Doru Ciucescu ne spune cât l-a costat și cum a făcut să se plimbe prin 84 de țări și să publice 22 de cărți de călătorie

Cu temerarul călător prin aproape 90 de țări ale lumii, dar totodată și neobositul scriitor de veritabile jurnale de călătorie prin mirobolante destinații exotice, prof. univ. Doru Ciucescu, am avut șansa de a mă întâlni în Bacău într-o veritabilă „fereastră” a periplului său aproape linear prin țări din Africa făcut în acest an. Cu alte cuvinte, l-am prins! La cei 75 de ani ai săi, Doru Ciucescu se și autointitulează „scriitor-călător pe șapte continente”, cu 22 de cărți de călătorie, cu 84 de țări vizitate, cu peste 600.000 de kilometri parcurși pe căi aeriene și cu peste 12.000 de kilometri parcurși pe căi maritime, cel mai tare „scriitor-călător prolific” din literatura universală.

Domnule profesor, tocmai v-ați întors dintr-o altă etapă a lanțului de călătorii pe care le faceți, parcă una după alta, cel puțin în acest și am senzația că se și anunță o nouă destinație.

În perioada 18-28 mai am fost în Namibia, iar între 28 mai și 3 iunie în Botswana. Însă cu numai opt zile înaintea acestora m-am întors din Africa de Sud, din Zimbabue și Zambia, unde am fost de la Capul Bunei Speranțe până la Cascada Victoria. Iar înaintea acestui periplu a mai fost unul în Tanzania, din Zanzibar la Dar es Salaam.

Sunt locuri pe care noi le numim „exotice” și atât. Le vedem prin filme, citim despre ele prin cărți. Pe acolo este, evident, o altă lume. Cum vă simțiți printre oamenii aceia, cum vă tratează ei? Pentru a nu mai spune că noi, cei de acasă, am auzit că și gradul de civilizație ar fi altul.

Să știți că Botswana și Namibia, de exemplu, sunt țări neașteptat de curate. Acolo nu am văzut o casă dărăpănată, totul este nou. Acolo eu am văzut numai doi câini maidanezi în Namibia și alți doi în Botswana. Și nici cerșetori nu am văzut pe acolo. Sigur, și populația lor e mică. Iar Botswana a ajuns cel mai mare exportator de sucuri naturale din lume.

În astfel de călătorii știu că ați fost întotdeauna singur. Pe cont propriu sau prin vreo agenție de turism?

Eu călătoresc solitar, dar aceste călătorii au fost efectuate prin Agenția de Turism ETURIA, cu sedii la București, Cluj-Napoca și Piatra Neamț.

Acum, iertați-mi indiscreția, dar nu mă pot abține și vă rog să-mi spuneți cât au costat cele două călătorii din care tocmai v-ați întors?

Nu este niciun secret. Tarifele sunt publicate pe site-ul Agenției de Turism ETURIA. Cele două călătorii m-au costat 3.570, respectiv 4.850 de euro.

Cu ceva ajutor de la sponsori?

Am călătorit ca turist în 84 de țări, dar de fiecare dată nu am avut sponsori.

Insist și vă rog să-mi spuneți, cu aproximație, câți bani ați cheltuit în călătoriile dumneavoastră. Și de unde bani?

Am ținut această evidență cu începere din 2013. Pentru călătoriile mele, ca turist în străinătate, mi-am golit buzunarele cu peste 85.000 de euro. Pe banii mei! Eu am muncit o viață, am fost profesor universitar și în România și în Maroc și pe unde am mai fost, dar n-am cheltuit salariile pe case, pe mașini și pe lux. Trăiesc modest.

Care sunt proiectele dumneavoastră în viitorul apropiat, ca scriitor-călător?

Voi face o nouă călătorie multi-țări în Uganda și Rwanda, în perioada 25 august-3 septembrie, care mă va costa 4.380 de euro. De asemenea, în șantierul meu literar este aproape gata cartea „Africa de Sud, Zimbabwe, Zambia, de la Capul Bunei Speranțe la cascada Victoria”. Voi fi scriitorul-călător cu cele mai multe astfel de cărți din lume.

Dar mă întreb și cum ați călătorit în condițiile pandemiei actuale?

Am efectuat cinci călătorii în străinătate în timpul acestei pandemii. La fiecare trecere dintr-o țară în alta eu am fost obligat să prezint rezultatul negativ al testului PCR, chiar dacă m-am vaccinat. Singurul avantaj al vaccinării l-a reprezentat faptul că am fost exceptat de la carantinare, la întoarcerea în România.