Ce să știi când îți faci cont la o agenție de pariuri

In mod obisnuit, inregistrarea la o agentie de pariuri online nu este o procedura foarte complicata. Cu toate acestea, exista inca multe persoane care privesc crearea unui cont nou la agentiile de pariuri ca pe o mare provocare. Pentru ei am decis realizarea acestui articol!

In randurile urmatoare iti vom prezenta mai multe lucruri pe care trebuie sa le stii neaparat atunci cand iti faci cont la o agentie de pariuri online. Iata care sunt acestea:

Poti crea un singur cont

Inainte de toate, trebuie sa stii ca poti face un singur cont la agentiile de pariuri online, asa ca foloseste date pe care le poti tine minte.

De asemenea, trebuie sa folosesti date reale, deoarece mai apoi va trebui sa iti confirmi identitatea, iar datele trebuie sa fie aceleasi precum in buletin.

Multi utilizatori gresesc folosind date care nu le apartin iar mai apoi nu se pot folosi de contul creat. Tu nu trebuie sa faci aceasta greseala!

Verificarea contului este obligatorie

Nu vei putea face o retragere atat timp cat contul tau nu este validat iar toate agentiile din Romania impun procedura de verificare a contului.

Aceasta este necesara pentru validarea conturilor, asa ca trebuie sa pregatesti documentele necesare pentru ca verificarea sa poata fi efectuata.

Cel mai adesea, cartea de identitate este suficienta insa exista si alternative.

Poti folosi pasaportul sau chiar permisul de conducere pentru a face verificarea contului, insa in acest caz va fi necesara confirmarea adresei folosind o factura de la utilitati.

Inregistrarea este gratuita

Nu costa nimic sa te inregistrezi la o casa de pariuri, insa cu toate acestea exista multe persoane care cred ca trebuie sa plateasca pentru a-si face cont la o agentie de pariuri online. De aceea, trebuie sa stii neaparat acest lucru: inregistrarea este gratuita!

Pentru a te convinge, poti urma procedura de inregistrare cont Fortuna si vei vedea ca avem dreptate. De asemenea, oferim ca exemplu agentia Fortuna deoarece aici pariorii au mereu parte de o experienta pozitiva. Prin urmare, tu de ce sa risti facandu-ti cont la o alta casa de pariuri? Noi nu gasim motive!

Pariurile sunt legale

Multe persoane sunt de parere ca pariurile nu sunt legale, ceea ce este un mit ce nu ar mai trebui sa circule. Nu atat timp cat exista institutii precum ONJN care reglementeaza acest domeniu.

De aceea, trebuie sa ai in vedere inregistrarea la o casa de pariuri licentiata la ONJN.

Atat timp cat alegi sa iti faci cont la o agentie cu licenta, nu vei intampina probleme din punct de vedere legal, asa ca acesta trebuie sa fie unul dintre aspectele pe care sa le verifici atunci cand cauti o casa de pariuri online.

Responsabilitatea este recomandata

Sa joci la pariuri online poate fi o mare provocare, iar asta deoarece exista riscul de a te expune dependentei de pariuri sportive. Trebuie sa eviti aceasta situatie, deoarece consecintele sunt foarte grave in cazul in care cazi in aceasta capcana.

De aceea, responsabilitatea este recomandata! Nu paria sume mai mari decat iti permiti sa pierzi si incearca sa limitezi cat mai mult timpul petrecut la pariuri sportive.

De asemenea, trebuie sa ai in vedere functiile oferite de catre casele de pariuri care promoveaza jocul responsabil. Foloseste orice setare ce poate fi de ajutor in acest sens si suntem siguri ca vei preveni dependenta pentru pariuri sportive.

Alege o casa cu aplicatie

In final, nu ne mai ramane decat sa iti oferim o singura recomandare: alege o casa de pariuri ce a dezvoltat o aplicatie de pe care sa pariezi.

Cel mai probabil ca si tu folosesti telefonul mobil pentru pariuri sportive, asa ca va fi mult mai confortabil sa pariezi din aplicatie decat din browserul web. Majoritatea agentiilor de pariuri au o astfel de aplicatie, asa ca nu ar trebui sa iti fie dificil sa gasesti una.

Acestea sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii atunci cand iti faci cont la o agentie de pariuri online.

Speram ca sfaturile noastre iti vor fi de folos si suntem increzatori ca daca vei tine cont de fiecare informatie oferita in acest articol, vei reusi sa urmezi procedura de inregistrare si sa obtii un cont de pariuri online la orice agentie doresti.