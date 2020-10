Cu siguranta toti cei care joaca la casino se gandesc ca intr-o buna zi ar putea da lovitura vietii si sa obtina un castig foarte mare . Trebuie totusi sa ramanem realisti si sa constientizam faptul ca asta are sanse foarte mici sa se intample.

Totusi de-a lungul timpului au fost unii jucatori care efectiv si-au schimbat viata dupa ce au castigat sume fabuloase la jocurile de cazinou. Iti prezint mai jos cateva dintre cele mai mari castiguri din istoria jocurilor de noroc.

Cele mai mari castiguri la casino

In ceea ce priveste acest aspect s-a intocmit chiar un top al celor mai fabuloase castiguri la jocurile de noroc. Unii au castigat la pacanele sume impresionante, in timp ce altii s-au imbogatit din poker sau din participarea la loterie.

Iata in lista de mai jos care sunt cele mai mari castiguri din istorie la casinouri:

 527 milioane de euro la loterie (Gloria McKenzie)

 35,7 milioane euro din poker ( Archie Karas )

 35,4 milioane de euro la pacanele

 31,25 milioane euro la sloturile video

 24,6 milioane de euro la jocuri cu pacanele

Daca esti interesat sa afli povestea completa care sta in spatele celor mai mari 10 castiguri la casinouri din istorie, atunci gasesti in acest articol tot ceea ce te intereseaza. Tot acolo afli cum a ratat un jucator un castig total de peste 42 de milioane de euro.

Dupa cum poti vedea topul este condus detasat de catre Gloria McKenzie, o batrana care la varsta de 84 de ani a dat lovitura vietii cu un tichet la loterie. Aceasta a preferat sa incaseze insa jumatate din valoarea premiului instant, in detrimentul a 30 de rate anuale, asa cum i-a propus organizatorul jocului.

O alta poveste interesanta este a lui Archie Karas, care a adunat de-a lungul timpului o avere impresionanta de peste 35 de milioane de euro din poker. Desi la un moment dat acest jucator ramasese cu numai 50 de dolari in buzunar, a plecat in Las Vegas si cu ajutorul unui imprumut din partea unui prieten a inceput sa castige multi bani.

Chiar si jocurile cu pacanele pot aduce castiguri impresionante. Dovada este un impatimit al baschetului. Acesta a plecat din Los Angeles in Las Vegas pentru a-si sustine echipa favorita. Avand insa suficient timp pana la startul meciului a vrut sa se distreze cu 100 de dolari la pacanele. Ce a urmat este de-a dreptul incredibil: a obtinut un castig imens de peste 35 milioane de euro.

Castiguri mari, probleme pe masura

Gestionarea banilor reprezinta cel mai important aspect atunci cand vine vorba de jocuri de noroc. Vei spune ca odata ce ai inregistrat un castig fabulos nu mai ai nicio grija in viata, insa nu-i asa.

Aproape toti cei care se afla in spatele celor mai mari castiguri la casino au intampinat ulterior probleme. Gloria McKenzie a avut probleme in ceea ce priveste gestionarea conturilor sale de catre investitori, ajungand chiar la procese in instanta, iar Archie Karas a pierdut pana la urma toti banii stransi si a fost interzis in cazinourile din Las Vegas.

De asemenea exista si o poveste trista a unei jucatoare extrem de norocoase la sloturi, care insa a fost ulterior urmarita de ghinion, fiind implicata la scurt timp intr-un accident in urma caruia a ramas paralizata.

Din toate aceste povesti ale oamenilor care au dat lovitura la jocurile de noroc avem de invatat cate ceva. Este normal sa iti doresti un castig foarte mare, insa asta nu trebuie sa devina o obsesie. Cel mai bine este sa privesti jocurile de noroc drept o distractie, iar daca acestea iti pot aduce si bani in plus atunci priveste-i ca pe un bonus.