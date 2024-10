Cele mai populare variante de bingo disponibile și în România

Bingo este un joc de noroc extrem de popular in lume si care a inceput sa fie introdus pe foarte multe platforme de cazinouri online de la noi din tara.

Acest joc de noroc are foarte multe variante, astfel ca, in acest articol vom vorbi despre platformele unde poti juca bingo in Romania, care sunt variantele disponibile si despre cum sa alegi varianta potrivita pentru tine.

Unde poti juca Bingo in Romania?

In Romania, exista mai multe sali fizice de Bingo in care poti juca acest joc de noroc, insa una dintre cele mai cunoscute este cea din Bucuresti, mai exact de langa mall-ul AFI Cotroceni.

Insa in acest moment, exista foarte multe cazinouri online la care poti juca bingo, astfel ca nu trebuie sa te mai deplasezi fizic la o sala de joc pentru a juca acest joc de noroc. Si un alt avantaj pe care il ai este ca poti juca la orice ora din zi si din noapte, in timp ce la locatiile fizice depinzi foarte mult de programul salii de joc.

Daca vrei sa vezi care sunt cazinourile online din Romania care ofera bingo, poti accesa sectiunea de cazinouri de pe biletu-zilei.com. Printre cele mai populare platforme online care ofera jocuri de bingo gasesti Superbet, Unibet sau Vlad Cazino. La aceste cazinouri gasesti variante diferite de bingo, pentru toate buzunarele, iar principalul avantaj consta in faptul ca ai acces si la jackpoturi progresive si bonusuri care fac experienta de joc si mai placuta.

Tipuri populare de bingo

Asa cum spuneam si putin mai sus, jocul de Bingo poate fi jucat in variante diferite, iar fiecare varianta are propriile reguli si caracteristici. Printre cele mai comune tipuri de Bingo pe care le gasesti in Romania sunt: 90 de bile, 75 bile, 80 bile si cele cu jackpot progresiv, despre care vom vorbi in cele ce urmeaza.

90 de bile

La aceasta varianta de Bingo, biletul de joc are 3 randuri si 9 coloane. Pe fiecare rand de pe bilet gasesti 5 numere, dar si 4 spatii goale, iar pentru a completa biletul de bingo, trebuie sa nimeresti toate cele 15 numere.

Poti obtine un castig in aceasta varianta astfel:

Completezi un rand orizontal

Completezi doua randuri orizontale

Completezi toate cele 3 randuri

Cel mai mare premiu pe care il poti incasa este cel pentru completarea a 3 randuri, care este denumit „Full House”.

75 de bile

In aceasta varianta de joc Bingo, biletul de joc contine 5 randuri si 5 coloane, iar in mijlocul acestuia se afla un spatiu gol.

Pentru a castiga un premiu, trebuie sa completezi fie un rand de numere, fie o coloana, iar numerele extrase sunt de la 1 la 75.

Per total, jocul de bingo cu 75 de bile este mai rapid, deoarece numerele extrase sunt mai putine comparativ cu varianta de 90 de bile.

80 de bile

Varianta de Bingo cu 80 de bile contine un bilet de joc ce are 4 randuri si 4 coloane, asadar grila este de 4X4. Numerele extrase sunt de la 1 la 80, iar aceasta varianta este de asemenea mai rapida decat cea cu 90 de bile, dar putin mai greoaie decat cea cu 75.

Regula de joc este asemanatoare cu cea de 75 de bile, in ideea in care trebuie sa completezi fie un rand orizontal, fie un rand vertical pentru a obtine un castig.

Cu jackpot progresiv

Probabil cele mai atractive variante de Bingo sunt cele care ofera si jackpot progresiv pe care jucatorii il pot castiga.

Cu fiecare bilet pariuri cumparat si fiecare joc terminat, valoarea jackpotului progresiv creste daca acesta nu este castigat.

Pentru a castiga un jackpot progresiv la jocurile de Bingo, trebuie sa indeplinesti anumite conditii. De regula, trebuie sa nimeresti toate numerele de pe bilet intr-un numar limitat de extrageri. De exemplu, ar trebui ca toate numerele tale sa fie extrase in maxim 25 de trageri si nu 50, si asa mai departe.

Aceste conditii sunt trecute in regulile jocului, pe care le gasesti in momentul in care accesezi o camera de bingo de la un cazino online din Romania.

Jackpoturile progresive aduc castiguri foarte mari, iar acest lucru a atras si mai multi jucatori la acest joc de noroc.

Ce varianta de bingo sa alegi?

Asa cum ai putut vedea putin mai sus in acest articol, jocul de Bingo este diferit in functie de varianta acestuia. Asadar, alegerea variantei tine in mare parte de preferintele personale, dar te poti ghida si dupa urmatoarele aspecte:

Viteza jocului – daca esti la inceput, varianta potrivita pentru tine ar fi cea cu 90 de bile. Asta deoarece ritmul jocului este mai lent, deoarece sunt mai multe numere care trebuie extrase.

– daca esti la inceput, varianta potrivita pentru tine ar fi cea cu 90 de bile. Asta deoarece ritmul jocului este mai lent, deoarece sunt mai multe numere care trebuie extrase. Rapiditate – daca iti plac jocurile rapide, atunci variantele de 75 de bile si 80 de bile sunt alegerea potrivita pentru tine. Jocurile sunt mai rapide comparativ cu varianta de 90 de bile, deoarece sunt mai putine numere care trebuie extrase.

– daca iti plac jocurile rapide, atunci variantele de 75 de bile si 80 de bile sunt alegerea potrivita pentru tine. Jocurile sunt mai rapide comparativ cu varianta de 90 de bile, deoarece sunt mai putine numere care trebuie extrase. Castiguri – daca esti pasionat de castiguri mari, atunci variantele de joc cu jackpot progresiv sunt cele potrivite pentru tine. Insa tine cont de faptul ca sansele de a castiga un jackpot progresiv sunt mult mai mici decat cele pe care le ai pentru a completa o linie, doua linii sau chiar full house, asta deoarece jackpotul este acordat doar daca iti sunt extrase toate numerele de pe bilet intr-un numar limitat de trageri.