prezint pe scurt, doar pentru a vă face o idee și fără a intra prea mult în detalii tehnice și de specialitate. Începând cu anul 2008, până în 2011, au fost studii pe: Optimizarea strategiilor de preventie, diagnostic și terapie în stadii incipiente a neoplaziilor tractului digestiv inferior prin screening populațional și detectare precoce a leziunilor preneoplazice; Implicații epidemiologice, imunologice și clinico-evolutive ale coinfecției cu virusul hepatitei D la pacienții infectați cu virusul hepatitei B; Crearea unui compartiment de diagnostic și tratament cu urmărire monitorizată a leziunilor precanceroase și stadiilor incipiente a cancerului de col uterin; Cuantificarea riscului cardiovascular la pacientul diabetic – interventie și screening.

Au urmat: Dezvoltare laborator de cercetări interdisciplinare al afecțiunilor hepatice; Sistem colaborativ de accesare la distanță a informațiilor în Secția de Terapie Intensivă; Studii referitoare la cuantificarea rezistenței regiunii sau segmentului anatomic la aplicarea unui curent electric continuu; Corelarea rezistenței electrice a contactului electrod – țesut uman cu influența unor factori biologici; Corelarea rezistenței electrice a contactului electrod – țesut uman cu statusul patologic al pacientului ortopedic; Importanța măsurării rezistenței electrice a contactului electrod – țesut uman în domeniul electroterapiei.

În 2014 – 2015, Spitalul Municipal de Urgență Moinești a fost partener în desfășurarea Proiectului de cercetare „Sistem de monitorizare și asistență pentru persoane cu nevoi speciale”. Acest sistem pilot elaborat în cadrul proiectul va culege informații medicale care sunt transferate de la pacient la un sistem media interactiv, folosind sisteme de telecomunicații și tehnologii informatice, în scopul examinării și monitorizării la distanță a unor parametrii clinici. Testarea sistemului s-a făcut în Spitalul din Moinești, în postoperator, la pacienții introduși în planul de recuperare, datele putând fi accesate de către medic sau terapeut, de oriunde din spital sau din afara lui, online sau din baza de date, având posibilitatea de a fi alertați în caz de urgență.

Între anii 2015 și 2016, timp de 6 luni, s-a lucrat la studiul privind efectele tratamentului cu levo-thyroxina asupra calității vieții la femeile diagnosticate cu hipotiroidism subclinic, iar concluziile au fost că tratamentul hipotiroidismului subclinic cu hormoni tiroidieni are un efect benefic asupra ameliorarii stărilor de oboseală, creșterea rezistenței la efort, crescând astfel calitatea vietii, în relație cu scăderea TSH-ului (hormon de stimulare tiroidiană, n.r.).

Din 2016 și până în prezent se lucrează la Studiul internațional randomizat, dublu-orb, controlat Placebo – Acidul tranexamic în tratamentul hemoragiilor digestive. Scopul studiul este de a determina efectul admimistrării TXA asupra mortalităţii, morbidităţii, necesarul de transfuzii şi intervenţii chirurgicale, precum şi statusul pacienţilor cu hemoragii digestive. Sunt incluşi în studiu pacienţii adulţi care se prezintă pentru un episod de hemoragie digestivă superioară sau inferioară semificativă clinic şi îndeplinesc criteriile de eligibilitate, iar rezultatele acestui studiu ar putea avea un impact substanţial asupra practicii clinice în ceea ce priveşte managementul hemoragiilor digestive. Sunt 8 spitale din România care participă la acest studiu, respectiv 5 spitale din București, Târgu Mures, Cluj-Napoca și, bineînțeles, noi, la Moinești, unde sunt incluși 40 de pacienți.

Din 2017 se lucrează la un alt studiu: Rolul DPP-4 și a catepsinei K în evoluția și tratamentul osteoporozei la femeile non-diabetice postmenopauzale, în parteneriat cu Laboratorul de Biologie al Institutului „Matei Balș” București, colaboratori direcți fiind prof. dr. Adrian Streinu-Cercel și biologul Ion Popescu, unde până în prezent avem 87 de paciente, care au efectuat prima, a doua sau a treia vizită.

– Sunt și proiecte viitoare?

– Bineînțeles, activitatea este continuă. Spitalul Municipal de Urgență Moinești a fost invitat prin specialiștii săi să participe ca partener clinic în alte două proiecte de cercetare cu finanțare prin granturi de cercetare medicală, respectiv: EURONANOMED – un studiu care își propune identificarea de bio-markeri și folosirea acestora pentru diagnosticul precoce al afecțiunilor uzuale și nu numai și PERSMED – un studiu care va avea două componente, unul pe calitatea vieții pacienților cu anumite afecțiuni cu caracter invalidant și o parte de cercetare clinică ce va urmări validarea de noi metode diagnostice și de tratament al acelorași afecțiuni.

– Așa, ca de final. În câteva cuvinte: cine este fizio-kinetoterapeutul doctorand Andrei Zală?

– Andrei Zală este născut în Botoșani în anul 1984. A absolvit Liceul de Știinte ale Naturii „Grigore Antipa” Botoșani în 2003, a absolvit Facultatea de Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare din cadrul Universității „Gr.T.Popa” Iași în 2007, are master în Kinetoterapia în traumatologia sportivă din cadrul Universității „Al.I. Cuza” Iași (2012) și în prezent este doctorand în cadrul Universității „Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Inginerie Electrică.

Cariera în domeniul Reabilitării Medicale a început-o la Centrul Medical Domenico Iași și la Universitatea Apollonia Iași, unde a ocupat și funcția de asistent universitar doctorand la Facultatea de Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare până în 2013, când s-a angajat pe funcția de fizio-kinetoterapeut la Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Pe 1 ianuarie 2014 a fost pus și în funcția de Șef al Departamentului de Cercetare, unde activează și în prezent.

De 8 ani, organizează evenimente științifice dedicate fizio-kinetoterapeuților, iar de 4 ani este implicat și în organizarea Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Partea practică (medicală, de recuperare) ocupă un loc important în activitatea sa, oferind o atenție sporită, participând în fiecare an la multiple cursuri de specializare în acest domeniu, dorind să fie tot timpul la curent cu noile informații.